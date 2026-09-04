El 70% de los extranjeros que compra una vivienda de lujo en España lo hace al contado y sin hipoteca ni préstamos

La demanda internacional de vivienda de lujo en España seguirá creciendo, impulsada por la escasez de oferta premium y el atractivo del país como destino inversor.

Las zonas más demandadas por extranjeros son el litoral mediterráneo y las islas, con Alicante, Baleares y Málaga a la cabeza.

El comprador internacional ya representa el 30% de las operaciones en el segmento de lujo, destacando británicos, alemanes y estadounidenses entre los principales perfiles.

El 70% de los extranjeros que compra vivienda de lujo en España lo hace al contado, sin recurrir a hipotecas ni préstamos.

El 70% de los extranjeros que compra una vivienda de lujo en España lo hace al contado. No necesita hipoteca ni otro tipo de financiación para cerrar la operación.

Un perfil con elevada liquidez que gana peso en el segmento más exclusivo del mercado inmobiliario español.

Estas operaciones se producen en un momento especialmente complicado para acceder a una vivienda en el país. La falta de oferta existente frente a una demanda que no deja de crecer ha disparado los precios y obliga a las familias españolas a hacer un esfuerzo cada vez mayor para comprar.

La vivienda usada alcanzó en el segundo trimestre un nuevo máximo histórico. El precio medio se situó en 2.823 euros por metro cuadrado, un 15,8% más que hace un año, según Idealista.

El segmento de lujo también mantiene una tendencia al alza. Según Property National, las previsiones para el final de 2026 sitúan el incremento de los precios de estas propiedades en torno al 4%.

Sin embargo, este escenario no ha frenado la entrada de capital internacional en el segmento de lujo.

Siete de cada diez operaciones realizadas por extranjeros se pagan al contado. Además, el comprador internacional ya representa alrededor del 30% de las operaciones de este mercado en España, según los datos de Walter Haus recogidos por Idealista.

Pero, ¿quién está detrás de estas compras? Los europeos siguen teniendo un peso importante.

Británicos, alemanes, neerlandeses, franceses y belgas se encuentran entre los perfiles habituales. A ellos se suma el crecimiento de los compradores procedentes de Estados Unidos y de determinados países de Latinoamérica.

Los americanos, además, destacan entre las nacionalidades extranjeras que pagan los precios más elevados por metro cuadrado en España.

Ahora bien, no se trata del comprador medio. Según detalla Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), son "clientes con un patrimonio elevado, empresarios, directivos, inversores o profesionales internacionales" que cuentan con liquidez suficiente para afrontar la operación sin tener que pedir dinero al banco.

De ahí que la diferencia con el resto del mercado sea notable. Y es que el 68% de quienes compraron una vivienda durante los primeros meses de 2026 necesitó contratar una hipoteca, según Fotocasa Research.

El 54% financió la compra exclusivamente a través de una entidad financiera. Otro 15% tuvo que combinar el préstamo con ayuda económica familiar.

Una dependencia del crédito que también aparece en las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante los seis primeros meses del año se formalizaron 259.684 hipotecas sobre viviendas, un 6,7% más que en el mismo periodo de 2025. Sólo en junio se firmaron 45.907 préstamos hipotecarios

Sin embargo, financiar una vivienda empieza a ser cada vez más exigente. El tipo de interés medio se sitúa en el 2,96% y el Euríbor ronda el 3%.

Aun así, Gómez Huecas señala que estos compradores ni se plantean la financiación, puesto que simplemente, no las necesitan. Disponen de patrimonio suficiente y ven la vivienda en España como una vía para diversificar y conservar su riqueza.

Asimismo, también ha cambiado lo que buscan. Según aclaran desde FADEI, la segunda residencia sigue teniendo peso, pero ya no es el único objetivo.

La mayoría ya compra como inversión. Otros trasladan su residencia a España, y también hay quienes combinan ambos usos. Quieren disfrutar del inmueble y, al mismo tiempo, tener un activo sólido dentro de su patrimonio.

Los grandes focos

Este interés extranjero por comprar vivienda en España se concentra principalmente en el litoral mediterráneo y las islas.

Alicante encabeza la lista, con un 32,3% de demanda foránea. Le siguen Baleares (28,2%), Málaga (27,1%) y Santa Cruz de Tenerife (26,5%).

El peso es todavía mayor en algunos municipios. En Canyamel, Cala d'Or y Cala Ratjada, en Mallorca, más del 60% de la demanda procede del extranjero.

También supera ese porcentaje Cómpeta, en Málaga. En Nerja, Frigiliana, Moraira, Benitachell y Benissa se mueve entre el 50% y el 60%.

Las nacionalidades cambian según el destino. Los alemanes lideran el interés extranjero en Baleares y Canarias. Los británicos tienen mayor presencia en Málaga y otras provincias andaluzas. En Alicante destacan los neerlandeses.

En las capitales, Alicante vuelve a ocupar el primer puesto, con un 21,8% de demanda extranjera. Palma alcanza el 18,5% y Málaga el 14,8%. En esta última, los estadounidenses se han convertido en el principal mercado extranjero, por delante de británicos y neerlandeses

El mapa cambia cuando se mira exclusivamente al segmento de lujo. Walter Haus sitúa Madrid, Barcelona y Costa Brava entre sus principales mercados para el comprador internacional.

En el barrio de Salamanca, sus operaciones alcanzan precios medios próximos a 11.500 euros por metro cuadrado.

En Turó Park y la zona alta de Barcelona rondan los 10.000 euros y en las zonas más exclusivas de la Costa Brava, los 8.000 euros.

FADEI también señala a Marbella y la Costa del Sol, Baleares y determinadas zonas de Alicante y Canarias entre los principales focos del comprador de lujo.

De cara a los próximos meses, todo apunta a que este perfil seguirá ganando protagonismo. Walter Haus prevé que la demanda internacional mantenga su peso en el mercado de lujo durante la segunda mitad del año.

La escasez de vivienda 'premium' y el atractivo de España como destino para invertir y preservar patrimonio sostendrán esta tendencia.

La actividad crecería incluso por encima de los precios, con un 5% más de operaciones de compraventa a lo largo del año, según Property National.

Las propiedades más exclusivas, especialmente en las zonas de costa, seguirán concentrando buena parte del interés y el comprador extranjero continuará siendo uno de los principales motores de las operaciones de mayor valor.