Las compraventas de vivienda crecen un 1,3% en agosto y alcanzan ya las 48.700 operaciones registradas

Andalucía lideró la actividad: alcanzó 9.400 compraventas de vivienda y más de 6.600 hipotecas sobre viviendas.

Diez comunidades elevaron las ventas de vivienda, con Extremadura, Cantabria y Murcia a la cabeza; La Rioja, Castilla y León y Baleares registraron las mayores caídas.

Las compraventas totales de inmuebles aumentaron un 3,3%, hasta 94.600, mientras las hipotecas totales bajaron un 0,3%.

Las compraventas de vivienda crecieron un 1,3% interanual en agosto, hasta unas 48.700 operaciones, según los Registradores.

La compraventa de viviendas volvió a crecer en agosto. En concreto, se cerraron 48.700 operaciones, un 1,3% más que en el mismo mes de 2025, según el avance provisional de la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores.

Agosto es, junto con junio, uno de los dos únicos meses del año en los que han aumentado las compraventas de vivienda.

Los datos se basan en el 94,8% de los registros analizados. En total, durante agosto se contabilizaron unas 94.600 compraventas de inmuebles, un 3,3% más que un año antes. De ellas, unas 48.700 correspondieron a viviendas, con ese aumento interanual del 1,3%.

Por su parte, las hipotecas experimentaron un ligero descenso, al constituirse 43.400 hipotecas totales, un 0,3% menos que en agosto del año pasado.

Del total, más de 33.600 se constituyeron sobre viviendas, lo que supone un incremento interanual del 1,6%, en línea con las compraventas de vivienda.

Subidas en 12 comunidades

Una docena de comunidades autónomas registraron incrementos de compraventas totales durante agosto.

Los mayores aumentos correspondieron a Cantabria (+29,9%), Murcia (+20,8%) y Melilla (+18,6%), mientras que los descensos estuvieron liderados por La Rioja (-24%), Navarra (-22,1%) y Castilla y León (-7,4%).

En cuanto a las compraventas de vivienda, diez comunidades registraron aumentos, con subidas de dos dígitos en Extremadura (+19,3%), Cantabria (+13,7%) y Murcia (+13,4%).

Por el contrario, los mayores descensos se produjeron en La Rioja (-18,7%), Castilla y León (-10,4%) e Baleares (-9,4%).

En términos absolutos, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana superaron las 13.000 compraventas totales, con Andalucía por encima de las 17.000.

En cuanto a las compraventas de vivienda, estas mismas comunidades, en el mismo orden, ocuparon los primeros puestos, con Andalucía alcanzando las 9.400 operaciones.

El número de hipotecas constituidas sobre todo tipo de inmuebles aumentó en ocho comunidades autónomas.

Entre ellas, los mayores incrementos, con tasas de dos dígitos, se observaron en Melilla (+29,3%), Extremadura (+26,8%), Canarias (+19%), Comunidad Valenciana (+14%) y Navarra (+13,2%).

En cuanto a los descensos, destacaron también a doble dígito La Rioja (-24,5%), Madrid (-19,7%), Baleares (-15,4%) y Aragón (-14,1%).

En cuanto a las hipotecas sobre vivienda, los aumentos se produjeron en nueve comunidades. Entre los mayores incrementos destacan Extremadura (+23,5%), Navarra (+22,9%), Melilla (+19,4%) y Canarias (+19%), mientras que los descensos más acusados se contabilizaron en La Rioja (-28,3%), Baleares (25,8%) y Aragón (-12,9%).

En lo que respecta al número absoluto de hipotecas, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid superaron las 5.000 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles.

La comunidad con mayor número de hipotecas fue Andalucía, con 8.300 en total, de las cuales algo más de 6.600 fueron sobre vivienda.