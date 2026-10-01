La aprobación de los dos decretos 'Maricarmen' destruye miles de viviendas de alquiler en sólo tres días

Idealista advierte de que no ha verificado la caída difundida y considera prematuro medir el impacto de las medidas en un periodo de pocas horas.

Agentes inmobiliarios alertan de propietarios que aplazan firmas, paralizan operaciones o retrasan poner sus viviendas en alquiler ante la incertidumbre regulatoria.

La caída se habría producido entre el lunes y el miércoles, durante la negociación y aprobación de los dos decretos-ley, con mayor incidencia en País Vasco, Cataluña y Canarias.

El Observatorio del Alquiler estima que la oferta residencial y temporal se situó el miércoles 4.290 viviendas por debajo de la tendencia previa.

Los reales decretos-ley del Gobierno para abordar la problemática de la vivienda ya están teniendo sus primeros efectos negativos, pese a no haber sido convalidados aún por el Congreso. Concretamente, está llevando a la pérdida de miles de viviendas del mercado del alquiler.

Así lo indican desde el Observatorio del Alquiler. Este think tank estima que la oferta de alquiler residencia y temporal estaba este miércoles "4.290 viviendas por debajo de lo que cabría esperar atendiendo a su evolución inmediatamente anterior".

Además, "la caída se está notando mucho más en mercados como País Vasco, Cataluña y Canarias".

Esta reducción se habría producido entre el lunes y el miércoles, periodo en el que se ha negociado y aprobado en el Consejo de Ministros ambos decretos. Sin embargo, el dato "no permite atribuir todavía la totalidad de esta reducción a los recientes cambios regulatorios. Sin embargo, la intensidad y la velocidad del movimiento resultan inusuales".

Desde el Observatorio aseguran que están recibiendo "información de agentes inmobiliarios sobre propietarios que están aplazando firmas, paralizando operaciones o retrasando la decisión de poner sus viviendas en alquiler hasta disponer de mayor información sobre el alcance de las nuevas medidas".

Este ente (impulsado por Alquiler Seguro con investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Complutense de Madrid) considera el comportamiento del mercado puede resumirse en una decisión temporal de "esperar antes de alquilar".

E irá a más. Como ya contó este periódico, fuentes del sector inmobiliario apuntan a que 900.000 pequeños propietarios se plantean sacar sus viviendas del alquiler si alguno de los decretos-ley se aprueba y ante los continuos cambios en las reglas del juego.

En Idealista consideran que, por ahora, es pronto para hacer análisis al respecto." Nuestra metodología de análisis estadísticos no mide la evolución de la oferta en periodos muy cortos". indican en un tuit publicado en X.

"En este sentido, el dato que está circulando en redes sociales de una caída repentina de miles de viviendas de alquiler en Idealista en los últimos días no ha sido verificado por nosotros", añaden.

Nuestra metodología de análisis estadísticos no mide la evolución de la oferta en periodos muy cortos. En este sentido, el dato que está circulando en redes sociales de una caída repentina de miles de viviendas de alquiler en idealista en los últimos días no ha sido verificado… — idealista (@idealista) October 1, 2026

"Aunque parece claro y la experiencia muestra que las intervenciones sobre el alquiler y los precios reducen la oferta del mercado, es difícil medir el impacto con pocas horas de comparación. En breve podremos ofrecer los datos del tercer trimestre", añaden.