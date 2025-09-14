El concepto de "Estado fallido" a menudo se asocia con el colapso total de la autoridad, como en el caso de Somalia o Yemen, que han perdido por completo el monopolio de la fuerza y la capacidad de proveer servicios básicos.

El concepto de "Estado fallido" a menudo se asocia con el colapso total de la autoridad, como en el caso de Somalia o Yemen, que han perdido por completo el monopolio de la fuerza y la capacidad de proveer servicios básicos. Sin embargo, la tesis según la cual España se acerca a marchas forzadas a esa conceptualización no se sustenta en una guerra civil o en el desmoronamiento de sus fronteras, sino en dos hechos: la"carcoma moral" interna y el deterioro de la democracia, cuyo origen no es externo, sino es un efecto directo de la actuación de este Gobierno.

Si se analiza con cierto detalle y perspectiva el Índice de Estados Frágiles (FSI) de 2024, es bastante fácil entender la hipótesis planteada es muy sólida. Este indicador evalúa la vulnerabilidad de los países y su capacidad para hacer frente a la presión política, social, económica y militar. Un estado se considera frágil cuando es incapaz de satisfacer las expectativas básicas de su población y de gestionar de manera efectiva los cambios. La fragilidad surge de un desequilibrio significativo en las relaciones entre el Estado y la sociedad.

Aunque su puntuación global sitúa a España en la categoría de "Estable", esta percepción es superficial. La realidad es que el país exhibe una fragilidad latente y crónica. España es un “gigante con pies de barro”, cuya estabilidad es precaria y depende de factores externos favorables. La falta de un proyecto de nación sólido y la incapacidad para modernizar sus estructuras económicas y políticas la sitúan en una posición de vulnerabilidad crónica, lista para desestabilizarse ante cualquier shock.

Si bien el Estado español no cumple las condiciones para ser calificado de fallido en el sentido más estricto, las fuerzas dinámicas que podrían conducir a esa situación están activas y son significativas, en concreto, la erosión de la cohesión social, la legitimidad institucional y la cuestión territorial. El Estado sufre un deterioro sin precedentes en sus casi cincuenta años de democracia. El Gobierno social comunista ha sometido a su control casi todos los organismos e instituciones que fueron diseñados para garantizar los derechos y libertades individuales, impedir el abuso del poder y hacer frente con una mínima eficacia a situaciones extremas como, por ejemplo, la Dana o los incendios de este verano,

Desde una perspectiva económica, la tesis del Estado fallido se apoya en debilidades estructurales que impiden un crecimiento real y sostenible. El elevado nivel de deuda pública, que a finales de 2024 se situó en un 101.8% del PIB , genera una vulnerabilidad financiera crónica. Una fiscalidad exuberante destruye los incentivos a trabajar, ahorrar e invertir. Más preocupante es el mercado laboral, con una tasa de paro estructural del 10,3%, casi el doble de la media europea: en paralelo, la persistencia de estas altas tasas de pobreza y de exclusión social, incluso en periodos de crecimiento económico, indican que esos problemas son estructurales y afectan de manera desproporcionada a ciertos colectivos, como las mujeres, los jóvenes y las familias con hijos a cargo.

Estas cifras no son solo la expresión de un problema económico, sino un reflejo de una grave falla política, social y cultural. España se encontraba estancada en un "consenso socialdemócrata" durante décadas pero ha pasado a un socialismo carnívoro cuyo principal objetivo es crear unos individuos y una sociedad dependientes del Estado; una fórmula perfecta para crear un país con encefalograma plano y servilismo total al poder. Como aún somos un Estado del “primer mundo” no cabe esperar un colapso repentino, sino una agonía muy lenta en la que España se convertirá no ya en un país de expectativas limitadas, sino declinantes.

Los argumentos que se presentan para refutar la tesis del Estado fallido no logran contrarrestar la profundidad del deterioro. Son, en el mejor de los casos, un relato de fortalezas ficticias que enmascaran una fragilidad terminal. España es la 15ª economía mundial y un miembro de pleno derecho de la UE y la OTAN. Sin embargo, esta posición internacional es cada vez más vulnerable. El Gobierno social comunistas que ha empobrecido a las clases medias españolas se ha convertido en un paria internacional aliado a lo peor de un mundo inmerso en una nueva Guerra Fría.

La única verdadera fortaleza del país es su sociedad civil, cuya "solidaridad y el afecto" han amortiguado los efectos de la ineficiencia y la falta de liderazgo político. Es esta resiliencia social, y no la institucional, es la que hasta ahora ha impedido un colapso total, pero no puede ser vista como una solución a largo plazo para los problemas sistémicos que enfrenta el país. Es, en esencia, la última línea de defensa de una sociedad abandonada por sus propias instituciones y sodomizada por el Gobierno social comunista.

En consecuencia, la tesis de que España se encamina hacia un Estado fallido, lejos de ser una hipérbole, es un diagnóstico severo pero necesario. El Estado no ha perdido el control físico de su territorio ni sus servicios sociales han colapsado de forma generalizada, pero los síntomas de fragilidad son claros: una profunda polarización, una erosión de la legitimidad institucional, una fractura territorial latente y desafíos económicos estructurales. La "tormenta perfecta" se ha instalado en el corazón del Estado.

Como se ha señalado, el peligro no es un desplome ràpido, sino un lento proceso de decadencia en la que el país, estancado y con sus instituciones debilitadas, no logra superar sus fallas estructurales. La "carcoma moral", simbolizada por este Gobierno ha corroído los cimientos del sistema democrático y económico. La capacidad de España para gestionar estos desafíos, a través de reformas genuinas que trasciendan el consenso estatista y devuelvan la legitimidad a las instituciones, será lo que determine si sus vulnerabilidades actuales se transforman en una verdadera crisis sistémica. El tiempo para la indiferencia se ha agotado. La advertencia es clara: el colapso, si bien no es inminente, es un riesgo real.

