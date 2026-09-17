La vivienda se encarece un 12,5% y alcanza un máximo histórico de 2.355 euros por metro cuadrado

Las ciudades con medidas de control de precios muestran subidas menores, con Pamplona, Vitoria y Girona por debajo de la media nacional.

Ninguna comunidad autónoma redujo precios; los mayores aumentos se dieron en Comunidad Valenciana, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

La Comunidad de Madrid lidera los precios con 4.089,6 euros por metro cuadrado, seguida de Baleares y País Vasco.

El precio medio de la vivienda libre subió un 12,5% interanual en el segundo trimestre, alcanzando los 2.355 euros por metro cuadrado, máximo histórico.

El precio medio de la vivienda libre aumentó un 12,5% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del año pasado y alcanzó un máximo de 2.355 euros por metro cuadrado. Así lo refleja la estadística de valor tasado del precio de la vivienda que publica el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

En términos trimestrales, el precio avanzó un 1,7%. Con este incremento, la vivienda libre acumula ya 15 trimestres consecutivos al alza. En los seis últimos, además, el precio se ha mantenido por encima de los 2.000 euros por metro cuadrado.

A pesar de alcanzar un nuevo récord, el crecimiento interanual pierde fuerza. El 12,5% registrado entre abril y junio se sitúa por debajo del 13,9% del primer trimestre y del 13,1% del trimestre anterior.

La subida trimestral también se ralentiza. Pasa del 3,8% entre enero y marzo al 1,7% entre abril y junio. Esta moderación de los precios coincide con caídas trimestrales tanto en las compraventas como en las hipotecas.

Por comunidades autónomas, ninguna redujo su precio frente al año previo. Los incrementos anuales más elevados se registraron en Comunidad Valenciana (+15,8%); Castilla y León (15,1%); Castilla- La Mancha (14,7%); Cantabria (14,6%); Aragón (14,6%); Canarias (14,2%); y Asturias (14%).

Por el contrario, los menores avances anuales se anotaron en Ceuta y Melilla (+7,8%); Extremadura (8,3%) y Navarra (8,5%), siendo las únicas regiones con subidas de precios por debajo del 10%.

En comparación al trimestre previo, los avance más importantes entre abril y junio se dieron en Castilla y León (+4,6%) y Castilla-La Mancha (3,7%).

En cuanto al importe, la Comunidad de Madrid cerró el segundo trimestre con el precio del metro cuadrado más elevado, con 4.089,6 euros.

Le siguen Islas Baleares, con 3.980,8 euros por metro cuadrado, y País Vasco, con 3.102,3 euros por metro cuadrado.

Desde el Ministerio de Vivienda han destacado que la moderación de los precios en el segundo trimestre se acentúa en las zonas de mercado residencial tensionado como consecuencia de la adopción de medidas extraordinarias dirigidas a contener los precios del alquiler y aumentar la oferta de vivienda asequible.

Concretamente, en todas las capitales de provincia donde se actúa con esta herramienta que facilita la Ley de Vivienda, el crecimiento de los precios por metro cuadrado se sitúa por debajo de la media del 12,5%. Es el caso de Pamplona (5,2%), Vitoria (6,5%), Girona (6,4%), Barcelona (6,9%), A Coruña (7,6%), Bilbao (7,9%), San Sebastián/Donostia (8,5%), y Lleida (9,9%).

El valor medio del metro cuadrado de la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad se situó en los 2.736,6 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre, lo que supone un avance del 12,1% en comparación al año anterior.

Por su lado, el precio de la vivienda libre de más de cinco años registró un incremento ligeramente superior, con un avance del 12,5%, hasta los 2.342,5 euros.

Por municipios de más de 25.000 habitantes, el más caro fue Santa Eulalia del Río, en Baleares, con 6.844,4 el metro cuadrado, y el más económico es Villarrobledo (Albacete), con 665,5 euros.

En relación a la vivienda protegida en España, el precio medio del metro cuadrado fue de 1.247 euros entre abril y junio, un 5% más respecto al mismo trimestre de 2025.

Finalmente, el número de tasaciones inmobiliarias utilizadas para realizar el cálculo de los precios de la vivienda fue de 177.112 viviendas.