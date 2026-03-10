¿Qué haría hoy el Barón de Rothschild?

El Barón de Rothschild ha pasado la historia por su fortuna y la de su familia, pero en los mercados se le recuerda más por la famosa frase de "hay que comprar cuando suenan los cañones y vender cuando suenan los violines".

Pero ojo a los matices: no habla de comprar cuando “empiezan” a sonar los cañones. Entendemos que se refería a que el mejor momento era cuando la situación bélica alcanza su punto álgido.

También es bueno recordar que usaba información privilegiada, gracias a su peso e influencia entre las clases dirigentes europeas de la época (todos le debían dinero).

Pero a falta de información privilegiada, lo que sí tenemos hoy en día es mucha y buena información, una vez desbrozamos la mala y si sabemos dónde localizar la información de calidad.

Además, en esta guerra de EEUU e Israel contra Irán contamos con una ventaja respecto a otras: que todo se focaliza en lo que ocurra en un lugar geográfico, el estrecho de Ormuz.

Si lo pensamos fríamente, en términos puramente económicos y no geopolíticos, éticos, etc., que es nuestro trabajo como asesores financieros, no importa tanto cuanto dure la guerra o si el resultado es una guerra civil, en Irán, etc., etc.

Para los mercados, la clave está en que fluya o no el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. Es el factor que hará que suban o bajen las bolsas, los bonos y todos los demás activos financieros.

De hecho, y por poner un ejemplo práctico, podría haber una guerra civil en Irán y siguiera fluyendo el tráfico de petroleros por el estrecho. Los señores de la guerra necesitarían armas y en un país rico en petróleo la forma obvia de conseguir dinero para comprarlas es vender petróleo.

Cada uno el de su reino de taifas. Esto lo hemos visto en otras ocasiones.

Así que, ahora mismo, el Barón de Rothschild estaría recabando la mejor información posible, analizándola y siguiendo atentamente los planes del Pentágono para liberar el estrecho. Probablemente con la ayuda de Europa, principal víctima del cierre.

Cualquier otra cosa que no sea despejar el estrecho resulta inservible en el medio plazo, incluida la anunciada intervención vía Agencia Internacional de la Energía sacando un porcentaje importante de su reservas al mercado. Eso sólo pone un tope temporal a la subida del precio del crudo.

¿Se puede mantener abierto el estrecho? Se consiguió durante la guerra entre Irán e Irak, en la que ambos intentaron evitar que el contrario vendiera petróleo. Incluso llegaron a minarlo. De hecho, se llamó “la guerra de los petroleros”, ya que eran el principal objetivo.

En aquella ocasión EEUU organizó la operación "Earnest Will" para escoltarlos. Y funcionó: se mantuvo el tráfico.

Y, más recientemente, las milicias utíes, armadas y financiadas por Irán, intentaron y consiguieron temporalmente que no pasaran petroleros por el Mar Rojo, desde y hacia el canal de Suez. EEUU consiguió eliminar la amenaza.

El problema es que ahora nos enfrentamos a otro tipo de enemigo. Uno que se ha dedicado a fabricar drones como si no hubiera un mañana.

Pero me apuesto algo a que, a partir de ahora, el principal objetivo de la aviación israelí y norteamericana será proteger el estrecho, destruir las fábricas desde donde se fabrican y eliminar las lanzaderas.

Por eso, la comparación con la constancia de acoso vía drones de Rusia hacia Ucrania no es muy realista, ya que la fuerza aérea de Ucrania tiene muy difícil atacar fábricas y lanzaderas de drones dentro de Rusia, mientras que EEUU e Israel ya tienen superioridad aérea total.

Otra cosa que vigilaría atentamente el Barón sería el índice de volatilidad, el VIX, conocido en los mercados como "el índice del miedo". Como explico en el último vídeo que he subido a mi canal, la volatilidad siempre es pendular: nunca está mucho tiempo en máximos o en mínimos.

Evidentemente hay que ajustar el tiro, pues hay casos excepcionales, como la aparición del coronavirus o los aranceles de Trump. También es cierto que si los iraníes consiguen que no pase nadie por el estrecho de Ormuz el resultado para la economía mundial sería incluso peor que una guerra comercial.

Pero la frase de "comprar cuando suenen los cañones y vender cuando suenen los violines" en el tecnológico mundo actual podría traducirse a "comprar cuando la volatilidad supere los 25 o 30 puntos y vender cuando esté cerca de 12".

***Víctor Alvargonzález es socio fundador de la empresa de asesoramiento financiero independiente Nextep Finance.