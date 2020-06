Liderazgo empresarial iberoamericano para la pospandemia

Iberoamérica se dirige hacia la peor crisis de su historia reciente por las consecuencias de la pandemia: un descenso del PIB en 2020 de entre el 4,6% y el 5,3% que dejará unos 30 millones más de pobres, según la Cepal.

Ante la magnitud de este reto, es tiempo de grandes liderazgos, políticos, sociales y también empresariales. En el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) siempre hemos estado convencidos de que es necesario poner en valor la figura del empresario iberoamericano, cuyo papel es determinante no solo en el ámbito del emprendimiento, sino también en las esferas social e institucional. Y aún más en la actual coyuntura.

Cuando empezó la pandemia, el empresariado regional sacó a relucir su solidaridad y responsabilidad social, al apostar por la conservación de los empleos (el Grupo Carso en México se comprometió a no despedir a ningún trabajador) y por ayudar a los más desfavorecidos, llegando allí donde los estados no alcanzan (adquiriendo medinas, respiradores y financiando 'kits' de alimentos).

Si sus acciones fueron vitales en esa primera coyuntura, en el medio y largo plazo, durante la pospandemia, su rol resultará determinante. Será el momento de tomar decisiones estratégicas para desplegar toda la potencialidad que posee la colaboración entre el sector público y el privado con el fin de recuperar un crecimiento inclusivo.

Un papel clave del empresariado, primero, en el apoyo al diseño de los planes de reactivación. Y, en segundo lugar, en la propia puesta en marcha de esas soluciones. Ahí se necesitará del talento, de las experiencias acumuladas y de su capacidad para compensar las limitaciones fiscales, materiales y humanas de las administraciones.

Ningún Gobierno puede hacer frente a esta pandemia sin el sólido apoyo del sector empresarial

En CEAPI creemos que ningún Gobierno puede hacer frente a esta pandemia sin el sólido apoyo del sector empresarial para reactivar la economía y unir esfuerzos. Por eso, desde el mes de abril estamos impulsando encuentros virtuales entre los mayores empresarios de España y América Latina para fortalecer la relación.

Además, perseguimos compartir experiencias sectoriales; conocer qué lecciones y aprendizajes se han sacado de esta crisis; promover el compromiso y la responsabilidad social corporativa y apoyar a las instituciones con un conjunto de propuestas, que estamos recopilando, para contribuir a diseñar el mundo de la pospandemia.

En ese nuevo tiempo, durante la desescalada y la 'nueva normalidad', el sector empresarial podrá desplegar su capacidad de movilizar recursos para levantar la economía. Ahí cobrará una importancia relevante el que se pueda trabajar en libertad y con certidumbre. Seguridad jurídica y un sólido marco institucional se transformarán en factores decisivos. Y, en especial, el respeto a las reglas de juego.

En ese sentido, durante los primeros momentos de la pandemia, y ante la emergencia social, algunos gobernantes prometieron que no se cortaría la luz o el teléfono a quienes no abonaran las facturas. Estas medidas, que no discriminaban la capacidad de pago, deben ser entendidas como comprensibles acciones de urgencia, pero no pueden convertirse en definitivas. Mantener esa 'cultura del no pago' enterraría la seguridad jurídica, la viabilidad fiscal de los estados e impediría que exista un ambiente favorable a la inversión.

En estos tiempos complejos necesitamos, como nunca, más empresariado y más Iberoamérica. No vale el 'sálvese quien pueda'. Solo podremos salir socialmente todos juntos y, como iberoamericanos, más unidos y coordinados.

*** Núria Vilanova es presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).