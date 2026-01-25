Trump desconcierta a sus interlocutores ¿Hay alguna coherencia en sus actuaciones? Sería importante descubrirla (si la hay) para intentar predecir sus impredecibles acciones.

Sería útil para los gobernantes de los países, para los que dirigen organizaciones. Incluso, para decisiones personales o familiares.

La semana pasada analicé en qué tipo de teorías puede estar basando sus decisiones económicas. Concluía que había teorías de todo tipo: mercantilistas, monetaristas, keynesianas, … Y de “economía de guerra”.

La economía de guerra es uno de los primeros paradigmas económicos de los imperios. En la antigüedad los países descubrieron que una manera de aumentar su tesoro era la expansión territorial. Cuando el crecimiento fue grande, más allá de su núcleo inicial, el país pasó a ser un imperio.

La expansión territorial suponía mayor capacidad de recaudación de impuestos con varias consecuencias: a) facilitaba el mantenimiento del ejército, la columna vertebral del imperio; b) como aumentaba superficie y población bajo su gobierno se podía recaudar más imponiendo menos esfuerzo fiscal por ciudadano, sobre todo en el territorio inicial; c) el aumento de territorio y personas permitía economías de escala en la administración; c) en consecuencia, a medio plazo, los ciudadanos incorporados se podían encontrar más cómodos que antes de su anexión al imperio. Incluso, a largo plazo, era posible que se encontrasen tan integrados en el imperio que lo concibieran como su patria.

La economía de guerra tiene una ley que rima en todas las épocas: cuando un imperio cesa en su expansión

La ocupación del imperio romano de sus provincias (palabra que viene de ser vencidas) fue así. Para profesional uno de los cargos era el de “cuestor” (responsable de la recaudación de impuestos e impulsor de las obras públicas de su territorio). César lo fue en la Bética hispánica.

Al final de unas generaciones iberos, celtas, celtíberos … Tenían como aspiración ser “ciudadano romano”. Cuando los visigodos entraron en la península a los habitantes originarios se les conocen en la historia como: los hispano-romanos.

Puede parecer una imagen antigua, no aplicable en este siglo XXI. Pero Marc Twain decía: “La historia no se repite, pero a menudo rima”.

Los imperios necesitan una economía de guerra. Trump como tiene una concepción imperial de EEUU, está impelido a una economía de guerra.

La economía de guerra tiene una ley que rima en todas las épocas: cuando un imperio cesa en su expansión, empieza su decadencia; los imperios necesitan estar creciendo territorialmente de manera continua; si se paran, es como ir en bicicleta: se caen.

¿Los Estados Unidos están en decadencia? Es dudoso, los poco más de dos siglos y medio de existencia son nada en la historia

Se caen porque una de sus columnas vertebrales, el ejército, deja de tener una parte de su misión: la invasión. Las tropas se convierten en una especie de “policía de fronteras”.

Las posibilidades de carrera de los profesionales militares se reducen. El honor de servir al imperio es menos visible. Su importancia social desciende.

Llega un momento en que las vocaciones guerreras decaen. Al principio, incluso, se empiezan a incluir dentro de la milicia extranjeros, luego se subcontratar y al final se hace outsourcing. Es lo que pasó en las legiones romanas.

Ante la falta de soldados romanos entraron en ellas “bárbaros”. Incluso algunos llegaron a generales, como Estilicón (de origen vándalo, 359-408). Luego se utilizaron tropas federadas junto a las legiones. Finalmente, se cedió la defensa de territorios a naciones-guerreras como los visigodos (¿romanizados?). Fue el fin del Imperio Romano de Occidente.

¿Los Estados Unidos están en decadencia? Es dudoso, los poco más de dos siglos y medio de existencia son nada en la historia.

Estados Unidos creció a base de expansión territorial. Compraron la Luisiana a Francia (1803, con 15MM USD); la Florida a España (después de haberla ocupado militarmente en 1819 por 5 MM USD); territorios inmensos a México, a quien ganaron una guerra cuando sus tropas llegaron hasta la capital azteca (1846-1848); compró Alaska a Rusia (1867); Puerto Rico lo invadió derrotando a España (1898); Hawái con un golpe de Estado (1989) y poniendo intereses comerciales (fue el 50 estado en 1953); …

Trump se cree el “emperador” y quiere dejar su herencia con Groenlandia. La historia no se repite, pero a menudo rima … Es la lógica de las “economías de guerra” de los imperios que, además, buscan colonias (¿Venezuela?).

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.