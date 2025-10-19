No hay que engañarse ¿Hubiera ocurrido lo mismo si el Gobierno se hubiera mantenido neutral en la opa BBVA/Sabadell?

Es difícil aventurarlo, pero la verdad es que el Sabadell ha jugado con las cartas del BBVA marcadas.

Los gestores del banco vasco han creído que estábamos en un país en el que funcionan las leyes del mercado. En el que el Gobierno y la Administración son neutrales; es más, velan para que esas leyes se cumplan. Pero España no es así y la España “progresista” de este gobierno menos aún, porque este gobierno tiene una prioridad: mantenerse en el poder monclovita.

Para eso necesita de los apoyos de los grupos parlamentaros. Entre ellos de los independentistas catalanes y concretamente de Junts y ERC (aunque este último pinte menos en este asunto).

Grupos parlamentarios que están detrás de la negativa a que un banco español y vasco absorba a otro catalán (y por tanto también español).

Detrás de la posición del Gobierno Sánchez en este asunto estaba la conexión catalana

Para aseverar esto no hay más que observar la reacción del president de la Generalitat, Salvador Illa: se alegró del fracaso de la opa “hostil” (la denominó con el mismo apellido que Oliu, el presidente del Sabadell) como si de una operación política se tratará (que es lo que fue la oposición del gobierno).

Pues bien, ¡el Gobierno ya tiene lo que quería! Ha sido una victoria. Pero una victoria pírrica ¿Por qué?

Para eso hay que ver lo que ha hecho el mercado después de que el BBVA no llegara al 30%, cuota mínima que se necesitaba para continuar la operación.

El mercado ha castigado al Sabadell, bajando la cotización de sus acciones en bolsa y premiado al BBVA subiendo la de sus acciones. Es su lógica. Si se hubiera realizado la opa la reacción hubiera sido probablemente bajar las acciones del BBVA al principio, esperando a ver cómo se digería la fusión, que no siempre es fácil.

Un banco plurinacional europeo tiene más capacidad de independencia

Por otra parte, España ha perdido la oportunidad de preparar otro banco, como debe hacer también el Santander, para competir a nivel europeo. El BBVA tiene que crecer más para competir en sus territorios (España, México, Turquía, …) para entrar en la liga mundial.

Es por eso que las instituciones financieras comunitarios eran partidarias de dejar que el mercado actuase libremente y, de alguna manera, que la opa triunfase.

No es un tema sólo del Gobierno Sánchez. Los europeos no tienen muchos bancos a nivel internacional y su economía los necesita. Sin embargo, sus gobiernos nacionales prefieren el minifundismo crediticio. Para esos gobiernos tiene sus ventajas: es más fácil manejarlos. Un banco plurinacional europeo tiene más capacidad de independencia.

En todo caso, el final a sido discutible tanto para España, como para Cataluña. Aunque el president Illa se alegre.

Habría que comparar la reacción de Cataluña con la de Madrid en un tema similar. En Madrid nadie se rasgó las vestiduras porque Bancaixa se absorbiera a Bankia. Si la operación era buena para el conjunto era lógico que se hiciera.

El Ministerio de Economía y otras instituciones han ayudado a que fracase la opa y eso es malo para la posición española bancaria española

Por otra parte, el Banco de Sabadell, lo quiera o no reconocer, ha quedado tocado. Un 25% de accionistas en contra del “consejo” de su Consejo de Administración son muchos. Incluido alguno que pertenece a este órgano de gobierno del banco ¿Cómo va a ser la convivencia dentro?

Encima, el Banco de Sabadell para contraatacar con dividendos extraordinarios se ha desprendido de su activo estratégico en Inglaterra el TSB, que vendió por 3.100 millones de euros para repartir 2.500 en dividendos. Es decir, perdió una baza estratégica en manos del Banco de Santander.

Los analistas también hablan de que el presidente del BBVA y su equipo necesitan recuperarse de la situación. Ese es su trabajo más urgente. En todo caso, la subida de las acciones en bolsa les da un respiro.

En resumen: el Ministerio de Economía y otras instituciones han ayudado a que fracase la opa y eso es malo para la posición española bancaria española. Aunque el Consejo de Administración del Banco de Sabadell se siga sentando en sus sillones.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.