La inteligencia artificial entra en campaña

La inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza en la campaña electoral. No podía ser de otra forma, siendo como es la tecnología del momento y la herramienta que está llamada a cambiar nuestras vidas y nuestra forma de trabajar. Para muestra, un botón. En la elaboración de este artículo no ha sido necesario revisar uno a uno los programas electorales para saber qué proponen en materia de IA. Lo ha hecho, en cuestión de segundos, un comparador de programas inteligente, con el que se puede actuar en tiempo real.

No ha sido en este caso ChatGPT, que se atora un poco cuando le preguntas cosas posteriores a 2021, sino otra IA generativa desarrollada específicamente para comparar programas de estas elecciones y que funciona a la perfección. Es rápida, gratis y fácil de usar. Todo lo necesario para que una tecnología funcione.

Eso sí, el análisis, aunque acertado, no es exhaustivo. Me sirve para ahorrar tiempo, pero no para escribir esta columna. De él se deduce que todos los partidos apuestan por la transformación digital, la modernización de las administraciones, la transición verde y la soberanía del dato, conceptos tan generales que ningún partido inscrito en Europa puede obviar en estos momentos.

Si bajamos un poco más al terreno, vemos sin embargo que la apuesta por la inteligencia artificial, o su presencia en los programas electorales es muy dispar entre los cuatro partidos principales que concurren este 23 de julio.

Mientras que para PP y PSOE es una cuestión de estado, su importancia parece menor en el resto de partidos. Vox solo tiene una mención a la IA en todo su programa por siete de la formación que dirige Yolanda Díaz. En el programa del PSOE, sin embargo, hay 40 menciones, mientras que el del PP considera a la inteligencia artificial un “objetivo específico”, con propuestas concretas para convertir a España en una referencia europea en este campo.

Lo que proponen los partidos

Ahora bien, ¿qué proponen los partidos más allá de generalidades para aprovechar el potencial de una tecnología cuyo poder transformador ilusiona y preocupa a partes iguales? El PSOE, por ejemplo, propone incorporar IA en los procesos de búsqueda de empleo, a la vez que se capacita digitalmente a los trabajadores afectados por dicha tecnología y se impulsa su reconversión profesional.

También insiste mucho en la creación de un sello de calidad verde para los algoritmos, un tema que cada vez preocupa más en la UE. Y en la supervisión ética de esta tecnología, así como en el diseño de algoritmos que no incluyan sesgos de género. En el ámbito económico, se marca como objetivo convertir a España en un polo de atracción de inversión y talento internacional gracias a la IA.

El partido que dirige Pedro Sánchez quiere también aplicar la IA en la práctica docente, fomentar el uso de la lengua española y apoyar a los artistas que usen estas herramientas. En suma, un programa donde la tecnología ocupa un lugar preferente y donde se deposita en la IA la esperanza y responsabilidad de impulsar nuestro modelo económico y social.

Por su parte, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo hace hincapié en la necesidad de aprovechar las oportunidades de la Inteligencia Artificial, para lo que propone siete propuestas concretas. Cuatro están ya en fase de desarrollo (Reglamento europeo, Estrategia Nacional, sandboxing, foro europeo de alto nivel) y las tres restantes se centran en el desarrollo económico, formación y capacitación e internacionalización).

El PP incide también en los sectores donde la IA está llamada a jugar un papel estratégico, como en el turismo, el sector público, el ámbito sanitario y la garantía de los derechos de los ciudadanos, especialmente dentro del ámbito de la administración electrónica. Asimismo, destaca la referencia al uso de IA dentro del ámbito competencial del Instituto Cervantes, visualizando la necesidad de posicionar estratégicamente a la lengua española dentro del futuro digital de la sociedad global.

Sumar y Vox

Sumar se acerca la inteligencia artificial desde otra perspectiva más social, buscando sobre todo la protección de los derechos laborales. Así, propone el uso de IA para limitar y controlar el tiempo efectivo de trabajo; para proteger la propiedad intelectual; y para evitar sesgos que se traduzcan en discriminación.

También propone la creación de centros de datos e inteligencia artificial de carácter público que recojan datos en tiempo real y ayuden a analizar y diseñar políticas públicas, así como a tomar decisiones informadas.

El partido que menos protagonismo concede a la inteligencia artificial en su programa electoral es la formación que dirige Santiago Abascal. Vox no incluye ninguna medida para su desarrollo y se centra principalmente en proteger la soberanía de los datos, advirtiendo del problema que puede suponer su uso en manos de las grandes empresas digitales de carácter multinacional.

En definitiva, distintos enfoques pero una certeza común. La tecnología está llamada a incrementar su cuota de protagonismo en los próximos 4 años y eso es algo que no se le escapa a ningún partido, ni a ningún votante. La inteligencia artificial va a transformar la sociedad y España está en condiciones de subirse en el primer tren que parta hacia el futuro.

Quizás nunca había estado en una posición tan buena. Es labor de todos aprovecharla y los programas electorales, cada uno a su manera, recogen esa idea, esa esperanza. Y si la IA recibe el impulso esperado, llegará un tiempo de bonanza para todos.

*** Alicia Richart es directora general de Afiniti para España y Portugal.

