"Una vez al año, ve a algún lugar en el que nunca hayas estado" (Dalai Lama).

Tanto si medimos el turismo internacional por ingresos como por número de visitantes, España es la segunda potencia mundial.

Por dinero gastado, Estados Unidos es la primera potencia y Francia la tercera, pero por cantidad de turistas, se invierten sus posiciones. España y Francia son las dos únicas grandes naciones que reciben al año un número de turistas superior a su propia población.

Este mapa de How Much refleja cuáles son las potencias por ingresos:

Esta tabla de la misma fuente muestra los datos anteriores incluyendo también la información relativa al número de turistas:

La mayoría de los destinos europeos esperan una disminución del turismo de entre el 30% y el 40% en 2020 en comparación con 2019.⁠

Como podemos observar en el siguiente gráfico de la CNBC, los pronósticos recientes también muestran que se prevé que Francia sea el destino europeo más afectado con casi 38 millones de visitantes menos en 2020.⁠

España e Italia recibirán 34 y 31 millones menos de llegadas respectivamente. Por lo tanto, en términos per cápita, España será la nación europea más afectada:

Como muestra este mapa de Mastercard, Bangkok es la ciudad más visitada del mundo. En el top 20, hay ocho ciudades asiáticas (tres tailandesas) y dos ciudades españolas (Barcelona y Palma de Mallorca):

Si en lugar de fijarnos en el número de visitantes anuales atendemos al gasto realizado por ellos, este otro mapa de la misma fuente refleja que Dubai lidera el ranking y aparecen tres ciudades españolas, colándose en la 13.ª posición Las Palmas:

Todo volverá a la normalidad y tendremos la oportunidad de disfrutar del placer de viajar, que es una forma de educación al aire libre, es un medio de expandir nuestra visión y conocimiento del mundo.

En este sentido, Mahoma solía decir: "No me digas lo viejo que eres o lo bien educado que estás, dime cuánto has viajado y te diré cuánto sabes".