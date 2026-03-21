“De Madrid al cielo” (dicho popular).

Es muy relevante conocer qué urbes atraen más personas y capitales en el mundo. The Mori Memorial Foundation es una organización japonesa de investigación que evalúa cada año el magnetismo de las ciudades más poderosas.

El Global Power City Index es un informe detallado que mide y clasifica la competitividad de las principales metrópolis del mundo mediante seis funciones clave: economía, investigación, interacción cultural, habitabilidad, medio ambiente y accesibilidad.

En la última edición, Londres (1.ª) mantiene su hegemonía por decimocuarto año consecutivo, mientras que Tokio (2.ª) hace historia al superar a Nueva York (3.ª) por primera vez.

Madrid se ubica en el puesto 14 y Barcelona en el 23. Aunque ambas han descendido ligeramente con respecto al año anterior (reflejando la feroz competencia de las urbes asiáticas y de Oriente Medio), siguen formando parte del selecto grupo de la élite global. Madrid concretamente supera a capitales como Sídney, Viena o Estocolmo:

Ambas ciudades españolas destacan en calidad de vida y sostenibilidad:

Veamos la evolución desde 2016. Londres mantuvo su primer puesto por decimocuarto año consecutivo. Se observa cómo Tokio rompe casi una década de estancamiento para subir hasta el segundo puesto.

París, en cuarto lugar, también mejoró su puntuación, reduciendo la diferencia con Nueva York, que ocupa el tercer puesto. Mientras que Singapur, en quinto lugar, mostró un desempeño constante, Seúl, en sexto lugar, está acortando distancias, y Shanghái se ubicó en el octavo puesto por primera vez, superando a Dubái y Berlín.

Madrid ha pasado del puesto 26 en 2016 al 14 actualmente (mejora en 12 posiciones). Sin embargo, Barcelona ha cambiado desde la posición 20 en 2016 a la 23 hoy en día (empeora tres puestos):

Madrid es la quinta mejor ciudad del mundo tanto en calidad de vida como en medioambiente.

El talón de Aquiles de las dos capitales españolas es precisamente algo vital para el avance: la investigación y el desarrollo.

En términos de la capitalización del mercado de valores, este gráfico confirma que Nueva York sigue siendo la capital financiera indiscutible:

En cuanto a la accesibilidad, Madrid se confirma como un hub global, situándose en el top 10 mundial de ciudades con más conexiones aéreas internacionales directas. Esta conectividad es uno de los pilares que sostienen su relevancia en el escenario mundial:

Esta infografía resume las fortalezas de nuestras ciudades en el ranking global:

Feliz semana y motiva a la gente que quieres. Las palabras equivocadas destruyen sueños, relaciones y autoestimas. Si no eres capaz de engrandecer y amar, guarda silencio.