Murcia supera de nuevo a Madrid en la subida de la vivienda usada pese a vender pisos un 60% más baratos

El incremento de precios en Murcia afecta a toda la región y no solo a la capital, reflejando una presión generalizada en el mercado inmobiliario.

El precio medio de la vivienda usada en Murcia es de 2.191 euros/m², frente a los 5.410 euros/m² de Madrid.

A pesar de este encarecimiento, comprar vivienda en Murcia sigue siendo alrededor de un 60% más barato que en Madrid.

Murcia lidera el aumento del precio de la vivienda usada en España, con una subida del 8,6% trimestral y 28% anual, superando a Madrid.

La compraventa de viviendas sigue perdiendo fuerza en España. Sin embargo, el precio no da señales de corrección. La falta de oferta mantiene la presión sobre el mercado y sigue impulsando el encarecimiento de las residencias.

Murcia vuelve a ser el mejor ejemplo de esta tendencia. La comunidad, que ya lideró las subidas del precio de la vivienda usada durante 2025, registra de nuevo el mayor aumento del país y supera a Madrid en el ritmo de encarecimiento.

Aun así, comprar una vivienda en la región sigue siendo cerca de un 60% más barato que hacerlo en la capital.

Los datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa muestran que la Región de Murcia cerró el segundo trimestre de 2026 con un incremento del 8,6% del precio de la vivienda de segunda mano, respecto al trimestre anterior, y del 28% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En cambio, la Comunidad de Madrid apenas avanzó un 0,7% entre abril y junio y un 13% en tasa interanual.

El contraste resulta llamativo porque el mayor encarecimiento ya no se concentra en los mercados más caros.

Madrid y Baleares continúan liderando el ranking nacional, con precios superiores a los 5.400 euros por metro cuadrado, mientras que el País Vasco ocupa la tercera posición con 3.925 euros.

Sin embargo, ninguna de estas comunidades registra un ritmo de crecimiento comparable al de Murcia, donde la vivienda sigue siendo mucho más asequible, pero los precios aumentan con mayor intensidad.

Y es que el fuerte aumento de los precios no ha convertido a la región de López Miras en uno de los mercados más caros de España.

En esta comunidad el precio medio de la vivienda usada alcanza los 2.191 euros por metro cuadrado, muy lejos de los 5.410 euros que se pagan en Madrid.

Una diferencia de más de 3.200 euros que mantiene una amplia brecha en el mercado.

Este comportamiento refleja un cambio en la evolución del sector. El mayor encarecimiento ya no se concentra únicamente en las comunidades con los precios más elevados, sino que también alcanza a mercados que hasta hace pocos años ofrecían viviendas mucho más asequibles.

La diferencia es que Murcia parte de un nivel de precios muy inferior y, pese a las fuertes subidas, todavía se mantiene lejos de comunidades como Baleares o Madrid, las únicas que superan los 5.000 euros por metro cuadrado.

No obstante, el fuerte encarecimiento no se concentra únicamente en la capital.

Los datos de Fotocasa muestran que la provincia de Murcia registró una subida del 8,6% en el segundo trimestre y del 28% en el último año, el tercer mayor incremento trimestral de España, solo por detrás de León y Palencia.

En cambio, Murcia capital presenta una evolución mucho más moderada, con un aumento del 1,9% trimestral y del 8,1% interanual, y un precio medio que alcanza los 2.011 euros por metro cuadrado.

Unos datos que apuntan a que el fuerte encarecimiento se reparte por el conjunto de la región y no se concentra únicamente en la zona de ciudad.

Esta situación llega en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario español.

Fotocasa señala que la demanda sigue muy activa mientras la oferta disponible continúa siendo insuficiente.

A ello se suman unas condiciones de financiación favorables y la presión demográfica en los principales mercados.

El resultado es un aumento generalizado de los precios y un acceso cada vez más complicado a la vivienda.

En el conjunto de España, el precio de la vivienda usada aumentó un 4% durante el segundo trimestre y un 17,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el metro cuadrado alcanza ya los 3.133 euros, el nivel más alto de los últimos 21 años, una tendencia que confirma que el encarecimiento ya no se limita a los mercados tradicionalmente más tensionados.