El futuro de los valores tecnológicos

Los valores tecnológicos acostumbran a crecer con bastante fiabilidad. Pero en un año en el que la renta variable ha tenido dificultades, la tecnología ha tenido un rendimiento inferior incluso a la caída del mercado en general. ¿Por qué los inversores podrían esperar un cambio de tendencia en 2023?

Entre 2009 y 2021, el índice Nasdaq Composite sólo registró un descenso anual, en 2018, del 1%. Este 2022 ha sido muy duro para la mayoría de las clases de activos, pero especialmente para los valores tecnológicos. En lo que va de año, el índice de referencia Dow Jones Industrial Average ha bajado un 8% y el índice S&P 500 un 17%. El Nasdaq ha bajado un 29%, continuando la caída desde el máximo histórico de noviembre de 2021.

Varios factores explican esta disparidad. La mitad de la capitalización bursátil del Nasdaq está formada por empresas tecnológicas, sin que haya valores energéticos y pocos nombres del sector sanitario que amortigüen la caída del índice.

A nivel bursátil, muchos de los grandes valores tecnológicos, como Meta Platforms Inc, Amazon.com, Netflix Inc y la matriz de Google, Alphabet Inc, registraron resultados desalentadores y rebajaron sus expectativas de beneficios. Por último, la fortaleza del dólar estadounidense también ha afectado a las grandes empresas tecnológicas, que en conjunto dependen más de las ventas internacionales que del mercado estadounidense.

El impulso pandémico de los sectores ligados al teletrabajo y al ocio en el hogar, que ha sostenido los valores bursátiles y ha convertido a Zoom en un nombre familiar, se ha desvanecido.

Las perspectivas de beneficios del sector se han nublado. En respuesta, los modelos de negocio se están adaptando. Meta, por ejemplo, está buscando diversificarse lejos de las redes sociales, Netflix está ofreciendo una suscripción más barata y financiada por publicidad y Amazon ha reducido su perspectiva de ventas y personal para el tercer trimestre.

La historia de la industria tecnológica que domina las noticias en las últimas semanas es la gestión de Twitter Inc. por parte de Elon Musk. Si bien las incertidumbres sobre el futuro de Twitter atraen mucha atención, probablemente haya pocas lecciones que aprender de la adquisición forzada, y no debería restar valor a los fundamentos de la industria tecnológica en general.

Las valoraciones del sector eran altas a principios de 2022, y se han ajustado en función del aumento de los costes de los préstamos y de las preferencias de los inversores por las acciones de valor. A medida que las empresas tecnológicas se ajustan al descenso de los ingresos, especialmente en los segmentos más dependientes de las ventas al consumidor, los inversores están recalibrando sus expectativas de crecimiento para 2023.

Muchos valores cotizan ahora a precios inferiores a los niveles anteriores a la crisis y a sus promedios a largo plazo. Aun así, desde mediados de octubre, el sector tecnológico ha empezado a recuperarse, y una vez que mejore la confianza en las perspectivas de beneficios, las valoraciones deberían empezar a expandirse.

Los chips informáticos lo mueven todo, desde las tostadoras de cocina hasta los sistemas de navegación de los coches, y constituyen un reflejo de la situación de la industria, ya que son fundamentales para todos los aparatos tecnológicos.

Por ello, el sector refleja la demanda económica general y puede señalar los puntos de inflexión del mercado con hasta nueve meses de antelación. La escasez y la interrupción de las cadenas de suministro de este segmento en los dos últimos años están mejorando, y los inventarios se están acumulando a medida que la demanda de ordenadores personales, juegos y teléfonos móviles ralentiza las ventas.

La demanda de los centros de datos y los fabricantes de automóviles sigue siendo relativamente resistente gracias a la creciente necesidad de almacenamiento y análisis de datos en la nube, así como al interés de los consumidores por los coches eléctricos.

A principios de noviembre, Berkshire Hathaway Inc. tomó una participación de 4.100 millones de dólares en TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), como parte de su cartera de acciones de 350.000 millones de dólares.

La inversión de Warren Buffett se entiende como un voto de confianza en la estabilidad de las relaciones entre Estados Unidos y China, y un reconocimiento de que la economía mundial depende de los suministros de semiconductores de Taiwán.

Actualmente existen múltiples proyectos para trasladar parte de la capacidad de fabricación de semiconductores en Estados Unidos, con el apoyo del paquete de infraestructuras de 52.700 millones de dólares aprobado por la administración estadounidense en agosto.

Los beneficiarios de este paquete deben comprometerse a no ampliar su capacidad en China durante diez años. Esta estipulación se produce tras las restricciones impuestas por el Departamento de Comercio de EEUU el 7 de octubre a las exportaciones de chips a China.

No todas las clases de activos vinculadas a la tecnología parecen sólidas. Las criptomonedas han reflejado el declive de las empresas tecnológicas en 2022. Mientras que la subida de los tipos de interés ha frenado el apetito de los inversores por las empresas tecnológicas centradas en el crecimiento, las criptodivisas han sufrido más la creciente aversión al riesgo.

La capitalización total del mercado de las criptomonedas alcanzó más de 3 billones de dólares hace un año, y ahora representa menos de un tercio de ese máximo. En lugar de ofrecer diversificación, los criptoactivos han tendido a disminuir en línea con la caída de los mercados, y han demostrado ser muy volátiles, con dos grandes crisis: el colapso de la "stablecoin" TerraUSD en mayo, y la quiebra del criptointercambio FTX, valorado en 32.000 millones de dólares antes de su impago.

Esto ha dañado las valoraciones tanto de las criptomonedas como de las criptoempresas, lo que ha socavado el apetito de las empresas financieras tradicionales por trabajar con las criptomonedas. Probablemente esta situación se traducirá en una menor financiación de capital riesgo para el sector y, finalmente, en una mayor regulación.

En el contexto actual, un enfoque selectivo de las acciones tecnológicas sigue siendo clave para cualquier inversión en el sector. A medida que la actividad económica se ralentiza, las empresas que suministran a las empresas herramientas de ciberseguridad, datos en la nube y productividad se benefician de unos ingresos más estables y de la capacidad de repercutir unos costes más elevados.

Asimismo, la tecnología que depende del gasto de los consumidores o de la publicidad será más atractiva una vez que las economías empiecen a recuperarse a finales de 2023.

*** Stéphane Monier, Chief Investment Officer de Lombard Odier Private Bank.

