El holding como arquitectura de protección y crecimiento en entornos de volatilidad

En un contexto de presión fiscal alta, mayor control inspector y creciente incertidumbre económica, la estructura societaria es una decisión estratégica. Para el empresario que ya ha superado la fase de arranque y se enfrenta a la consolidación, diversificación o sucesión, la sociedad holding no es una opción sofisticada: es, con frecuencia, una necesidad estructural.

No en vano, bien diseñada y con un sustento económico real, no meramente fiscal, una holding no es un mero vehículo de tenencia de participaciones, es un instrumento de capitalización interna, de protección jurídica y de orden patrimonial.

Desde el punto de vista meramente tributario, el núcleo del atractivo reside en su eficiencia fiscal con base legal sólida, que recoge la normativa del Impuesto sobre Sociedades.

Por un lado, la exención del artículo 21 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades -LIS- permite que los dividendos distribuidos por filiales a la sociedad matriz tributen únicamente de forma residual —tras la limitación del 5% como gasto no deducible— lo que sitúa la tributación efectiva en torno al 1,25%.

La diferencia respecto a un reparto directo al socio persona física, sometido a tipos de hasta el 30% en IRPF, es sustancial. Esto permite capitalizar beneficios dentro del perímetro societario, reinvertir sin descapitalizar al empresario y asignar recursos con criterios estratégicos y no fiscales.

El verdadero valor de la estructura holding trasciende la optimización fiscal o financiera

Por otro lado, para aquellos holding que puedan acogerse, el régimen de consolidación fiscal (Capítulo VI, Título VII LIS) permite que el grupo tribute como un único contribuyente, compensando bases imponibles positivas y negativas entre sociedades. En grupos diversificados o con ciclos distintos, esta herramienta estabiliza la carga tributaria y mejora la gestión de tesorería.

A ello se suma la posibilidad de transmitir participaciones con aplicación de la exención del propio artículo 21 LIS, facilitando procesos de desinversión o reorganización con un coste fiscal muy reducido. La holding, en este sentido, actúa como centro de capitalización y redistribución interna.

Sin embargo, el verdadero valor de la estructura holding trasciende la optimización fiscal o financiera, para convertirse desde una perspectiva de protección no es un simple instrumento, sino una verdadera arquitectura jurídica de separación de riesgos.

La separación entre sociedades operativas y sociedad matriz permite compartimentar riesgos. Las contingencias derivadas de una actividad concreta quedan limitadas a su perímetro societario, evitando la contaminación del conjunto del grupo.

En estructuras maduras, es habitual que los activos estratégicos —inmuebles, marcas, patentes o participaciones clave— se sitúen en la holding y se cedan o licencien a las filiales operativas. Esta separación entre propiedad y explotación refuerza la protección patrimonial y aporta estabilidad ante eventuales crisis sectoriales o conflictos judiciales. La diversificación deja de ser únicamente financiera y pasa a ser estructural.

La centralización de tesorería —mediante mecanismos de cash pooling— permite optimizar excedentes, reducir costes financieros y negociar en mejores condiciones con entidades bancarias. La visión consolidada mejora ratios y fortalece la posición del grupo frente a terceros.

En entornos de transformación tecnológica o regulatoria, la capacidad de reordenar filiales, segregar actividades o incorporar nuevos socios con eficiencia fiscal se convierte en una ventaja competitiva. La holding facilita estos movimientos dentro del régimen especial de reestructuraciones empresariales (arts. 76 y ss. LIS).

Ahora bien, ninguna de estas ventajas opera automáticamente, el límite es la existencia de una sustancia real, el conocido como “motivo económico válido”.

La Administración Tributaria analiza con rigor, en ocasiones de forma hiperactiva, la sustancia económica de las estructuras, aplicando la cláusula antiabuso del artículo 89.2 LIS. La jurisprudencia ha reiterado que los montajes puramente instrumentales, carentes de justificación empresarial real, pueden ser regularizados, aspecto este que daría para decenas artículos dicho sea de paso, pero obvia en demasiadas ocasiones la abusiva administración tributaria que en el caso de las sociedades holding, el Tribunal Supremo (por todas la STS de 11 de noviembre de 2024 (Rec. 2037/2023), ha recordado que el ahorro fiscal es una opción legítima (economía de opción) siempre que la estructura sea real y tenga una mínima sustancia económica.

La holding debe responder a una lógica económica demostrable: mejora de la gestión, reorganización, financiación, protección de activos o planificación sucesoria. La forma societaria, por sí sola, no legitima el beneficio fiscal; sistema y estructura optima sí, a cualquier precio y sin motivo válido, no.

La diferencia no está en crear una holding, sino en diseñarla con coherencia jurídica y visión estratégica. Cuando existe sustancia económica, la estructura se convierte en un verdadero centro de dirección patrimonial: capitaliza beneficios con eficiencia, aísla riesgos, protege activos esenciales y ordena la sucesión.

En un entorno de volatilidad estructural, esa arquitectura no es una sofisticación fiscal, es una herramienta imprescindible de estabilidad y crecimiento a largo plazo.

*** José Mateo, socio de Marín y Mateo Abogados.