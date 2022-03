"I think it's you but I can't be sure, you're wearing disguises". Pete Townshend.

Cada vez que lean que el Gobierno de Sánchez y Unidas Podemos se preocupa por los problemas de la gente recuerden tres cosas: 1.- El Gobierno de España es el único de la Unión Europea que se lucra de la subida de la luz diaria. España es el único país de la UE cuya tarifa regulada liga el término de energía al mercado diario y no al de futuros, mucho menos volátil. Por eso en España hay alarma social y mediática con los cambios de la luz cada día. El Gobierno podía haber cambiado esto hace meses, muchos lo llevamos diciendo desde 2018, pero se negó. Si se negó porque pensaba que el precio iba a bajar es incompetente. Si se negó porque así recaudaría mucho más es malvado. 2.- El Gobierno recaudará más de 20.000 millones por impuestos de combustibles. En plena guerra, unos ingresos adicionales de 250 millones al mes según el Gobierno asumiendo una caída de consumo del 8% que no se va a dar. Es decir, que recaudarán mucho más para seguir manteniendo el exceso de gasto político. 3.- El Gobierno de España no tiene que pedir permiso a Europa para ligar la tarifa regulada al mercado de futuros y no al diario ni para bajar impuestos como han hecho desde Polonia a Irlanda. Solo usa la excusa de Europa -como siempre- para seguir expoliando. El Gobierno no ha colado una tasa hidráulica en la tarifa a escondidas hace dos semanas y ha aumentado peajes del gas. El Gobierno se ha negado a tocar los impuestos de hidrocarburos y mantiene impuestos encadenados en la luz mientras continúa con el coste de gobierno más alto de la historia de España y mantiene ineficiencia en el gasto público de más de 60.000 millones de euros, según el IEE. Recaudará más de 11.000 millones de euros de la tarifa eléctrica y otros 10.000 millones de hidrocarburos. Fiscalidad de bonanza en tiempos de guerra. Recaudará más de 11.000 millones de euros de la tarifa eléctrica y otros 10.000 millones de hidrocarburos No podemos olvidar que la tarifa a los consumidores no ha hecho más que subir en los años en los que el precio del gas bajaba. Que no nos engañen. El coste de derechos de emisión de CO2, que es un impuesto encubierto por el que España recauda más de 2.400 millones de la tarifa, ha subido desde 2017 más del triple que el gas ruso, más de dos veces y media lo que ha subido el gas en Europa y ya subía mucho más antes de la invasión de Ucrania. Es completamente falso que los ingresos caídos del cielo por venta de derechos de CO2 los use el gobierno para reducir cargas. La tarifa eléctrica del consumidor solo ha subido incluso en el periodo de gas barato. ¿Por qué? La tarifa es una máquina de recaudar llena de impuestos. Es falso que la electricidad se venda al precio más caro. El 80% de la nuclear y 60% de hidráulica se venden en contratos a medio plazo mucho más bajo que el precio diario. Es falso que la propuesta de Ribera vaya a bajar la luz. Poner un límite al precio del mercado mayorista diario de 180 euros por megavatio/hora es una broma pesada. Es más del triple del nivel al que estaba hace dos años, no se hace nada con los ingresos por CO2 que aumentan la tarifa (encarecen en media hasta el 10% del precio) y, encima, van a pasarle el coste a los contribuyentes por otro lado, porque no se reduce el precio, se atrasa el pago. Poner un límite al precio del mercado mayorista diario de 180 euros por MWh es una broma pesada. Es más del triple que hace dos años Todo el problema mediático y social con la tarifa viene por la negativa del Gobierno a ligar el término energético de la tarifa regulada al mercado de futuros. Y se puede solucionar en un día. Pero no quieren. Hablaron de hacerlo en un 10% "progresivamente" y el precio se ha disparado en el camino. Unos genios como traders de energía. La aberración de limitar ("topar" es el palabro que repiten) el precio del gas en el precio de la luz esconde su negativa a tomar las medidas a favor del consumidor que implementa toda Europa. Quitar el precio del gas de la formación de precios del mercado diario es destruir la señal de precio que incentiva la inversión en renovable, hundirá a las empresas de renovables independientes y, encima, no soluciona el precio diario porque el precio de la térmica (carbón y el CO2) seguirán fijando el marginal. Quitar el precio del gas de la formación de precios del mercado diario es destruir la señal de precio que incentiva la inversión en renovable Encima costará en más subvenciones –más impuestos- para compensar a las generadoras de gas. Dispara el riesgo de apagones y no soluciona ninguno de los problemas estructurales del mercado eléctrico: Un mercado masivamente intervenido y plagado de impuestos y costes regulados. El Gobierno va a destruir el mercado diario por un problema que ellos han causado y que solo afecta al 25% de los consumidores. Es falso que las renovables cuesten 10 euros por MWh, ya que no incluyen todos los costes fijos y de redes que son necesarios para su funcionamiento, o que las nucleares estén todas amortizadas (quedan más de 4.000 millones por amortizar y conllevan 300 millones de euros anuales de inversión). Se necesitan 3.000 millones de euros para mantener las unidades en óptimas condiciones de seguridad y fiabilidad hasta su cierre. Es falso que se pague toda la energía a precio de gas. Las eléctricas no venden su producción nuclear e hidráulica al precio diario reflejado en titulares. Un 85% de la generación de las centrales nucleares y más del 60% de la generación hidroeléctrica se venden en contratos bilaterales a largo plazo a mucho menor precio. Es falso que las eléctricas vendan su producción a 400 euros por megawatio/hora. Su margen bruto en España ha bajado en 2021, no aumentado. Si el precio de la generación total fuera de 400 euros por MWh la tarifa del consumidor superaría los 800. Es falso que las eléctricas hayan disparado sus beneficios un 47% hasta los 10.000 millones de euros, como dice Yolanda Díaz. Está hablando de beneficios globales, incluyendo los generados en otros países, no en España, y antes de impuestos. Los que sí han recaudado más de 11.000 millones de euros de la tarifa sin invertir un euro ni crear un solo empleo en el sector son ellos. No olvidemos que el 70% de la tarifa eléctrica son impuestos y costes fijos y más del 50% de los combustibles son impuestos. Es falso que bajar los impuestos a la gasolina y gasóleo "beneficia a Putin". Primero, España no importa masivamente de Rusia. Nuestras importaciones son fundamentalmente de México, Nigeria, Libia y Arabia Saudí. Ni el 2% son importaciones de Rusia y se ha reducido a nada. Rusia ni se beneficia ni le perjudica la fiscalidad de España. Vende su petróleo a un gran descuento sobre el precio de Brent y sus exportaciones no aumentan porque nuestros impuestos sean menores. Es una auténtica bobada. Es falso que los impuestos a los combustibles sean de las comunidades autónomas. Si es así, fácil. Que dejen a los gobiernos autonómicos bajarlos y ayudar a las familias. Es falso que sea mejor darles un cheque a las familias que reducir impuestos. El 'cheque' que propone Podemos o PSOE es darte –si te lo dan- un euro por tres que ya has pagado en impuestos. Es falso que bajar los impuestos a hidrocarburos y electricidad ponga en peligro el Estado del bienestar cuando el Gobierno no para de disparar el gasto político, mantiene la estructura más cara de la historia e ineficiencia en el gasto de más de 60.000 millones de euros. El Gobierno no tiene que pedir permiso a Europa para hacer lo que han hecho casi todos los países de nuestro entorno: reducir los impuestos a las familias y empresas y dejar de lucrarse con la crisis. Sacar costes no energéticos de la tarifa, ligar el componente energético de la tarifa regulada al mercado de futuros, bajar impuestos en luz y combustibles y usar los ingresos caídos del cielo por venta de derechos de emisión de CO2 para bajar la tarifa y los costes de los consumidores no requieren de ningún viaje por Europa. Requiere pensar en los ciudadanos, no usarlos como cajeros automáticos del expolio gubernamental. Sigue los temas que te interesan Columnas de Opinión Economía