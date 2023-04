Esta startup logra un ahorro del 90% del agua en industrias, spas y piscinas con su tratamiento sin químicos

España se enfrenta actualmente a una grave situación de sequía que requiere de medidas urgentes y coordinadas para fomentar el ahorro de agua y garantizar así el acceso a este recurso limitado.

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), el pasado febrero se produjeron escasas precipitaciones en la península, llegando a calificarse como un mes muy seco. En concreto, se ha registrado un valor de precipitación media sobre la España peninsular de 17,1 mm, lo que apenas representa el 33 % del valor normal del mes.

Además, tal y como refleja el Boletín Hidrológico Semanal del MITERD, la reserva hídrica española se encuentra en estos momentos al 50,5 % de su capacidad total, lo que en cifras absolutas se traduce en un almacenamiento en embalses de 28.295 hectómetros cúbicos. Este valor se sitúa muy por debajo de la media de los últimos diez años, que es del 62,2 %.

La tecnología vuelve a ser nuestro mejor aliado para afrontar los retos medioamientales en el contexto de la emergencia climática y con la necesidad de optimizar nuestro consumo de agua con uno de los principales focos de atención.

La startup Geodesic aporta su granito de área a esta causa con su pionero tratamiento para la conservación y regeneración del agua que no recurre a químicos como, por ejemplo, el cloro.

Juan Ibáñez (director general) y Luis Botija (CEO) están detrás de la llegada al mercado de la compañía en 2018 aunque la génesis del proyecto se remonta a 2011

Su propuesta irrumpió en el mercado en 2018, sin embargo, la génesis del proyecto hay que buscarla en 2011, cuando Juan Ibáñez, actual director técnico de la compañía, y Luis Botija (CEO), dieron el pistoletazo de salida al proyecto en Madrid acompañados por un grupo de inversores constituido por amigos y familiares.

Fue necesario ese tiempo para cocer a fuego lento su propuesta disruptora. "Esto se debe a que hasta 2016 nos centramos en la investigación y desarrollo de nuestra tecnología, cuya implementación probamos en varios proyectos piloto. En 2017 terminamos de adaptar el modelo de negocio, habiendo analizado todas sus implicaciones en clientes reales", explica a D+I Luis Botija, CEO de Geodesic.

Luis Botija, CEO Geodesic.

Comenzó entonces un proceso de investigación práctica, que dio lugar el descubrimiento de la técnica de eletroporación en medio acuoso, así como al dominio de las técnicas de oxidación avanzada aplicadas a grandes caudales de agua.

"En esta fase de I+D también llegamos al posterior desarrollo tecnológico que permitía aplicar de forma dinámica y adaptable dichas técnicas a múltiples y diversos procesos donde el agua desempeña una misión crítica y, finalmente, obtener magníficos resultados en términos de ahorro en los consumos de agua y eliminación de productos químicos", añade el responsable de la compañía.

En concreto, la electroporación permite a la startup eliminar las bacterias metabólicamente activas que hay en el agua, de forma que aprovecha los fenómenos electroosmóticos de su membrana, que acaba rompiendo.

Para el caso de los virus y bacterias encapsuladas en formas de resistencia, Geodesic también cuenta con una amplia capacidad mediante los procesos de oxidación avanzada.

El resultado es una alternativa sostenible con el medioambiente para tratar y desinfectar agua de piscinas y spas, torres de refrigeración, agua de proceso de industria, agua de lavado de productos alimentarios, de forma que el foco se pone en la regeneración permanente de este valioso recurso natural y la conservación de sus propiedades requeridas en cada proceso.

Esta tecnología también se emplea para la regeneración y reutilización de agua en la agricultura, industria, campos de golf, parques y jardines, donde se puede garantizar la entrega del agua desinfectada gracias a la aproximación del tratamiento de desinfección al punto de consumo.

Ahorros de entre el 70 y el 90%

Dependiendo del caso concreto, su tecnología proporciona un ahorro de agua de entre el 70 y el 90%, lo que tiene un impacto directo en la preservación medioambiental.

"Además, a través de nuestro software de análisis de datos y desarrollo de modelos predictivos, tenemos un conocimiento continuo del estado del agua de nuestros clientes y podemos anticipar, detectar y resolver problemas o nuevas necesidades en los procesos", especifica el CEO.

En 2023 llevarán a cabo la primeras instalaciones en EEUU y México, con el foco puesto en piscinas y torres de refrigeración

Este año ha comenzado con grandes objetivos para Geodesic. La previsión de duplicar tanto la cartera actual de clientes como la facturación y en el segundo semestre del año llevarán a cabo la segunda fase de la ampliación de capital iniciada a finales del año pasado -fue de 3,5 millones de euros- para asegurar su plan de inversión y afianzar su expansión internacional.

Y es que este será el año en que realizarán las primeras instalaciones en Estados Unidos y México, con el foco puesto en piscinas y torres de refrigeración. "En el caso de EEUU, nos encontramos actualmente en un proceso de homologación necesario para poder emplear la tecnología en piscinas y que esperamos completar este próximo verano", añade Botija.

Casos de éxito: Realia y Go fit

Geodesic distribuye sus equipos a través de acuerdos con tres partners: Gispert Piscinas, que opera en el sector hotelero; Greentech, especializado en mantenimiento e instalaciones industriales; y Quicesa, el mayor distribuidor de producto químico para el segmento de piscinas.

Entre sus casos de éxito fruto de la aplicación de su propuesta tecnológica en el mundo corporativo destaca el de la cadena de centros deportivos GO fit, que utiliza su propuesta para tratar y desinfectar el agua de sus piscinas y spas.

Aplicación en piscinas de Geodesic.

Gracias a su implementación han conseguido mejorar enormemente la experiencia del consumidor final.

"El cliente goza de una calidad de agua inmejorable, que no produce irritación en la piel o mucosas, a la vez que no deja olor a cloro en el cabello, la piel, el traje de baño, etc. Todo ello además de poder ahorrar en torno al 80% de agua gracias a la reducción de la frecuencia y duración de los lavados de los filtros", indica el empresario.

Otro caso de éxito es el de Realia, empresa referente del sector inmobiliario. Con esta compañía Geodesia llevó a cabo su primera instalación, en concreto, para su edificio en Madrid, a la que hay que añadir otra más en 2022 en la Torre Realia BCN.

Así Realiza se garantiza no solo la desinfección y calidad del agua del proceso sin uso de productos químicos, sino un considerable ahorro del agua usada en el sistema de climatización.

Un equipo humano de 18 personas

Para llegar a este punto del proceso, el equipo humano de Geodesic es su principal capital.

Actualmente, Geodesic está formado por un equipo de 18 personas, entre ingenieros, químicos, biólogos, informáticos y matemáticos, todos ellos comprometidos con la compañía y auténticos responsables de los valores que Geodesic ha ido construyendo durante estos años y que están relacionados con la salud y el bienestar de las personas y la protección del medioambiente.

