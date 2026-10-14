El 'fondo' de la pareja de Montse Mínguez posee casas por 6M; Urbagestión la de Maricarmen, y la llamaron "pyme carroñera"

Mínguez defiende que la firma de su pareja es una "empresa familiar" legal, justificando que se desahucie a inquilinos que no pagan, pese al discurso del PSOE contra grandes tenedores.

Sus cifras de inversión superan ampliamente las de Urbagestión, pyme con 375.000 euros en inmovilizado a la que el Gobierno tildó de "carroñera" por el desahucio de una anciana.

La empresa acumula cerca de 30 viviendas en propiedad destinadas al alquiler, generando unos ingresos anuales de 471.000 euros con rentas medias de 1.300 euros al mes.

Nest Capital Homes, la sociedad patrimonial gestionada por la pareja de Montse Mínguez, suma 6,2 millones de euros en inmuebles tras incrementar sus inversiones un 300% desde 2021.

Nest Capital Homes, el 'fondo' de Sergi Vélez, pareja de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, acumula en cartera inversiones inmobiliarias por valor de 6,2 millones de euros.

Así aparece en las cuentas del ejercicio 2025, las últimas presentadas en el Registro Mercantil, en las que se puede ver que -además- mantiene 1,16 millones en existencias. Es decir, que tiene intención de ponerlas a la venta.

Unas cifras que contrastan con las de Urbagestión, la sociedad propietaria del piso de Maricarmen Abascal y a la que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, calificó de "pyme muy carroñera".

Esta empresa tan sólo refleja en sus cuentas que tiene un inmovilizado material de 375.000 euros, y no tiene ningún tipo de inversión inmobiliaria.

Encaja en el relato de la compañía de que se hizo con la vivienda de Maricarmen en 2018 por valor de 265.000 euros en total, impuestos y gastos incluidos. A ello habría que sumarle otros 110.000 euros en otras cuestiones como mobiliario, equipos, vehículos, etc.

Desde entonces no se aprecia en sus cuentas la adquisición de ningún otro piso. Todo lo contrario a lo ocurrido con la empresa de la pareja de Montse Mínguez.

Las cuentas del Registro Mercantil muestran cómo en el año 2021 tenía 1,56 millones de euros en inmuebles. Es decir, en poco más de cuatro años ha elevado sus inversiones en este campo en un 300%.

Ya no sólo eso. Urbagestión se presenta como una empresa de servicios inmobiliarios, mientras que la sociedad de la pareja de Montse Mínguez es una empresa patrimonialista que se dedica al alquiler inmobiliario.

De hecho, los ingresos por este concepto alcanzan los 471.000 euros en 2025.

Teniendo en cuenta que las informaciones publicadas por Artículo 14 hablan de que tiene 30 viviendas en propiedad, estamos hablando de una renta cercana a los 1.300 euros de media al mes por casa.

De hecho, las cuentas de Nest Capital Homes son propias de una empresa que tiene una cartera de inmuebles en propiedad y que, periódicamente, vende para obtener ciertas plusvalías.

Una actividad y unas cifras que permiten encuadrar la sociedad en la definición de empresa afectada por las restricciones que se aplicarán con los decretos sobre vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez.

O lo que es lo mismo, que responde a lo que el Gobierno y el Partido Socialista consideran que es un "fondo buitre".

Hay que recordar en este punto que la última ofensiva sobre vivienda del Gobierno vino a raíz de la decisión de Urbagestión de desahuciar de su vivienda a Maricarmen. Una anciana que pagaba en una de las zonas más exclusivas de Madrid un alquiler de renta antigua de 500 euros.

Un lanzamiento que había sido ordenado por un juez pero que había sido escogido para impulsar al Sindicato de Inquilinas y a otros sectores de la izquierda a la calle y a ocupar la Puerta del Sol desde hace 17 días.

A raíz de esta polémica, que culminó con un acuerdo entre Urbagestión y Maricarmen con el Ayuntamiento de Madrid como mediador, las críticas y las agresiones contra la pyme inmobiliaria se han multiplicado.

Todos cumplen con la legalidad, Sra. Mínguez, y lo cierto es que su pareja, con o sin pequeña empresa, ha hecho de la vivienda su forma de vida. Y si su pareja, a través de su empresa, ha desahuciado a familias, no se diferencia nada del resto. A la familia desahuciada le da igual que la empresa tenga capital nacional o extranjero. Hipocresía nivel dios. — Marta de Pedro 🇪🇸 (@Martadpp) October 13, 2026

Sin embargo, para Mínguez la sociedad de su pareja es una "empresa familiar que se dedica al alquiler y cumple con la legalidad". Y tras una fuerte discusión con Susanna Griso en Espejo Público acabó diciendo que "si hay un inquilino que no paga, se le desahucia".

De hecho, informaciones publicadas relatan que la empresa también ha ejecutado varios lanzamientos en los últimos años.

En la entrevista con Griso, la portavoz socialista también ofreció su propia definición de fondo buitre: "Dinero extranjero que compra edificios enteros para expulsar a la gente de su casa". Esa definición no alcanza a Nest Capital, pero tampoco a Urbagestión.

Todo un golpe a la línea de flotación del Partido Socialista y del Gobierno que pretende paralizar los desahucios durante los próximos dos años.

La pareja de Mínguez

Sergi Vélez Viola, pareja de la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, dirige Nest Capital Homes, una sociedad de Lérida dedicada al alquiler.

Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, Vélez asumió el control del grupo familiar tras la muerte de su padre, el promotor leridano José Luis Vélez Burrell, en un accidente de tráfico en 2018, y lo gestiona junto a su hermana Nuria. La propia Nest Capital Homes es la antigua Sajovive, que cambió de nombre en enero de 2018.

Además de su actividad en España, el grupo cuenta con dos sociedades en Panamá, en las que también figuró el padre, y Vélez formó parte hasta 2019 del consejo de una empresa argentina, Nueve Tigres SA. En una entrevista de 2018, el propio empresario mencionó proyectos en Polonia, Bélgica, Brasil y Argentina.