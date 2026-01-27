¿Sube el oro o es que bajan el dólar y la confianza en la deuda?

Un lingote de oro en la sala de cajas de seguridad de la casa de oro ProAurum en Múnich. Reuters

El argumento más utilizado para explicar la subida del oro es el caos geopolítico en el que se supone que nos encontramos. Nosotros pensamos que tiene mucha más importancia la bajada del dólar y la desconfianza de los mercados en los excesos de deuda en los que han incurrido los políticos.

Conocer los motivos reales por los que sube el oro son muy importantes, porque no solo nos dicen por qué sube, sino también que puede hacer que baje. Y esto nos interesa tanto para realizar beneficios como para entrar con descuento.

El filósofo francés Montaigne decía que su vida había sido “un conjunto de eventos terribles que en realidad nunca se han producido”. El ser humano suele pensar mucho en todas las desgracias que le pueden ocurrir, pero muchas veces ni son para tanto ni son las que uno espera. En las desgracias también funciona el elemento sorpresa.

Hace ya tres de años – y sobre todo desde que llegó Trump al poder - que se insiste en que vivimos en un Armagedón geopolítico, económico y financiero. La crisis, la burbuja - da igual cuál o cuáles - todas iban - y van - a estallar de forma inminente.

Especialmente la burbuja de los valores tecnológicos, que ya estaban “carísimos” en 2023 y resulta que desde entonces han duplicado o triplicado sus beneficios por acción. Nvidia, paradigma de la burbuja, presenta un PER en base a beneficios a 12 meses de 24 veces, cuando el de Microsoft en la burbuja de marzo del 2000 (esta sí) era de 70.

En los tres últimos años, las bolsas han tenido un resultado espectacular, casi histórico: ha subido hasta el Ibex

Irán iba a incendiar y destruir Oriente medio con sus misiles de alta tecnología, su ejército nacional y sus ejércitos (delegados) de Hezbolah y Hamas. Y ya ven.

De hecho, se han quedado sin la posibilidad de crear una bomba nuclear, que eso sí que era una amenaza seria. Y por primera vez en mucho tiempo, Oriente medio, de momento, parece estar en paz. Al menos comparado con lo que había hace un año.

En Venezuela íbamos a tener una guerra civil y el corte de la producción del petróleo como respuesta al secuestro de Maduro. A día de hoy parece que no es el caso.

Trump iba a invadir Groenlandia, pero la realidad ha demostrado que su intención es conseguir determinadas prebendas geoestratégicas y económicas, no la ocupación militar total. Haciendo, por cierto, exactamente el mismo tipo de negociación que ha hecho siempre.

Teniendo en cuenta que en los últimos tres años el cielo no ha caído sobre nuestras cabezas, probablemente ese Armagedón geopolítico que lleva años produciéndose en la mente, pero no en la realidad no parece ser el motivo fundamental de la subida del oro. Es más, en los tres últimos años, que coinciden con esta subida tan fuerte del oro, las bolsas han tenido un resultado espectacular, casi histórico: ha subido hasta el Ibex.

Los mercados son cíclicos y que no se puede descartar - como se está descartando - que alguno de esos motores pudiera fallar en el futuro

En nuestra opinión, el miedo a eventos terribles que no se han producido ha ayudado sin duda a que suba el oro, ya que las redes y los medios han ayudado mucho a generar ese miedo, pero, vista la realidad de los datos, la clave de la subida del oro está más en la caída del dólar y en la desconfianza del mercado en el valor de la deuda pública, que cada vez emiten de forma más irresponsable los gobiernos.

Porque lo que sí que coincide casi milimétricamente con la subida del oro es la caída del dólar desde finales de 2022. Por cierto: no cayó cuando se produjo una amenaza geopolítica tan seria como la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Y el repunte salvaje de la inflación como consecuencia de las sanciones. Esta subida parabólica se inicia a mediados de 2023, unos meses después de que empiece la caída del dólar.

La caída del dólar se debe a muchos motivos, que van desde la desconfianza de los bancos centrales de muchos países no alineados o directamente hostiles a EEUU, que no quieren que Norteamérica pueda manipular el valor de sus reservas o directamente confiscárselas, y buscan alternativas.

Así, a más baja el dólar, más sube el oro, qué es, además, la alternativa más atractiva para esos bancos centrales.

Solo hay que ver un gráfico de ambos activos. Aquí no puedo ponerlo, pero lo tienen en un vídeo en mi canal de YouTube sobre este asunto. En él se ve como el “Dólar index” - índice que mide la cotización del dólar frente a las divisas más importantes del mundo - presenta una caída espectacular coincidiendo con el “subidón” del oro. Pero empieza bajando el dólar, lo que aumentan las probabilidades de que sea la causa y no el efecto.

Otra cuestión que pensamos que ayuda a que suba el oro es la cada vez mayor desconfianza inversores hacia los políticos y sus excesos a la hora de emitir deuda. Los ciudadanos “pasan” del tema, pero los mercados, que no son tontos, se dan cuenta y piden una prima de riesgo mayor a los gobiernos por financiar sus excesos.

El ejemplo más visible es el de Japón, uno de los indicadores más claros a seguir de cara a una futura crisis de deuda.

También daña al dólar el mensaje no oficial - pero evidente - de la administración norteamericana, en el sentido de que no tienen problema con ese dólar tan débil, porque ayuda a sus exportaciones y a la mejora del déficit comercial.

Mientras estos motores sigan encendidos, el oro seguirá alcista. Pero conviene recordar que los mercados son cíclicos y que no se puede descartar - como se está descartando - que alguno de esos motores pudiera fallar en el futuro.

Hay que vigilar esos ruidos, ese humo o esas vibraciones que se producen antes de que falle un motor, porque si se espera a que falle, se llega tarde. Esto normalmente lo decimos de cara a vigilar una posible crisis o la creación de una burbuja, pero también puede ocurrir de cara a que un activo estrella pierda fuerza.

***Víctor Alvargonzález es socio fundador de la empresa de asesoramiento financiero independiente Nextep Finance.