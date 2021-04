La encuesta para el PSOE madrileño

avisó a candidato Gabilondo:

el candidato Iglesias es un leño,

si te juntas con él, te irás al fondo.

Los impuestos de Ayuso son su marca

si los imitas recuperas terreno.

No tengas miedo subir a esa barca,

fuera no habrá mayoría en el pleno.

Ni en patrimonio, ni en sucesiones,

ni en tramo autonómico de renta

debes hacer a Hacienda concesiones.

Así se salvan ahorros madrileños

de tener las dobles imposiciones,

y gravar a patrimonios pequeños.

El candidato socialista a las elecciones del 4M intenta vender lo mismo que el PP en materia fiscal. No subir el tramo autonómico del IRPF y mantener rebajados al 99% los tipos de donaciones, sucesiones y patrimonio hasta cierto nivel. Ayuso por convicción. Gabilondo por conveniencia. Las encuestas dijeron a los socialistas que no había que asustar al electorado, ni de centro, ni de derechas. Al de centro para conseguir su voto para Gabilondo. Al de derechas para no excitar su voto a Ayuso.

Pero las propuestas no son iguales: Ayuso se propone seguir bajando impuestos; Gabilondo promete no subirlos en los dos próximos años ¡A la porra con la armonización fiscal en toda España que piden los independentistas catalanes!

Cuando se trata de poder y elecciones no importan las convicciones. En materia fiscal Ayuso puede decir que ya ha ganado. Tanto si gobierna cómo si no; sus políticas las asume hasta la oposición.

Alguien susurró al oído de Gabilondo: es la economía y el bolsillo del madrileño, su miedo a la revolución callejera, su cultura de pequeño burgués. Maduro profesor universitario, la gran mayoría son como tú. Familias que han ahorrado para comprar su vivienda, pagar los estudios de su prole (no tocar la educación concertada) y tener un seguro pasar en la jubilación. Lo último que quieren es perder la seguridad de su patrimonio, que puede ser pequeño, pero es el suyo.

Incluso en los barrios más populares de Madrid se sabe que en la Andalucía socialista había herencias rechazadas (hasta 2.000 al año) porque no se podían pagar los impuestos. Los precios catastrales de los inmuebles hacían inviable la transmisión. Por eso, el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-Ciudadanos) reformó la fiscalidad de sucesiones y patrimonio nada más llegar. Por eso, en los debates Gabilondo, la izquierda y la izquierda de la izquierda tratarán de evitar la confrontación en temas económicos.

Primero porque el Gobierno del Estado (PSOE-UP) no tiene un récord defendible en economía. Un déficit desaforado (casi el 11% del PIB), una disminución de igual nivel (10,8%) en la producción nacional en 2020, sin que se recupere tanto como el Gobierno anunció para 2021 (si llega al 4/5% suerte), y un desempleo de más de cinco millones de personas, si se cuenta bien, ... Números aterradores máxime cuando se especula con un aumento de la inflación que obligaría al BCE a subir los tipos de interés agravando la quiebra de la Hacienda española endeudada hasta el 120% de ese PIB, según el último dato del BdE. Por si faltara poco los fondos europeos se retrasan.

Segundo porque las cifras de Madrid son distintas. A pesar de la pandemia la Comunidad Autónoma cerrará las cuentas en equilibrio con su política fiscal. El desempleo es menor que la media española y la restauración sobrevive.

El cuatro de mayo sabremos a quién prefieren los madrileños en materia fiscal. Si Ayuso o Gabilondo. Si el original o la copia.

*** José Ramón Pin es profesor del IESE.