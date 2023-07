“Las redes sociales son canales de relaciones, las relaciones son negocios disfrazados” (André Damasceno).

Resumamos la trayectoria de Mark Zuckerberg:

2004: funda Facebook.

2012: compra Instagram por 1000 millones de dólares.

2014: compra WhatsApp por 19.000 millones de dólares.

2014: compra Oculus (firma de realidad virtual) por 2000 millones de dólares.

2016: se crean las stories de Instagram para competir con Snapchat.

2020: se presentan los reels de Instagram para competir con TikTok.

2023: funda Threads para competir con Twitter (en cinco días, ha logrado 100 millones de usuarios).

La primera conclusión que uno saca es que Zuckerberg es un pionero de la innovación y también una bala copiando rápido a las empresas que amenazan su liderazgo. Un gran titán de los negocios sin duda. Aquí podemos comprobar que este gigante tecnológico es el tercer mayor inversor del mundo en investigación y desarrollo tras Amazon y Google:

En enero de 2022, perdió una tercera parte de su valor en bolsa y me lancé a comprar acciones con fuerza. Fue duro, ya que siguió cayendo sin cesar hasta octubre. Reconozco que me obsesioné con la acción porque no me creía que esta empresa fuera a irse al garete por culpa de una firma china no cotizada en bolsa, TikTok, o por el excesivo gasto en el metaverso.

Así que seguí comprando fuertemente todos los meses bajando de forma continuada el precio medio. En octubre, la empresa había caído desde sus máximos históricos de agosto de 2021 casi un 80%. Desde entonces, no ha hecho más que subir, estando ya desde mínimos más de un 200% arriba (lo cual es más que triplicar). En mi caso personal, le gano al paquete entero un 80%, lo cual no está mal tras un nefasto 2022 en bolsa en el que me fue fatal lógicamente. Según los analistas técnicos, si supera la resistencia de 300 dólares, la acción seguirá volando:

No recomiendo hacer este tipo de operativa: el grueso de mis inversiones las canalizo vía fondos de inversión para diversificar mucho y evitar sufrir quiebras de acciones individuales (además de por las ventajas fiscales). No obstante, yo soy profesional y sé los riesgos que asumo. Me ha resultado curioso ver que Harvard también aprovechó la sangría: Meta supone la cuarta parte de su cartera de inversión.

Lo que sí recomiendo a mis clientes es invertir siempre. Es decir, cuando cae el mercado, aprovecho porque puedo comprar más barato. Cuando sube el mercado, soy feliz porque crece mi patrimonio. Sin embargo, la gente suele vender (o no comprar) cuando hay un mercado bajista y sólo compra cuando todo sube como la espuma.

Bank of America presentó uno de los primeros informes que mostraron que el consumo de tiempo por usuario de Instagram aumentó en comparación con el de TikTok, lo que indica que su formato de vídeo corto es cada vez más atractivo, los reels se están volviendo cada vez más importantes en Instagram. Veamos varios gráficos de un reciente análisis realizado por Rihard Jarc sobre Meta:

El crecimiento de usuarios de TikTok en Estados Unidos ha comenzado a estancarse:

La encuesta de Piper de finales de abril mostró que Instagram seguía siendo la plataforma más utilizada, también en la generación Z, y ganó algo de participación en comparación con otoño de 2022. Por otro lado, TikTok muestra signos de estabilización del crecimiento e incluso una disminución en un pequeño porcentaje:

Después llegó el informe de App Figures en mayo, que mostró una imagen similar del enfriamiento de TikTok en Estados Unidos en los primeros meses de 2023:

Meta compró WhatsApp hace casi 10 años y ha dejado la aplicación completamente sin monetizar durante la mayor parte de este tiempo, pero ahora se ha convertido en uno de los activos más valiosos: se estima que WhatsApp tiene hoy entre 2000 y 2500 millones de usuarios activos mensuales. La mayoría son de mercados emergentes, aunque Zuckerberg sorprendió en su última presentación de resultados diciendo que Norteamérica es ahora su región de más rápido crecimiento en WhatsApp.

Meta está dando grandes pasos todos los meses para hacer de WhatsApp un cajero automático para la empresa. WhatsApp Business se lanzó en 2018 y es una aplicación creada para que los propietarios de pequeñas empresas interactúen de manera más eficiente con sus clientes, superando ya los 200 millones de usuarios frente a los 50 millones de 2020.

Meta también lanzó un conjunto de productos para facilitar la creación de anuncios y mensajes personalizados en WhatsApp Business. En el tercer trimestre del año pasado, Meta informó que los anuncios de clic para WhatsApp sólo tenían una tasa de ejecución anual de 1500 millones de dólares, pero lo positivo es que estaban creciendo al 80% interanual:

¿Qué aporta la inteligencia artificial generativa a Meta? Las dos áreas clave (además del aumento de la productividad de la fuerza laboral) son las siguientes:

- La capacidad de hacer anuncios personalizados a escala.

- Los asistentes de IA para empresas y creadores.

La capacidad de crear anuncios a medida para cada usuario afecta más a Meta porque mejora todos sus productos, desde Facebook hasta Instagram y WhatsApp. También significa que la publicidad digital se vuelve mucho más efectiva. Además, le da a Meta la ventaja más considerable de todas las empresas de redes sociales y tecnología publicitaria. Meta tiene la cantidad de datos patentados de usuarios más extensa del mundo y, por tanto, puede adaptar los anuncios en términos de contenido, imágenes, etc. con la IA generativa.

En algún momento, las empresas no necesitarán agencias de publicidad para ayudarlas con el lado creativo de los anuncios porque dejarán todo eso en manos de los algoritmos de Meta. Nuevamente, al omitir al intermediario en el proceso, las empresas tendrán más dinero en sus presupuestos de marketing para reasignarlo a la compra de anuncios.

Cambiando de tercio, lo que parece claro es que la clave para comprar acciones de una empresa que ya genera beneficios es que sus ingresos crezcan continuamente. Pues esto es lo que tenemos con Meta:

Ya llegarán los resultados del metaverso en el futuro. De hecho, la empresa más grande del mundo, Apple, ha apostado con fuerza por el metaverso, siendo muy hábil en su campaña de marketing eufemística omitiendo el término y usando en su lugar “realidad mixta” (mezcla de realidad aumentada y virtual). Llamémoslo como queramos, pero la Wikipedia dice que el metaverso “se basa en la convergencia de tecnologías, como la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA), que permiten interacciones multisensoriales con entornos virtuales, objetos digitales y personas”.

Feliz semana y recordemos qué opina Zuckerberg: “Podemos pensar en el metaverso como en un internet incorporado donde, en lugar de sólo ver contenido, estás en él”.

