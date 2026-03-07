“Debemos amar a nuestra nación aunque nos trate injustamente” (Voltaire).

Un reciente estudio realizado por Pew Research Center en 25 países revela qué aspectos generan mayor satisfacción nacional entre sus ciudadanos basándose en una encuesta realizada a más de 30.000 adultos.

Los participantes destacaron elementos como el sistema político y la economía, además de la cultura o la historia. Los resultados revelan contrastes significativos. Por ejemplo, mientras que en Suecia y Alemania predomina el orgullo por la democracia, en Italia y México se valora más el patrimonio artístico y la gastronomía.

A continuación, analizaremos los resultados más relevantes, con especial atención a la percepción en España:

1. El valor de la gente: para los españoles, el principal motivo de orgullo es su propia gente (32%), destacando la solidaridad, el carácter trabajador y la acogida que brindan a los demás. A nivel global, este sentimiento es compartido, siendo Japón el país que más presume de sus ciudadanos (41%):

2. El estilo de vida: España se sitúa a la cabeza mundial en orgullo por su estilo de vida (14%), sólo superada por Australia. Los españoles valoran especialmente la alegría, la vida social en las calles y el equilibrio entre trabajo y disfrute:

3. Cultura, arte y gastronomía: aunque Italia lidera el orgullo en artes y cultura (38%), España mantiene una posición sólida con un 16%, valorando su patrimonio y tradiciones:

En cuanto a la gastronomía, el 11% de los españoles menciona la cocina como fuente de orgullo, un rasgo compartido con otros países mediterráneos como Francia e Italia:

4. La historia y el pasado. El orgullo por la historia varía enormemente: mientras que en Grecia alcanza un 37%, en España se sitúa en un 10%, con menciones especiales a la transición de la dictadura a la democracia.

5. Política, economía y servicios públicos: en el ámbito institucional, España muestra cifras modestas. Sólo un 11% está orgulloso de su sistema político, lejos del 53% de Suecia:

El orgullo por la economía (8%) y los servicios gubernamentales (8%), como la sanidad pública, también se mantiene en niveles bajos en comparación con las potencias del norte de Europa:

6. Libertades civiles: a pesar de la importancia de los derechos democráticos, sólo un 4% de los españoles menciona la libertad como su principal fuente de orgullo, un contraste marcado con Estados Unidos o Francia, donde este valor supera el 20%:

7. La cara amarga: España destaca negativamente por ser uno de los países con mayor porcentaje de personas que afirman no sentirse orgullosas de su nación (25%). Este descontento suele estar vinculado a la gestión política y a la insatisfacción con los gobernantes:

Esta infografía resume el informe en relación con nuestro país:

Feliz semana a todos. Hoy me despido con esta gran cita de Henry Ford que hace referencia a la importancia de la unidad: “Llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito”.