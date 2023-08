¿Por qué todos somos y debemos ser Daniel Lacalle?

En las últimas semanas estoy asistiendo perplejo a una cruzada con pocos precedentes hacia la figura de Daniel Lacalle. De todos es sabido el prestigio tanto nacional e internacional de este brillante economista, pero también por todos es conocida su vehemencia y gallardía en la defensa de la libertad en nuestro país.

Es precisamente este amor y defensa de la libertad lo que ha llevado a Daniel a convertirse en el objetivo de un amplio ejército de liberticidas al servicio directo o indirecto del socialismo español. Un socialismo que está arrasando con la riqueza de un país cuya identidad se pierde a marchas forzadas y cuyos ciudadanos se dirigen a un abismo de incertidumbre y pobreza que parece no tener ni parada ni voluntad de parada.

Y digo que Daniel es un héroe, porque alguien que se expone con esa pasión en la defensa de unos valores que son generadores de riqueza y libertad, cuando tiene una vida económica y socialmente resuelta, solo puede ejercer esa función representativa desde la vocación que visten a los héroes.

No hay un tuit, un artículo, un vídeo o una columna en la que Daniel no intercambie grandes dosis de sinceridad en su particular cruzada en la defensa de una España rica y libre, a cambio de difamaciones, ataques personales, insultos e intentos de degradación diarios que se me antojan insoportables para cualquier ciudadano con un mínimo de egoísmo personal.

Porque generosidad es lo que desprende Daniel cuando se enfrenta a todo un establishment que es capaz de incrementar la deuda de la seguridad social un 200% y llevar la deuda del país y de las administraciones públicas hasta máximos históricos sin que a nadie parezca importarle.

Defender a Daniel, es sinónimo de defender nuestra calidad y esperanza de vida, es defender el libre comercio, es defender las relaciones libres de intercambio, es defender la libertad, es defender el capitalismo y es defender la generación de riqueza que de todo ello se desprende.

Él está sacrificando parte de su vida, de su convivencia familiar, de su salud mental, de su imagen pública a cambio de que nosotros y sobre todo, nuestros hijos vivan mejor.

Y todos sabemos cómo se las traen los mercenarios a cargo del establishment y las mentiras y difamaciones que algunos medios de comunicación subvencionados, afines al régimen, vierten sobre su persona en un intento continuo de destruir su reputación.

Por ello, ahora más que nunca, Daniel somos todos porque él es nuestra cara y nuestra voz y cuando le atacan nos agreden a todos aquellos que como yo, amamos la libertad.

*** Gustavo Martínez es economista.





