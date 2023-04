“Just when I thought I couldn't get any higher you cut me down to size” Kevin Cronin.

No. Los precios no han bajado en marzo. Es intolerable que el Gobierno se entregue a la propaganda y la euforia sobre la inflación cuando no tiene ninguna razón para hacerlo. El IPC interanual de marzo 2022 fue un +9,8% y a ello se añade el IPC interanual de marzo 2023 que es +3,3%. Los precios (IPC) en marzo han subido +0,4% con respecto a febrero. La variación mensual estimada del índice de precios al consumo de marzo (IPCA) es del +1,1%. Los precios (IPC) han subido +1,1% en el primer trimestre de 2023. La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) sigue en un alarmante +7,5%. [La inflación se modera en marzo hasta el 3,3% mientras la subyacente sigue en el 7,5%] Desde que gobierna Sánchez los precios se han disparado un 13,8%. Según el INE, la variación del Índice General Nacional según el sistema IPC base 2021, desde junio de 2018 hasta febrero de 2023, es de +13,8%. Con los datos de marzo, la inflación acumulada en España desde que gobierna Sánchez superará el 14,2%. Desde que gobierna Sánchez, los precios se han disparado un 13,8%. España es el país de la OCDE donde más ha caído la renta de las familias. Entre el cuarto trimestre de 2019, y el tercero de 2022, en España se ha desplomado un 7,85%. Si el Gobierno fuera líder controlando la inflación, España no estaría a la cabeza en pérdida de renta de las familias de la OCDE desde 2019. El Gobierno se ha pasado meses diciendo que la culpa de la inflación son los beneficios empresariales. Si fueran consecuentes, agradecerían a empresas y supermercados la reducción de la tasa interanual del IPC. La realidad es que lo único que ha ayudado a reducir el ritmo de escalada de precios es la caída de las materias primas en los mercados internacionales por la subida de tipos de interés. Si el Gobierno no fuera una máquina de propaganda reconocería que toda la reducción en el ritmo de subida de precios es por factores exógenos. La subida de tipos de interés global y el efecto bases son claves para entender la moderación en el ritmo de subida de precios. Las materias primas de todo el mundo cotizan por debajo de los niveles previos a la invasión de Ucrania gracias a las subidas de tipos y a pesar del aumento de demanda global, restricciones de oferta y tensiones geopolíticas. Es mucho más caro almacenar, poner en barcos, tomar posiciones netas largas y financiar "margin calls", lo que hace que se desplomen las materias primas a pesar de un dólar más débil. Las materias primas de todo el mundo cotizan por debajo de los niveles previos a la invasión de Ucrania. Como muestran Morgan Stanley y Bloomberg, el impulso de crédito en la economía europea se ha ralentizado significativamente y las condiciones financieras se han endurecido, con un efecto inmediato en demanda y precios. La subida de tipos de interés tiene también un efecto en la moderación del consumo y de los precios de importación, que han moderado su subida en el último registro del INE al +6,5%. En febrero, la variación mensual del Índice de Precios de Importación es del –1,9%. En el caso de los precios de exportación se nota aún más ya que las subidas de tipos están claramente disminuyendo la presión inflacionista por menor aumento de volumen. La tasa anual del Índice de Precios de Exportación (IPRIX), en el mes de febrero, es del 5,1%, seis décimas por debajo de la registrada en enero, según el INE. Es muy evidente que las medidas del Gobierno no tienen nada de efectivo y todo de propaganda. Mientras tanto, el Gobierno continúa expoliando a los ciudadanos lucrándose con la inflación mientras aumenta el agujero de las cuentas públicas. A pesar de aumentar de manera artificial los ingresos fiscales lucrándose por la inflación, las Administraciones Públicas registraron una necesidad de financiación del 7,6% del PIB en el cuarto trimestre de 2022, 3,9 puntos más que en el trimestre anterior. Las medidas del Gobierno no tienen nada de efectivo y todo de propaganda. Lo que refleja el INE es un agujero peligrosísimo: "El gasto en consumo final se incrementa un 7,4%, hasta 77.474 millones de euros en el cuatro trimestre. El sector público genera una necesidad de financiación de 37.717 millones de euros en el cuarto trimestre de 2022, frente a la necesidad de 27.817 millones que presentaba en el cuarto trimestre de 2021. Aterrador. La realidad de la economía española es que los ciudadanos somos más pobres, la pérdida de renta es mayor a la de nuestro entorno y el Gobierno no para de aumentar el gasto y engordar el déficit estructural. La bomba de relojería que están plantando es muy peligrosa.