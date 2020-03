Recesión o depresión, economía de guerras

Nótese que en aquel momento el problema fue meramente financiero. Además, la Fed cometió el error de subir los tipos de interés lo cual exacerbó la crisis.

En este caso, los bancos centrales y los gobiernos a través de política monetaria y fiscal están lanzando dinero a tomo y lomo en lo que se puede considerar prácticamente una nacionalización de facto de áreas de la economía, como es el caso del área de los bonos corporativos, que está roto, así como la compra de bonos de deuda pública e incluso de acciones de compañías privadas.

Por otro lado, observamos que hemos entrado claramente en una economía de guerra. Las personas están en casa confinadas, el aparato productivo está prácticamente parado, menos los productos de primera necesidad, es decir, alimentos, medicinas y utilities.

Merece la pena apuntar que países como Japón, Francia o Italia redujeron el PIB desde 1939 al 1945 en un 50%.

No va es ser el caso en esta ocasión pero solo porque esperamos que la crisis dure un par de trimestres porque la severidad de la misma en cuanto a intensidad es la misma que entonces. Nos salva el factor tiempo únicamente.

Claro está que hubo daños en las infraestructuras y muchísimas vidas humanas perdidas. Se calcula que alrededor de 60 millones de personas perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial.

No olvidemos que en esta pandemia con un 70% de contagio al 1% de muertes estaríamos hablando de 50 millones de muertos, una cifra no tan alejada de la que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial. Si no se consigue parar la pandemia, tendremos un parón económico de tamaño extraordinario. Se estima que llegaríamos a un desempleo por encima del 15% en Estados Unidos, cuando apenas pasaba del 3% hace dos meses.

A tal extremo ha llegado la cosa que el presidente americano Donald Trump se está planteando retomar las actividades económicas en Estados Unidos a partir de la segunda semana de abril. Una medida totalmente contraindicada por las autoridades médicas y epidemiológicas, debido a que la pobreza que traería al país mantener este confinamiento podría hacer que las cifras de suicidios, desahucios, paro, etc. causaran más daño que la propia pandemia.