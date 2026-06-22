El imperio de la familia Mulliez acelera su desembarco en el inmobiliario español para crecer más allá de Alcampo

Además de Alcampo, los Mulliez participan en otras empresas en España como Leroy Merlin, Decathlon y Kiabi, consolidando su influencia en varios sectores.

La empresa está reforzando su equipo directivo en España para potenciar sus áreas de inversión, desarrollo de negocio y asesoramiento inmobiliario.

Nhood, fundada en 2021, gestiona 30 centros comerciales en España y busca diversificarse hacia flex living, residencias para mayores y estudiantes, y el sector hotelero.

La familia Mulliez, una de las mayores fortunas empresariales francesas, impulsa su presencia en el sector inmobiliario español a través de Nhood.

En Francia, los Mulliez son una de las familias más poderosas. A nivel mundial, están entre las grandes fortunas empresariales. Y en España están muy presentes a través de empresas tan famosas como Alcampo, Decathlon y Leroy Merlín, aunque también cuentan con un negocio inmobiliario no tan conocido y en pleno crecimiento.

Hablamos de Nhood, la empresa fundada a principios de 2021 por la Asociación Familiar Mulliez (AFM) a partir de la fusión de equipos de Ceetrus y Nodi.

Gestiona proyectos comerciales, residenciales, oficinas y áreas de uso mixto en más de nueve países de Europa y África.

Como la parte inmobiliaria de este conglomerado empresarial su crecimiento ha ido muy ligado a Alcampo.

Hay que tener en cuenta que es la empresa que gestiona los espacios comerciales de la gran mayoría de los hipermercados de la cadena de alimentación.

Pero ahora quiere crecer al margen de Alcampo y los centros comerciales pasando de ser propietarios a centrarse más en dar servicios y soluciones inmobiliarias y de regeneración urbana.

“Queremos focalizarnos también en flex living y en la parte residencial para mayores y estudiantes”, señalan fuentes de la compañía a este periódico.

También están buscando en el sector de la hotelería, pero descartan por completo entrar en el residencial puro y duro.

De hecho, una de las patas sobre la que más apostarán en España es la de capital market para ayudar a sus clientes a identificar el mejor momento para vender, seleccionar el comprador y definir el precio óptimo.

Centro comercial Vialia en Vigo.jpg

Por ello, la compañía ha ido perfilando un equipo directivo potente en España. Recientemente, ha incorporado Michael Martínez McGough como director de Capital Markets y M&A Advisory para Iberia. Cuenta con más de 15 años de experiencia en inversión inmobiliaria.

Y el pasado año Pedro Rizo asumió la dirección de Business Development Iberia tras una trayectoria vinculada a compañías como CBRE, Catella Property Spain y BNP Paribas Real Estate, donde desempeñó responsabilidades de desarrollo de negocio y gestión patrimonial.

Ambas incorporaciones reflejan la apuesta de Nhood por fortalecer sus capacidades en inversión, desarrollo de negocio y asesoramiento inmobiliario en un momento de creciente actividad y transformación del sector.

En España actualmente cuentan con una plantilla de 65 personas que seguramente irán ampliando a medida que vayan creciendo.

Centro comercial

A pesar de buscar otros nichos, su principal negocio está en los parques comerciales. De hecho, en nuestro país gestiona 30 centros comerciales, como el de Zenia Boulevard (Alicante) o La Dehesa (Madrid). También está detrás de otro más que podría ver la luz en 2027 en Colmenar Viejo.

Aquí, su trabajo principal no es sólo alquilar locales, sino transformar los centros comerciales tradicionales.

Centro comercial Bulevar Zenia.jpg

Esto significa rediseñar los espacios para que combinen tiendas, restaurantes, zonas verdes, espacios deportivos, centros de salud e incluso viviendas.

Algo que hicieron, por ejemplo, con el centro de Vialia Vigo donde transformaron una estación de tren de alta velocidad. Construyeron un proyecto de uso mixto con un centro comercial y de ocio (con más de 43.000 m²), una plaza pública de 30.000 m² y un hotel en las adyacencias.

Imperio

Además de Nhood y Alcampo, los Mulliez tienen participaciones minoritarias en otras empresas con presencia en nuestro país.

Así, controlan el 85% de Adeo, el propietario de Leroy Merlin; el 33% de Kiabi; el 45,5% de Decathlon; y una pequeña participación en Norauto.

También contaron con otras empresas que ya han desaparecido del mapa empresarial en España.

Hablamos de Restaurante Flunch (sociedad que gestionaba a través de restauración Agapé), de las tiendas de moda juvenil Pimkie o de las de bricolaje AKI (absorbidas por Leroy Merlin).

Pero cuando hablamos de los Mulliez, no nos referimos a una familia cualquiera, sino de la 22ª fortuna del mundo. Según Bloomberg, Gerard Mulliez atesora un patrimonio de 34.300 millones de dólares (más de 30.000 millones de euros).

Este directivo de 95 años de edad sigue siendo muy discreto tanto en su vida personal como laboral.

Conocida como el Walmart de Francia, la familia Mulliez es una de las más poderosas del país vecino. En 1955 inició su andadura como grupo empresarial.

Sus negocios han pasado de generación en generación, tanto que el número de familiares que componen Asociación Familiar Mulliez también ha crecido mucho y se cuentan por centenares.

Para ser socio no sólo vale con ser de la familia (directamente o por afinidad), también hay que ser mayor de 21 años, y realizar una solicitud a la junta directiva, para aceptar por contrato las condiciones de entrada.