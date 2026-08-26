Las hipotecas se disparan en junio: aumentan a 45.907 préstamos, casi un 11% más, la cifra más alta desde 2010

Las comunidades con más hipotecas en junio fueron Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, con subidas destacadas en Canarias, Castilla-La Mancha y Navarra.

El tipo de interés medio se situó en el 2,96%, con el 61,7% de las hipotecas a tipo fijo y el 38,3% a tipo variable.

El importe medio de las hipotecas aumentó un 6% interanual, situándose en 178.365 euros, y el capital prestado superó los 8.188 millones de euros.

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 10,8% en junio, alcanzando 45.907 préstamos, la cifra más alta para este mes desde 2010.

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 10,8% en junio respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 45.907 préstamos.

Se trata de la mayor cifra en un mes de junio desde 2010, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de junio, la firma de hipotecas sobre viviendas retoma los ascensos después de que en mayo experimentó un retroceso del 0,1%, rompiendo una racha de casi dos años de subidas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en junio en el 2,96%, por debajo del 2,98% de mayo. Con el dato del sexto mes del año se acumulan ya 17 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en junio. Mientras, el importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 6% interanual, hasta los 178.365 euros.

Se trata de una cifra récord de la serie histórica, mientras que el capital prestado aumentó un 17,5%, hasta superar los 8.188 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 38,3%, se constituyó en junio a tipo variable, mientras que el 61,7% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 3,07% para las hipotecas de tipo variable y del 2,89% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (junio sobre mayo), las hipotecas sobre viviendas subieron un 8,8% y el capital prestado aumentó un 10,9%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda avanzó un 2% respecto al mes previo.

En los seis primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 7%, hasta rozar los 260.000 préstamos, con avances del 17,5% en el capital prestado y del 9,8% en el importe medio de los préstamos concedidos.

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el sexto mes del año fueron Andalucía (9.321), Cataluña (8.045), Madrid (6.976) y Comunidad Valenciana (5.675).

Trece comunidades firmaron el pasado mes de junio más hipotecas sobre viviendas que en el mismo mes de 2025, especialmente Canarias (31,4%), Castilla-La Mancha (23,2%), Comunidad Valenciana (16,1%), Andalucía (15,7%), Cataluña (14%) y Navarra (12,5%), únicas regiones con incrementos interanuales de dos dígitos.

Por contra, se registraron descensos interanuales en tres regiones: Baleares (10,4%), Cantabria (9,1%) y Galicia (7,3%), mientras que en Murcia no se experimentó variación alguna.