Isabel Rodríguez anuncia que Casa 47 está lista para comenzar las obras de urbanización de Campamento tras la demolición

El Nuevo Barrio Campamento contará con 10.700 viviendas asequibles, 365.000 m2 de zonas verdes y 442.000 m2 de equipamientos y servicios públicos.

La ministra Isabel Rodríguez destaca que el proyecto permitirá que más de 25.000 personas puedan habitar viviendas públicas en el nuevo barrio.

Casa 47 está lista para iniciar las obras de urbanización del Nuevo Barrio Campamento tras finalizar la demolición tres meses antes de lo previsto.

Casa 47 está lista para iniciar las obras de urbanización del Nuevo Barrio Campamento. Así lo ha anunciado este martes Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, que ha comunicado que la Entidad Estatal de Vivienda ya tiene listos los trámites y el presupuesto para dar comienzo a los trabajos de construcción.

La titular de la cartera de Vivienda ha destacado que los avances en las obras de demolición de los antiguos cuarteles de Campamento han permitido adelantar el comienzo de las obras. En concreto, estos trabajos han finalizado con tres meses de antelación respecto al plan previsto.

Rodríguez ha explicado que Casa 47 ha adelantado los trámites preceptivos para licitar las obras de urbanización y simultanearlas con la construcción de las viviendas. Asimismo, ha celebrado que el alcalde de Madrid haya anunciado la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, un trámite imprescindible para que las obras puedan continuar.

La ministra de Vivienda ha subrayado que "es el proyecto más importante de vivienda pública que se está haciendo en España” y ha enfatizado que más de 25.000 personas podrán disfrutar del barrio público habitándolo.

Además, Rodríguez ha defendido que Casa 47 velará por la preservación de estos suelos para que sirvan siempre al interés general. La Entidad Estatal de Vivienda ya anunció el viernes que aportará 140 millones de euros para el desarrollo de las obras de urbanización del proyecto.

Así lo aprobó el Consejo Rector de Casa 47. La aportación se destinará a hacer frente a los gastos que sean fijados por la Junta de Compensación para el desarrollo del ámbito en la que Casa 47 ostenta el 98% de los terrenos.

Con estos fondos se financiará el desarrollo del planeamiento urbanístico, la ejecución de las obras de urbanización y en su caso las conexiones exteriores necesarias que garanticen la funcionalidad de estas, además de los costes de funcionamiento y gestión.

Nuevo Barrio Campamento convertirá las 211 hectáreas de antiguas instalaciones militares en 10.700 viviendas asequibles, 365.000 m2 de zonas verdes y 442.000 m2 de equipamientos y servicios públicos.