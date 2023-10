¿Cuánto vale hoy un profesional en IA?

Se ha hablado y se ha escrito tanto sobre ChatGPT a estas alturas del año que parece que ya nada puede sorprendernos. Y sin embargo las cifras de la IA generativa siguen asombrando incluso a los más versados en el sector. Para muestra, un dato. ChatGPT tiene 1.600 millones de visitas al mes, y entre todas las IA generativas llegan a 2.000 millones. A grandes rasgos -no es lo mismo visitas que usuarios únicos- podríamos estar hablando ya de un 25% de la población mundial.

Esta herramienta, lanzada a finales del año pasado, contiene hoy 570 gigabytes de datos de texto, lo que equivale aproximadamente a 164.129 veces el número de palabras de toda la serie de El Señor de los Anillos, incluyendo El Hobbit. Su progresión parece imparable. El 49% de las empresas del mundo utilizan actualmente ChatGPT y un 93% tiene previsto ampliar su uso en los próximos meses.

Ante este panorama, no es extraño que se haya desatado una caza del profesional cualificado. Cualquiera con conocimientos en inteligencia artificial ha visto cómo aumenta su valor en el mercado laboral casi a la misma velocidad a la que aumenta el número de usuarios de estas herramientas. Porque a día de hoy no hay profesionales suficientes para cubrir la demanda que genera esta tecnología en desarrollo.

Desde noviembre de 2022 se han multiplicado por 21 las ofertas de trabajo globales (sólo en inglés) que mencionan nuevas tecnologías de inteligencia artificial como GPT o ChatGPT. Y la proporción de ofertas de trabajo en LinkedIn que mencionan GPT en mercados como el estadounidense se ha incrementado un 79%.

Como es lógico, todo ello ha disparado el interés por estas materias, y ha multiplicado la demanda de una formación que permita acometer con éxito el salto al mercado profesional de la IA. La plataforma Coursera –una de las que mejor entiende y explota la conexión entre el mundo académico y profesional- ha visto como las búsquedas relacionadas con la IA generativa en su plataforma aumentaban un 230% entre abril de 2022 y abril de 2023.

Y cada vez vemos más miembros de LinkedIn añadiendo habilidades de IA a sus archivos profesionales. Según los datos del Índice de Habilidades de IA de 25 países, en junio de 2023 el número de miembros capacitados en inteligencia artificial era ocho veces mayor que en enero de 2016.

Más difícil es cuantificar el sueldo que puede percibir hoy un especialista en IA en nuestro país. Según un artículo basado en fuentes y bolsas de trabajo como Glassdoor, Indeed, LinkedIn, Reed, AI Job, Technojobs o Totaljobs, hay al menos 12 profesiones en las que se ofrecen sueldos por encima de los 100.000 euros anuales.

La más sexy de todas, según The Times, es la de entrenador de inteligencia artificial. Consiste en saber exactamente qué preguntas hay que hacer a las plataformas de IA para obtener las respuestas deseadas, y por esto pueden cobrar un sueldo bruto anual de entre 265.000 y 350.000 euros. El rotativo británico afirma que no solo es la mejor profesión del momento, sino que será la más atractiva en lo que queda de siglo.

Con ella, hay otras habilidades que se remuneran por encima de los 100.000 euros anuales. Y en las que no se puede exigir experiencia porque nadie trabajaba en ello hace cinco años. Son profesiones como ingeniero de aprendizaje automático; ingeniero de Big Data; científico investigador de IA; ingeniero de visión artificial; ingeniero de procesamiento del lenguaje natural; ingeniero en robótica; consultor de inteligencia artificial; ético de inteligencia artificial; Arquitecto de IA; Gerente de productos de IA; e ingeniero de software de IA.

No todos los sectores precisarán nuevos profesionales en la misma medida, pero el cambio es significativo y afecta a mucha más gente de lo que creemos. El informe Future of Jobs Report 2023 del Foro Económico Mundial, recientemente publicado, predice que el 23% de los empleos mundiales cambiarán en los próximos cinco años debido a la transformación de la industria y a la aparición y perfeccionamiento de herramientas de inteligencia artificial y tecnologías de procesamiento de texto, imagen y voz.

Así, los trabajos que pueden sacar más provecho de los LLM (Lenguage Large Models, las redes neuronales capaces de leer, traducir y resumir texto) son aquellos cuyo potencial puede verse ampliado por estas herramientas de análisis, como los suscriptores de seguros, los bioingenieros, los matemáticos, los periodistas, los agentes de viajes y los formadores.

Por el contrario, aquellos a quienes la IA generativa puede dejar sin parte de su trabajo son los autorizadores, verificadores y administrativos de créditos, los teleoperadores, los asistentes estadísticos y los cajeros de banco. Trabajos más repetitivos y por tanto más susceptibles de automatizarse.

¿Y cuánto vale un profesional?

No hay cifras concretas sobre lo que pueden ganar, solo aproximaciones. Todo es aún demasiado nuevo. Tanto, que ni el propio ChatGPT sabe la respuesta. Porque no se me ocurría mejor forma de terminar este artículo que preguntándoselo directamente. Y se ha ido por las ramas.

“El valor de un profesional en Inteligencia Artificial (IA) puede variar significativamente según diversos factores, como la ubicación geográfica, la experiencia, la educación, las habilidades específicas y la demanda del mercado. En general, los profesionales altamente calificados en IA tienden a tener un alto valor en el mercado laboral debido a la creciente importancia de la IA en diversas industrias.

Para darte una idea general, en 2021, los ingenieros y científicos de datos con experiencia en IA en los Estados Unidos, por ejemplo, podían ganar salarios que oscilaban desde 80,000 dólares a más de 200,000 dólares al año, dependiendo de su nivel de experiencia, ubicación y empresa. Sin embargo, estos números pueden haber cambiado significativamente desde entonces debido a la evolución del mercado laboral”, escribe la herramienta de OpenAI.

Lo que nadie duda hoy es que los profesionales de IA son tremendamente valorados en el mercado laboral. Por su escasez y su importancia. El cóctel perfecto para triunfar.

*** Alicia Richart es directora general de Afiniti para España y Portugal.

