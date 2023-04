¡Ay, querido lector! Empieza el IRPF. El año pasado al final del periodo de pago, el CIS, que preside el señor Tezanos nombrado por el Gobierno, preguntó a los españoles su opinión sobre la fiscalidad en España.

La respuesta fue favorable a las tesis del Gobierno: el 41% considera que se paga mucho, el 46,5% estima que ese pago es regular y el 8,9% que se paga poco. Según estas respuestas, el 55,4% está, más o menos, de acuerdo con los impuestos. La mayoría absoluta de la población es partidaria de la actual presión fiscal.

Sin embargo, antes de llegar Tezanos al CIS, en 2019, esos números eran distintos. El 57,4% consideraban que se pagaba mucho, 32,1% regular y el 4,9% poco. A pesar de que desde entonces ha aumentado la presión, y el esfuerzo fiscal, las respuestas ahora son más favorables a los impuestos.

¿Por qué ha cambiado la percepción de los ciudadanos? ¿Ha sido la pandemia, las políticas del Gobierno, su propaganda, o la manipulación de las estadísticas?

Han influido muchas cosas. Pero a medida que el CIS pierde su credibilidad en las encuestas electorales, se puede sospechar que la institución está al servicio del Gobierno.

Al Gobierno le conviene más el resultado actual que el de 2019. Así puede asegurar que los ciudadanos son partidarios de subir impuestos.

Sin embargo, puestos a sospechar sobre las intenciones de Tezanos, podemos poner en cuestión los resultados del CIS porque:

1.- A pesar de que en 2022 la inflación ya estaba disparada, el CIS no preguntó a los españoles si preferían deflactar el impuesto del IRPF (bajar el tipo por tramos de renta) para mantener sus pagos en términos reales.

De hecho, esa inflación ha aumentado el ingreso fiscal del Estado en más de 30.000 millones el año pasado y 2023 va por el mismo camino. Si lo hubiera preguntado es probable que la opinión pública hubiera sido favorable a la deflación. Sabiendo, además, que el Instituto de Estudios Económicos (IEE) cifra en 60.000 millones de euros los gastos superfluos del presupuesto.

2.- Esa falta de deflación ha hecho que el Gobierno pueda cumplir su compromiso con la UE de no superar el 5% del déficit sobre el PIB en 2022 (4,8% según las últimas estimaciones). Al Gobierno no le interesaba preguntar por ella.

3.- La forma de la pregunta también es importante. Se podría haber preguntado, por ejemplo, que le parece al ciudadano que España en 2022 haya tenido una presión fiscal normalizada superior a la media de la UE en un 16,4%. También que en dos años el esfuerzo fiscal de los españoles (en relación con la renta per cápita, no sólo al PIB, que es la presión fiscal) haya subido hasta el 53%, superando a todas las economías desarrolladas. La respuesta hubiera sido otra.

4.- Como el porcentaje de ciudadanos que pagan el IRPF es diferente, según la renta, la respuesta a la encuesta puede depender de ello. Los ciudadanos con rentas superiores a 21.000 euros son el 40% de los contribuyentes y pagan el 90% de ese impuesto ¿Es casualidad que sea el 41% de los ciudadanos los que crean que se paga mucho? ¿No será que son los que pagan los que se quejan? Los demás casi no pagan IRPF, por eso creen que no es excesivo.

5.- Además, la pregunta sobre si los impuestos son altos, o no, es capciosa sin datos precisos. Hay impuestos indoloros (se pagan casi sin tener conciencia total de ello), como el IVA -aunque está indicado su importe en las facturas el consumidor no es totalmente consciente de ese coste- o el IRPF, retenido en la nómina. No llega al bolsillo del contribuyente y este no lo “siente”. Incluso cuando le devuelven, por haberle retenido en exceso, lo puede asimilar a un ingreso, no a una devolución.

La pregunta debería hacerse de la siguiente manera: los que han tenido la renta de ….. euros han pagado el …. % de impuestos ¿cree que es mucho, regular o poco? Las respuestas cambiarían.

Querer sacar conclusiones de la simple pregunta de sí se paga mucho, regular o poco en impuestos es querer manipular la opinión pública. Lo que en el caso de Tezanos no sería nada raro.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE

