La aparición de una "nueva patronal" a bombo y platillo en el panorama español tiene algunas connotaciones que la hacen "sospechosa". Entre ellas las siguientes:

- Se proclaman independientes y "dime de qué presumes y te diré de qué careces". La independencia no se proclama, se ejerce.

- Haber aparecido públicamente en su fundación de la mano de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y de la esposa del presidente de Gobierno, Begoña Gómez, no es precisamente un aval de independencia, más bien crea suspicacia.

- Su promotor y primer presidente, José Luis Roca Castillo, ya lo fue de patronales en Aragón. ¿Por qué no trabaja dentro de la CEOE si piensa que no están adecuadamente representadas las pymes y los autónomos? O, ¿es que no tiene suficiente fuerza dentro de la propia patronal y por eso, se monta su propio 'chiringuito'?

- La nueva organización pide participar activamente en el 'diálogo social' como objetivo prioritario. Para ello se presenta de la mano de la ministra de Trabajo y, de paso, podrá participar de los fondos del Presupuesto del Estado para “los agentes sociales". Ya se sabe "piensa mal y…"

- La referencia al "capitalismo inclusivo" después de las declaraciones del Gobierno con los ERE y los salarios de la dirección de algunas grandes empresas -como BBVA o CaixaBank- los tiñe de "progresistas" algo que le vendría muy bien ala ministra de Trabajo que tendría tres contra uno en la mesa de "diálogo social": Gobierno, sindicatos y Conpymes frente a la CEOE. Si bien, esta última tampoco se ha mostrado demasiado beligerante, así quedaría definitivamente arrinconada.

- De mis épocas de sindicalista agrario en AVA (Asociación Valenciana de Agricultores), recuerdo que en su inicio la COAG (Confederación de Agricultores y Ganaderos) estaba muy unida a fuerzas políticas de izquierda (Cayo Lara coordinador de Izquierda Unida fue fundador de la COAG) ¿Casualidad que aparezca ahora en Conpymes como una de las asociaciones que la forman?

- La presencia en la vicepresidencia de Conpymes de Antoni Cañete, presidente de Pymec y antagonista en el mundo catalán en la representación patronal de Josep Sánchez Llibre, presidente de Fomento del Trabajo y contemporizador con el Govern independentista, añade un punto de interés a su aparición en este momento dada la situación de Cataluña.

¿Servirá la posición de Cañete para defender los intereses de esa comunidad? Por ejemplo, en el reparto de fondos europeos. No olvidemos que la oposición del Gobierno de la Generalitat es el exministro socialista, Salvador Illa. ¿Querrán Cañete e Illa apuntarse los éxitos mutuamente?

En fin, que todas estas anotaciones hacen sospechosa la aparición de esta patronal, precisamente en un momento en el que la popularidad del Gobierno cae.

Un momento cuando el "diálogo social" va a ser una de las bazas en un periodo. Un momento en el que, acabada la emergencia sanitaria con la vacunación, toma preponderancia la recuperación económica. Un momento en el que hay que repartir nada menos que 140.000 millones de euros.

No puedo afirmarlo, pero Conpyme suena a 'puñalada trapera' a CEOE. Puñalada trapera, según la RAE, se puede interpretar como traición, jugarreta o mala pasada.

En este caso, no se puede llamar traición porque "el que avisa no es traidor" y el Gobierno siempre está presumiendo de progresista, obrerista y sindicalista. Pero si se puede interpretar en las otras dos acepciones: jugarreta o mala pasada.

Avalada por la presencia en su presentación en sociedad de Conpymes de quienes representan al Gobierno. No me extraña la queja del presidente de Cepyme -incluida en la CEOE-, el señor Gerardo Cuerva a esta presencia.

Eso para que los dirigentes de la patronal se fíen de las buenas intenciones de la "ministra negociadora".

*** J. R. Pin es profesor del IESE.