Esta semana, la AIReF ha alertado del riesgo de una recesión y el Gobierno sigue negándolo a pesar de que todos los indicadores adelantados que publica el Ministerio de Economía (24 de octubre) reflejan la contracción. Tanto los índices manufacturero como de servicios publicados por SP Global están en contracción y los indicadores adelantados de la OCDE también. El Círculo de Empresarios ha pedido que se devuelvan los Presupuestos por la falta de credibilidad de las cifras, algo que preocupa enormemente ya que el cuadro macro es simplemente un ejercicio de fantasía. Pero sobre todo porque la espiral de aumento de gasto corriente y consolidado contando con ingresos coyunturales por la inflación sigue elevando el déficit estructural. Los datos publicados por el INE de la Encuesta de Población Activa reflejan claramente el frenazo. Desde hace meses España ha entrado en una espiral de empeoramiento en el empleo que refleja que la recuperación era simplemente coyuntural y la pobreza del rebote económico. [El paro sube al 12,6% y la creación de empleo se ralentiza en verano] Tras haber aumentado la deuda pública más de 329.000 millones de euros, España cierra el tercer trimestre de 2022 con la mayor tasa de paro de la OCDE y unos datos de paro que enmascaran que hay muchos más desocupados de los que se publican oficialmente. El frenazo de la actividad económica ya es evidente en el mercado de trabajo y es difícil pensar que vaya a cambiar una tendencia en la que el mercado laboral solo ha mejorado por un efecto coyuntural de rebote económico insuficiente. El frenazo de la actividad económica ya es evidente en el mercado de trabajo" ¿Por qué nos debemos preocupar? Porque cae la ocupación un 0,06% en términos desestacionalizados tras dos malos datos en plena campaña de verano. El paro, además, sube por primera vez desde la crisis financiera de 2011. Dos de cada tres puestos de trabajo en el trimestre se han creado en el sector público. La creación de empleo en el sector privado es un 28% inferior a la de 2019. El paro en el trimestre sube en 61.000 personas. Es la primera vez que sube el paro en el tercer trimestre después de la crisis financiera de 2011. En 2011, por ejemplo, el paro se redujo en 16.000 personas. La tasa de paro sube hasta el 12,7%. [El paro es el talón de Aquiles de Sánchez para 2023. Por María Vega] Un dato que se suele ignorar en los análisis es la importancia de la tasa de actividad. En España, según la EPA, se sitúa en el 58,86%, cuando era del 59,14% en el tercer trimestre de 2021, mostrando que el frenazo es evidente. Esta tasa era del 58,72% en el tercer trimestre de 2019. La duración media de los contratos ha bajado de 61 días en septiembre de 2021 a 49,2 días según los datos oficiales. Entra menos gente en el mercado de trabajo y salen más. El flujo total de entrada a la ocupación en el tercer trimestre de 2022 es de 1.393.200 personas, 225.500 personas menos que en el mismo trimestre del año anterior. Además, el flujo de salida de la ocupación es de 1.259.600, lo que supone 3.500 más que en el mismo trimestre de 2021. Con un aumento de tal calibre del gasto público (más de un 21% 2018-2022 según IGAE) y de la deuda (más de 329.000 millones de euros), un desempeño tan pobre del mercado de trabajo no puede defenderse por parte de nadie que mantiene las ideas keynesianas de gasto y deuda "para crecer". "Con un aumento de tal calibre del gasto público y de la deuda, un desempeño tan pobre del mercado de trabajo no puede defenderse" Nos enfrentamos a un invierno duro. Las estimaciones de la AIReF apuntan a una caída del PIB en el último trimestre de 2022 y el primero de 2023. Según sus estimaciones para el tercer trimestre, España aún estará a un 2,8% de recuperar el PIB de 2019. El Gobierno de Sánchez ha contado con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia reciente. Ningún Gobierno había contado con licencia de Bruselas para disparar el déficit y la deuda de manera semejante y ninguno se ha encontrado con un Banco Central Europeo que ha comprado el 100% de las emisiones netas del Tesoro, disfrazando el riesgo. "Ese enorme impulso fiscal y monetario ha sido despilfarrado" Ese enorme impulso fiscal y monetario ha sido despilfarrado y los resultados son que España es el único país de sus comparables que no recupera el PIB de 2019, con la peor tasa de paro de la OCDE y el mayor déficit estructural primario de Europa. Estos datos de la EPA muestran el fracaso de la reforma laboral, que se anunció como un acelerador de la creación de empleo y se ha convertido en un freno, pero la situación general de España no invita a la euforia que despliega el gobierno. Todos los desequilibrios estructurales han empeorado y la política de disparar el gasto y aumentar impuestos nos ha llevado a una economía menos dinámica y retrasada con respecto a nuestros comparables. Esta semana, la vicepresidenta Calviño ironizaba en el Senado sobre las propuestas de bajadas de impuestos poniendo como ejemplo a Reino Unido, que tiene un paro de 3,5%. Es curioso que se olvide de los 150.000 millones de libras de aumento de gasto del desastroso presupuesto de Liz Truss que comentamos aquí. [Opinión: El Presupuesto de Truss no era liberal. Es fascinante que piense que cualquier bajada de impuestos es mala cuando la Comunidad de Madrid tiene menos endeudamiento y mejores servicios públicos mientras mantiene impuestos atractivos y aporta el 75% de los fondos de la caja común de solidaridad. Pero es mucho más curioso que no entienda que España, con la tasa de paro más alta de la OCDE, es un ejemplo mundial de qué es lo que no hay que hacer en empleo. Cada Gobierno que ha aumentado la presión fiscal a empresas y familias y perpetuado el gasto político ha dejado el mismo resultado: Una economía muy lejos de su potencial y un agujero fiscal y laboral intolerable.