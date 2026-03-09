El suministro de crudo dicta la duración de la guerra

La inflación vuelve a ocupar titulares cada vez que el petróleo se mueve con violencia. Pero quizá convenga empezar por una idea simple: la inflación estructural del sistema no está cambiando de régimen.

Las previsiones del FMI sitúan a las economías avanzadas de nuevo en torno al 2% en los próximos años. El sistema económico no vive hoy una presión inflacionaria permanente, lo que hoy vemos son shocks puntuales que nacen fuera de la economía real.

El petróleo sigue siendo el más rápido de todos. En las economías desarrolladas, una subida de 10 dólares en el barril suele añadir entre 20 y 30 puntos básicos a la inflación.

No es una cifra capaz de alterar por sí sola el régimen de precios, pero sí lo suficiente para tensionar durante meses la narrativa económica. En un mundo que intenta estabilizar la inflación, cualquier shock energético se amplifica inmediatamente.

El barril de crudo se negocia en mercados globales, pero su impacto se percibe en el surtidor. Primero sube el petróleo. Después lo hacen los carburantes, luego el transporte, la logística y finalmente el índice de precios.

Por el estrecho de Ormuz circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial

Es una cadena corta y directa. Y además tiene un componente psicológico poderoso ya que el petróleo es probablemente el único activo financiero cuyo precio el consumidor observa físicamente cada semana.

Sin embargo, el problema real no está en el precio del petróleo, sino en cómo llega al mercado. El sistema energético global depende de unos pocos corredores extraordinariamente estrechos por lo que circulan el 75% de los barriles que se consumen diariamente.

Por el estrecho de Ormuz circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. El estrecho de Malaca mueve un 10% más de barriles hacia Asia. Suez, Bab el-Mandeb o el Bósforo completan un mapa donde el comercio de crudo depende de rutas geográficas frágiles. El petróleo no escasea. Lo vulnerable es su circulación.

Aquí aparece la verdadera dimensión económica del problema. Las grandes economías mantienen colchones estratégicos para amortiguar un corte de suministro.

Estados Unidos dispone hoy de alrededor de 415 millones de barriles en su reserva estratégica. Con un consumo cercano a 20 millones de barriles diarios, ese colchón cubre aproximadamente veinte días de demanda.

Las cadenas de suministro dependen de energía constante, transporte fluido y logística global

China, sumando reservas estratégicas y comerciales, podría sostener el sistema durante algo más de cincuenta días antes de entrar en un estrés operativo serio. Hay una coincidencia y es que ambos países no tienen la más mínima intención de usar sus reservas.

Por eso el riesgo inflacionario no está tanto en el consumo ni en la oferta. Está en la fluidez del abastecimiento. Mientras el petróleo siga fluyendo por esas arterias marítimas, el impacto económico se limita a episodios de precios más altos. Si el flujo se interrumpe, el problema deja de ser inflacionario y pasa a ser industrial. El transporte encarece el coste de vida; la industria detiene la producción.

Y ahí es donde aparece el verdadero límite económico de cualquier conflicto energético. Si el petróleo se encarece durante demasiado tiempo, el propio sistema económico empieza a corregirlo.

El aumento de precios transfiere renta del consumo hacia la energía, reduce la demanda y termina moderando la presión inflacionaria. La inflación puede subir. Pero el consumo se ajusta y la economía absorbe el shock.

La industria no tiene esa flexibilidad. Las cadenas de suministro dependen de energía constante, transporte fluido y logística global. Cuando alguno de esos elementos falla, la economía deja de ser una cuestión de precios y pasa a ser una cuestión de disponibilidad física.

Por eso, en última instancia, los conflictos energéticos tienen un reloj económico muy claro. No lo marca la política ni la retórica militar. Lo marca el tiempo que las grandes economías pueden sostener su sistema energético antes de que aparezcan tensiones reales de abastecimiento. Con las reservas actuales, ese margen oscila entre unas pocas semanas y algo más de un mes.

Dicho de otro modo: el conflicto puede prolongarse políticamente durante mucho tiempo, pero la intensidad económica de la guerra tiene un límite mucho más corto. Mientras el petróleo siga fluyendo, la guerra se mantendrá en un perfil cada vez más bajo de ataques puntuales, presión geopolítica y episodios de volatilidad en los mercados energéticos.

Estados Unidos permanecerá involucrado de forma indirecta. Israel seguirá en alerta permanente. Irán mantendrá su capacidad de respuesta mientras su logística militar lo permita.

Pero el sistema global no puede permitirse una interrupción prolongada de los corredores energéticos. En términos estrictamente económicos, la ventana de tensión máxima rara vez supera las seis u ocho semanas.

Más allá de ese punto, la presión para restablecer el flujo energético se vuelve irresistible. Y en un mundo donde la energía sigue moviéndose por unos pocos estrechos marítimos, la estabilidad global depende de algo tan simple como que los petroleros sigan cruzándolos cada día.