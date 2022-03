"Nunca soñé con el éxito. Trabajé para llegar a él". (Estée Lauder).

La semana pasada se celebró el Día Internacional de la Mujer y me ha parecido oportuno compartir varios gráficos de Statista, Eurostat y The Economist para analizar la situación de la temática de género en Europa y en el mundo.

Sólo hay doce países que ofrecen plena protección jurídica a las mujeres según el índice del Banco Mundial (habiendo obtenido 100 puntos). España acaba de ingresar en dicho selecto club. Se tienen en cuenta ocho indicadores: libertad de movimiento, empleo, sueldo, matrimonio, maternidad, emprendimiento, propiedades y pensiones:

Quienes trabajen en Jordania o Filipinas tienen más probabilidades de tener como jefe a una mujer que a un hombre. Así lo indican los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sorprendentemente, en Europa, Rusia tiene una proporción de mujeres en puestos directivos del 45,7%, mientras que el peso es inferior en países como Suecia (42,3%), Francia (35,5%), España (35%) y Alemania (28,1%).

La OIT señala que es más probable que las mujeres ocupen puestos directivos en recursos humanos, administración, finanzas, marketing o relaciones públicas:

La lista de billonarios de Forbes de 2021 revela quiénes son las personas más ricas del mundo, pero también cómo se distribuye la riqueza de los ultrarricos entre hombres y mujeres. Figuran en ella 328 mujeres, frente a las 241 del año anterior.

Habiendo finalizado en 2019 su divorcio de Jeff Bezos, fundador de Amazon, MacKenzie Scott es la tercera mujer más adinerada del mundo. Una recién llegada a la lista fue Miriam Adelson, que heredó una fortuna de 38.000 millones de dólares cuando su marido, presidente de Las Vegas Sands, falleció a principios de año.

Sólo había 14 mujeres entre las 100 personas más ricas del planeta en 2021 y sólo dos de ellas no habían hecho su fortuna por herencia (o divorcio). La heredera francesa de L'Oreal, Francoise Bettencourt Meyers, encabezó la lista el año pasado, arrebatando el liderazgo a la heredera de Walmart, Alice Walton, la mujer más rica en 2020:

La brecha salarial de género no ajustada muestra la diferencia entre los ingresos medios por hora brutos de hombres y mujeres expresada como porcentaje de dichos ingresos de los hombres. Este indicador se calcula para empresas con diez o más empleados.

Entre 2012 y 2020, la brecha en la UE se redujo del 16,4% al 13%, observándose las mayores diferencias en Letonia (22,3%), Estonia (21,1%), Austria (18,9%) y Alemania (18,3%). Curiosamente, la mayor brecha del mundo se da en Corea del Sur (31,5%):

Como podemos comprobar, una de las principales causas de la brecha salarial es el hecho de que la actividad que a más mujeres ocupa son las labores del hogar, las cuales ni siquiera están retribuidas en el caso de las amas de casa:

En la Unión Europea, tener hijos en el hogar afecta negativamente a la tasa de empleo de las mujeres, mientras que afecta positivamente a la tasa de empleo de los hombres, sea cual sea el nivel educativo de los padres:

La clasificación se basa en el desempeño promedio en indicadores como: nivel educativo, colocación en el mercado laboral, salarios, coste del cuidado de los niños, derechos de maternidad y paternidad, solicitudes en escuelas de negocios y representación en puestos de alto nivel (puestos gerenciales, consejos de administración y en el Parlamento). España supera la media de la OCDE:

Hoy acabaré con una de mis frases favoritas que precisamente pronunció una gran mujer, psiquiatra y experta en cuidados paliativos, la gran Elisabeth Kübler-Ross:

"Las personas más bellas con las que me he encontrado son aquéllas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida, y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que las llenan de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada".

