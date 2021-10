"Cuanto mayor es el obstáculo, más gloria hay en superarlo". (Molière).

La semana pasada, el FMI actualizó sus proyecciones de crecimiento en su informe trimestral de perspectivas de la economía mundial.

Con la mejora nuevamente de los datos previstos por el organismo internacional para nuestro país para 2022 (aunque ligero recorte de nuevo para 2021) y con el dato actualizado de 2020, recuperaremos el nivel de PIB prepandémico a finales de 2022.

Estados Unidos lo recuperará este mismo año y antes de lo esperado: en el agregado de 2020 y 2021, ya habrá crecido un 2,40% (aunque menos de lo estimado en el informe anterior). Parecen claras las consecuencias de tener una economía plagada de innovación.

La eurozona se sitúa en un punto intermedio. A finales del próximo año, habrá crecido en el conjunto de los tres años del periodo 2020-22 un 2,62% (más de lo estimado en el informe anterior).

Tenemos la gran fortuna de contar con 140.000 millones de euros de fondos europeos y no debemos olvidar que una partida cuantiosa debe destinarse obligatoriamente a la digitalización. Hasta ahora ha habido muchas buenas palabras al respecto por parte del Gobierno, pero los españoles necesitamos hechos. Ya lo decía Frida Kahlo: "Quiero hechos, no palabras. Si quiero palabras, me leo un libro".

Esta infografía a modo de resumen concluye que, en el sumatorio de los tres años (2020, 2021 y 2022), el mundo habrá crecido un 7,65%; los países ricos, un 4,99%; y los emergentes y subdesarrollados, un 9,48%:

Aquí vemos el detalle por regiones. Es impresionante el caso de Asia emergente: en el trienio comentado, habrá crecido un espectacular 13,04%:

La recuperación mundial continúa, pero ha perdido ímpetu. Los brotes pandémicos en vínculos de las cadenas mundiales de suministro han provocado demoras imprevistas en el abastecimiento, estimulando la inflación en muchos países. A pesar de ello, se proyecta que la inflación llegue a su nivel máximo a finales de 2021 para luego volver a los niveles registrados antes de la pandemia a mediados de 2022 en la mayoría de las economías.

En comparación con las previsiones de julio, la proyección del crecimiento mundial para 2021 se ha revisado ligeramente a la baja y se sitúa ahora en 5,9%, mientras que la correspondiente a 2022 se mantiene sin variación en 4,9%. Esta modesta revisión global enmascara fuertes revisiones a la baja en algunos países.

Las perspectivas para el grupo de países en desarrollo se han ensombrecido debido a la negativa evolución de la pandemia. Las proyecciones de algunos exportadores de materias primas han mejorado, impulsadas por el aumento de los precios de las commodities, lo cual ha compensado parcialmente estas variaciones.

Las perturbaciones relacionadas con la pandemia que han afectado a sectores de contacto intensivo han hecho que, en la mayoría de los países, la recuperación del mercado laboral sufra retraso respecto de la recuperación del PIB:

La peligrosa divergencia de las perspectivas de los países sigue siendo una preocupación. Se prevé que el producto agregado del grupo de economías avanzadas recupere la trayectoria de la tendencia previa a la pandemia en 2022 y la supere en un 0,9% en 2024.

En cambio, se espera que el producto agregado del grupo de economías de mercados emergentes y en desarrollo (excluida China) se mantenga en 2024 un 5,5% por debajo de las previsiones prepandémicas, lo cual provocaría un fuerte retroceso de los logros en la mejora del nivel de vida:

Estas divergencias son consecuencia de la "gran brecha de las vacunas" y de las amplias disparidades en las políticas de apoyo. Mientras que casi el 60% de la población de las economías avanzadas ya está completamente vacunada, e incluso se están administrando dosis de refuerzo, aproximadamente el 96% de la población de los países de bajo ingreso sigue sin vacunar.

La principal prioridad en materia de políticas es vacunar al menos al 40% de la población en todos los países de aquí a finales de 2021 y al 70% para mediados de 2022. Esto obligará a los países de ingreso alto a cumplir sus compromisos de donación de vacunas:

No tengo duda de que saldremos adelante, no hay mal que 100 años dure. Michael Phelps, el nadador estadounidense y deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos, dijo una vez: "Habrá obstáculos, habrá escépticos, habrá errores, pero con trabajo duro, no hay límites".

