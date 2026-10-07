Sánchez usa los decretos como baza electoral y empezará a dar 50.000 euros para la primera vivienda sin límite de edad

Si el comprador vende la vivienda sin haber devuelto el préstamo, el precio quedará limitado a la actualización por IPC para evitar la especulación.

Podrán solicitar la ayuda todas las personas o familias con una hipoteca concedida, sin límite de edad, según el planteamiento previsto.

La línea Tu Casa financiará hasta el 20% del precio del inmueble, con un máximo de 50.000 euros por familia y carencia de hasta 30 años.

El Gobierno crea un fondo de 10.000 millones de euros para que el ICO active créditos a tipo cero destinados a la compra de primera vivienda.

Sólo 24 horas después de la convocatoria de nuevas elecciones generales, el presidente del Gobierno ha lanzado su primera baza electoral: acelerar la operativa para que se puedan dar cuanto antes préstamos de hasta 50.000 euros para la compra de vivienda a tipo cero. Los primeros incluso en plena campaña electoral.

El primero de los decretos que se ha enviado a la Diputación Permanente del Congreso para su convalidación da un paso definitivo para ello: la creación de un fondo de 10.000 millones del que el ICO puede disponer. A partir de ello, todo pasa por adaptar los sistemas y montar una operativa rápida, algo que no llevaría más de tres semanas.

Fuentes técnicas cercanas a ese proceso aseguran que la idea es ponerlo en marcha lo más rápido posible y sin límite de edad. Así lo corroboran desde el Ministerio de Economía y en el propio ICO, con la advertencia de que todavía se está trabajando y, por ahora, es imposible establecer una fecha de inicio.

Pedro Sánchez ha dejado muy claro que el Gobierno seguirá trabajando "hasta que lleguen las elecciones", con la premisa de que la vivienda es un tema de emergencia nacional que hay que acelerar y poner en marcha mientras haya tiempo para ello.

Las fuentes consultadas aseguran que todo el contenido del decreto de vivienda se lleva preparando desde hace más de un año, con lo que las cuestiones técnicas o las negociaciones que haya que establecer entre el ICO y la banca sobre el fondo, están muy engrasadas y permiten acelerar los procesos.

De hecho, en los avales del ICO para sostener la economía y las empresas de Ceuta, que también se gestionaron por la vía de urgencia, apenas pasaron diez días desde que se aprobaron en Consejo de Ministros hasta que estuvieron a disposición de los perjudicados.

Falta por ajustar las reglas de funcionamiento con las que se va a regir ese fondo. En la redacción del primer decreto de vivienda se contemplaba la posibilidad de que eso se hiciera incluso en un decreto ley posterior aprobado por el Consejo de Ministros.

Frente a esa opción, la constitución de un fondo como un ente autónomo dependiente del Ministerio de la Vivienda que ahora se contempla, puede ahorrar ese trámite. Una vez creado y con una estructura de gobierno establecida, se pueden poner las reglas de funcionamiento de forma legal sin recurrir a otro decreto y agilizar su puesta en marcha.

De una forma o de otra, la idea es que todo esté listo para operar antes de acudir a las urnas a votar. Hay que recordar que, tras el 29N, el Gobierno se queda en funciones, y su capacidad para lanzar decretos o tomar decisiones legales que no sean estrictamente necesarias o ineludibles, está muy limitada.

Si todo se acelera como está previsto, se podrán dar créditos de hasta 50.000 euros a tipo cero a todos los ciudadanos que compren una vivienda y tengan que pedir una hipoteca incluso en plena campaña electoral y, al menos, hasta que un nuevo Gobierno mantenga o derogue esa medida.

Desde el punto de vista del derecho administrativo, cuando se conceda un crédito se establece un negocio jurídico habilitado por ley (una vez que la Diputación Permanente convalide el decreto), que sólo se puede echar para atrás con una ley posterior del Ejecutivo entrante.

Si tenemos en cuenta los plazos establecidos, hasta casi la Navidad no se conformará el nuevo pleno del Congreso de los Diputados que salga de las urnas. Eso dará inicio a las negociaciones para formar Gobierno que, como pronto, no llegarán a un resultado definitivo hasta bien entrado febrero, con suerte.

Eso da una vigencia al decreto que se convalide ahora de cerca de cuatro meses, en los que se pueden conceder muchos créditos a tipo cero para quienes no lleguen al precio de la vivienda que quieran comprar sólo con la hipoteca que les da la banca.

Con condiciones

Los créditos ya estaban contemplados en el primero de los decretos de vivienda que fueron tumbados en el pleno del Congreso la semana pasada, dentro de la nueva línea Tu Casa, lanzada desde el Ministerio de Vivienda y administrada desde el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

En este caso, tanto desde el sector financiero como en el ámbito público, se entiende que los créditos sin intereses los podrá gestionar de forma directa el propio ICO. Eso sí, deberá establecer algún tipo de interacción con la banca para analizar cada caso, ver el crédito que justifica la ayuda y calcular la cantidad a prestar.

El mecanismo establecido en el decreto contempla una ayuda del 20% del precio del piso, con un máximo de 50.000 euros por familia, a tipo cero. Se establece además un periodo de carencia para devolver ese dinero por todo el tiempo que dure la hipoteca, con un tope de 30 años.

La otra novedad introducida ahora es que podrán optar a esta línea de financiación todas las personas o familias que lo pidan y tengan la hipoteca concedida, sin límite de edad ni otro criterio.

En caso de que quieran vender posteriormente el piso sin haber pagado el préstamo, el precio estará limitado a una actualización con el IPC desde que se compró, para no dar aire a la especulación.

Fuentes financieras consultadas aseguran que habrá que leer con cuidado la letra pequeña que se establezca en el decreto definitivo y en las reglas de funcionamiento del fondo. No es fácil con la escasez de oferta actual conseguir pisos a buen precio, por más facilidades que se pongan a la concesión de hipotecas.

Aun así, desde el sector financiero siempre se dan por bienvenidas todas las acciones del Gobierno que se dirijan a dinamizar la oferta de vivienda y a mover un mercado colapsado por la demanda.