Maribel Ramos sustituye a Leire Iglesias al frente de Casa47 tras su salto a la Secretaría de Estado de Vivienda

Leire Iglesias, anterior presidenta de Casa47, fue clave en la puesta en marcha de la entidad y previamente lideró políticas de vivienda en Extremadura.

Cuenta con más de dos décadas de experiencia en políticas públicas y previamente fue directora general del Parque de Vivienda Asequible de Casa47.

Ramos asume el cargo en plena ampliación del parque estatal de vivienda asequible, con el reto de reforzar la oferta pública.

Maribel Ramos Vergeles ha sido nombrada nueva presidenta de Casa47, sustituyendo a Leire Iglesias tras su designación como secretaria de Estado de Vivienda.

Leire Iglesias ha sido nombrada nueva secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, donde sustituye a David Lucas, fallecido el pasado mes de julio a los 58 años.

Su nombramiento ha provocado un relevo al frente de Casa47. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la designación de Maribel Ramos Vergeles como nueva presidenta de la Entidad Estatal de Vivienda, cargo que hasta ahora ocupaba Iglesias.

Ramos toma las riendas de Casa47 en plena ampliación del parque estatal de vivienda asequible y con el reto de reforzar la oferta pública.

La nueva presidenta conoce de cerca esta estrategia. Desde enero de 2025 ejercía como directora general del Parque de Vivienda Asequible de Casa47. Desde ese puesto ha trabajado para aumentar la oferta de vivienda asequible y consolidar un parque que permanezca de forma permanente en manos públicas.

Maribel Ramos es licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca y cuenta con más de dos décadas de experiencia en el diseño y la gestión de políticas públicas y la innovación social.

Antes de incorporarse a Casa47 desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en HOGAR SÍ, donde llegó a ocupar el cargo de subdirectora general de Innovación.

Desde enero de 2025 ejercía como directora general del Parque de Vivienda Asequible de Casa47.

Ramos sustituye al frente de la entidad a Leire Iglesias, que fue la encargada de poner en marcha Casa47 y se convirtió en su primera presidenta.

Previamente había sido consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, etapa en la que se aprobó el Plan de Vivienda 2022-2027 y se impulsaron distintas medidas para facilitar el acceso a la vivienda.