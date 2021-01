“El hombre es el animal más cruel” (Nietzsche)

A lo largo de 2020, en mi búsqueda de sectores growth defensivos para invertir, me encontré de repente con una nueva megatendencia que, de primeras, me hizo gracia. Pero, conforme iba analizándola, me di cuenta de que tenía mucho sentido. Se trata de la inversión en todo lo que rodea a las mascotas y el bienestar animal.

Para muchas personas, sus mascotas son un miembro más de la familia. No es de extrañar que, en Alemania, un 65% de los dueños de gatos y perros compren a sus mascotas un regalo de Navidad.

La creciente digitalización y urbanización hacen que la gente intente conectar con la naturaleza. Los factores demográficos (millennials, solteros, parejas sin hijos, mayores, etc.) favorecen claramente la demanda de animales de compañía. Cada vez hay más restaurantes y oficinas dog-friendly. Los mercados emergentes se incorporan con fuerza a esta tendencia con el aumento de sus rentas (en estos países, tener mascota es un símbolo de estatus).

El mercado mundial de productos y servicios en torno a las mascotas crece a un ritmo del 5% anual. Se trata de un mercado resistente a la crisis: si un animal de compañía se enferma, se cuidará de él lo mejor posible sea cual sea el clima económico. En plena pandemia, lo hemos podido comprobar.

En el universo de los fondos de inversión traspasables, prácticamente sólo existe la opción de Allianz Pet and Animal Wellbeing (tienen detectadas unas 60 compañías con suficiente pureza, es decir, que al menos el 50% de sus ventas estén relacionadas con la temática) y está obteniendo unos resultados muy atractivos, así que decidí aprovecharme de mi amigo Jesús Ruiz para obtener material gráfico adicional.

En esta primera infografía de TruDog, podemos observar la cantidad de gastos asociados en salud animal que supone tener un perro. Esto hace que merezca la pena invertir en firmas como, por ejemplo, IDEXX Laboratories (líder mundial en el campo de diagnósticos para mascotas):

Aquí vemos que, con el tiempo, los perritos han pasado de la caseta en el jardín a dormir dentro de casa y de ahí directamente a la cama. Esto ha ido acompañado de un incremento en las áreas terapéuticas que se usan:

En esta otra infografía, Allianz nos desglosa el coste de mantener a un labrador durante toda su vida. Casi la mitad se destina a alimentación y hay compañías interesantes, como Freshpet, especializadas en comida saludable para mascotas:

Este gráfico de Bloomberg nos cuantifica el coste de un perro medio durante su vida y lo compara con el de otras mascotas como gatos, conejos o hámsteres:

Este otro gráfico nos demuestra cómo se han disparado en plena pandemia los precios de las razas más demandadas:

En 2018, los estadounidenses se gastaron 72.000 millones de dólares en sus mascotas, lo cual supera el PIB conjunto de los 39 países más pequeños del mundo en términos económicos. Además, en la primera potencia mundial, hay 90 millones de perros: más que la cuarta parte de la población nacional.

Pasemos a las economías emergentes y en concreto a su primer representante: China. En el gigante asiático, la mayoría de los propietarios de animales de compañía son jóvenes y mujeres. Y, a pesar de lo que podríamos pensar por sus costumbres culinarias, hay más perros que gatos. Veamos este gráfico de la CGTN:

Sin título 6

Si en algún lugar del mundo humanizan a las mascotas más que en cualquier otra parte, es en Asia. Aquí vemos que, para más de la mitad de los chinos, las mascotas son como hijos:

Ya dije que, en mi opinión, en 2021 y 2022, hay que invertir en sectores growth estructuralmente y en value puntualmente. Si querías ideas de sectores growth defensivos, las mascotas pueden ser una de ellas.

Feliz fin de semana y hoy cierro con esta frase de Mark Twain: "Si recoges un perro hambriento y lo haces próspero, no te morderá. Ésa es la principal diferencia entre un perro y un hombre".