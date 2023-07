¿Se acaba la hegemonía del dólar?

Otro asesino del dólar de Estados Unidos ha aparecido en el horizonte: el grupo de países formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS ) han decidido revivir el patrón oro, o más bien, una moneda respaldada por oro. ¿Qué tan serio es esto? ¿Acaso, ha llegado la hora de vender los billetes verdes con imágenes de los presidentes estadounidenses?

Comencemos con el hecho de que el "fin" de la principal moneda de reserva se ha pronosticado innumerables veces en los últimos años. Algunos se referían a un inminente colapso financiero, otros a la pérdida del papel de liderazgo de Estados Unidos en la arena geopolítica y, finalmente, estaban aquellos que esperaban una revolución monetaria.

En particular, la moneda del futuro se llamaba yuan chino. El problema es que no es libremente convertible, hay control de capitales en el país y, finalmente, no se descarta el riesgo de una "devaluación controlada" por parte del banco central.

Como resultado, a pesar de todas las críticas al papel verde no respaldado y a su emisor, las empresas globales y los bancos centrales no tienen prisa por abandonarlos. La historia de una moneda única de los BRICS tampoco evoca temores o admiración en este momento.

Para que efectivamente reemplace verdaderamente al dólar, debe ser libremente convertible en oro, y es difícil creer que China, que requiere permiso para vender grandes cantidades de yuanes chinos, dará ese paso.

Además, una revolución monetaria completa requiere acciones reales, y actualmente tenemos algunas frases sacadas de contexto. Tal vez a medida que empeore la situación geopolítica, el proceso se acelere, pero por ahora, pocos están realmente interesados en abandonar el dólar.

Incluso si varios países se niegan a liquidar los pagos de petróleo en dólares, el sistema del dólar seguirá existiendo como si nada hubiera pasado. Arabia Saudita, por ejemplo, seguirá convirtiendo los yuanes que recibe en dólares porque la mayoría de los contratos de importación se mantienen en dólares.

[¿Y si cayese el dólar?]

Entonces, ¿por qué se debilita el dólar? La especulación en el mercado de divisas es la culpable. Anticipándose al final del ciclo de aumento de tasas, los fondos de cobertura han aumentado sus posiciones cortas en el dólar estadounidense por primera vez desde marzo. Como resultado, el índice del dólar DXY cayó por debajo de la marca de 102.

La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Si los datos de inflación del consumidor y del productor el miércoles y el jueves, respectivamente, indican una desaceleración en la tendencia deflacionaria, podríamos ver un rebote. A la luz de esto, los analistas creen que el par EUR/USD se mantendrá en el nivel de 1,10 durante mucho tiempo.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.

