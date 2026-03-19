Desde la Antigüedad, las guerras no han sido solo luchas por poder, territorio o ideología. Han sido, en gran medida, disputas por recursos, por aquello que sostiene la vida, la producción y el orden social.

En la Grecia clásica, el control de las rutas de grano del Mar Negro fue determinante en las tensiones entre Atenas y Esparta durante la Guerra del Peloponeso. En Roma, el suministro de trigo desde Egipto era una cuestión de estabilidad política, no meramente comercial.

Siglos después, el carbón definió la geografía del poder industrial europeo; el petróleo se convirtió en el recurso estratégico por excelencia del siglo XX.

Nada de esto ha cambiado esencialmente.

Seguimos viviendo en un mundo donde los recursos condicionan la economía, la política y, en última instancia, el conflicto. La diferencia es que hoy esos recursos no siempre son visibles ni fácilmente comprensibles.

Cuando pensamos en el estrecho de Ormuz, pensamos en petróleo. Con razón: por ese paso circula una fracción sustancial de la energía que mueve la economía mundial. Pero esa imagen, aunque correcta, es incompleta.

La fragilidad de un sistema económico global que depende de recursos específicos, concentrados en lugares concretos

Lo que está en juego en Ormuz no es solo el flujo de crudo. Es, también, la fragilidad de un sistema económico global que depende de recursos específicos, concentrados en lugares concretos y, en muchos casos, difíciles, o directamente imposibles, de sustituir.

Uno de esos recursos es el helio.

A diferencia del petróleo, no ocupa titulares. No forma parte del debate político ni de las conversaciones sobre transición energética. Y, sin embargo, es un recurso crítico para el funcionamiento de la economía moderna.

El helio se extrae como subproducto del procesamiento de gas natural licuado. Ahí reside una primera vulnerabilidad estructural: su producción está altamente concentrada.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), Qatar representa en torno al 36% del suministro mundial, gracias a sus instalaciones en Ras Laffan, uno de los mayores complejos industriales de gas del planeta. Cuando el flujo de gas se interrumpe, sea por razones técnicas, logísticas o geopolíticas, el helio desaparece con él.

El petróleo es un riesgo conocido, cuya vulnerabilidad hemos aprendido a anticipar y, en cierta medida, a administrar

A esta concentración geográfica se añade una segunda fragilidad: el helio es extraordinariamente difícil de almacenar. Requiere condiciones criogénicas muy específicas para mantenerse en estado líquido y, aun así, se evapora de forma continua.

No existen reservas estratégicas equiparables a las del petróleo, ni mecanismos para acumular grandes cantidades en el tiempo. El sistema opera con márgenes estrechos y colchones mínimos. Dicho de otra manera, está diseñado para la continuidad, no para la interrupción.

Por otro lado, el helio no es relevante por sí mismo, sino por todo lo que hace posible. Sin helio, la fabricación de semiconductores avanzados queda seriamente comprometida porque se emplea en procesos de enfriamiento y control atmosférico durante la producción de chips; los equipos de resonancia magnética no pueden operar con normalidad; numerosas operaciones del sector aeroespacial, desde la presurización de sistemas hasta la detección de fugas, se vuelven más complejas y costosas.

No estamos hablando de un sector concreto, sino de varios sistemas críticos funcionando simultáneamente sobre un mismo recurso escaso, concentrado y prácticamente insustituible.

La comparación con el petróleo es inevitable y reveladora. Las economías desarrolladas llevan décadas gestionando su dependencia del crudo: reservas estratégicas, mecanismos de coordinación internacional, mercados líquidos. El petróleo es un riesgo conocido, cuya vulnerabilidad hemos aprendido a anticipar y, en cierta medida, a administrar.

El estrecho de Ormuz puede ser percibido por la mayoría como un problema energético

Pero el helio pertenece a otra categoría. No hay reservas estratégicas equivalentes. Su almacenamiento es costoso y técnicamente exigente. Su mercado es estrecho e inflexible y su sustitución es prácticamente inexistente en los usos más críticos.

Esto revela una asimetría fundamental en la economía global. Hemos aprendido a gestionar los riesgos visibles, pero seguimos siendo profundamente vulnerables a los invisibles.

El estrecho de Ormuz puede ser percibido por la mayoría como un problema energético. Pero, en realidad, es un recordatorio de que la economía global depende de una red de recursos altamente especializados, concentrados geográficamente y conectados entre sí de formas que rara vez comprendemos del todo. Y esto ya es un problema estructural.

Si, durante siglos, los recursos estratégicos fueron relativamente evidentes (el grano alimentaba ciudades, el carbón impulsaba la industrialización, el petróleo movía el transporte y la producción del siglo XX), hoy, los recursos críticos son menos intuitivos.

Pueden ser minerales poco conocidos, componentes intermedios o elementos como el helio, cuya importancia solo se hace visible cuando falta.

Y ese es precisamente el problema. Estos recursos no suelen formar parte del debate público, ni de la planificación política, ni de las reservas estratégicas. No generan titulares, hasta que llega el drama.

Visto con perspectiva, el verdadero problema no es el estrecho de Ormuz. Es el diseño del sistema.

Durante décadas, la economía global se ha construido sobre un principio rector: la eficiencia. Cadenas de suministro ajustadas, producción deslocalizada, especialización extrema y reducción de costes como objetivo prioritario.

El modelo ha generado niveles de prosperidad sin precedentes, pero también una consecuencia menos visible, una fragilidad creciente ante cualquier interrupción.

El llamado just-in-time no es solo una técnica logística. Es una forma de organizar el mundo. Un sistema que funciona extraordinariamente bien cuando todo fluye pero que se vuelve vulnerable en cuanto hay un imprevisto.

En ese contexto, los cuellos de botella no siempre están donde los esperamos. No van a aparecer en los grandes volúmenes, sino en los elementos específicos, es decir, aquellos insumos sin sustituto, producidos en pocos lugares y de los que dependen múltiples sectores de forma simultánea.

El helio es solo un ejemplo. Mañana puede ser otro. Y esa es, quizás, la lección más difícil de aprender. No es la primera vez que la economía global descubre que depende de algo que no había considerado estratégico. Probablemente, por desgracia, no será la última.

Porque en sistemas complejos, lo verdaderamente crítico rara vez es lo más visible. Y los problemas económicos lo son.