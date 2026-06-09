El precio de la vivienda se ralentiza en Madrid y Cataluña pero 'acelera' en Murcia y Aragón, con aumentos del 15,6%

Comprar una vivienda requiere de media 21 meses de salario bruto solo para la entrada, y ocho años de ingresos para pagarla completamente.

El encarecimiento actual recuerda a los niveles previos a la crisis de 2007, impulsado por una demanda sólida y una oferta insuficiente.

Murcia y Aragón lideran las subidas, con incrementos del 15,6%, mientras que Madrid y Cataluña muestran una ralentización en el crecimiento de precios.

El precio de la vivienda en España subió un 12,6% interanual en el primer trimestre de 2026, manteniendo el ritmo de finales de 2025.

El precio de la vivienda se mantiene en cotas muy elevadas, según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En los primeros meses de 2026 se elevó un 12,6% respecto al primer trimestre del año pasado. Es decir, que se mantiene el mismo nivel de inflación residencial con el que acabó 2025.

Un encarecimiento de la vivienda que no se ve desde los años de la burbuja inmobiliaria. Hay que asomarse a principios de 2007 para encontrar un aumento de precios superior (se elevó por encima del 13%). Curiosamente, hay inercias diferentes, según el territorio.

La inflación residencial se está enfriando en autonomías como Madrid o Cataluña. En cambio, se está acelerando, y mucho, en Murcia y en Aragón.

De hecho, estas dos regiones lideran los incrementos de precios de la vivienda. En ambos casos, se ha pasado de 14,4% anual de finales de 2025 al 15,6% del primer trimestre de este 2026.

En cambio, la evolución del precio de la vivienda se modera en plazas como Madrid y Cataluña. En ambos casos, se pasa de los incrementos del 14,2% y del 10,9%, respectivamente, de finales de 2025 al 13,6% y el 10,5% de principios de 2026.

Pero no son estas las regiones en las que más se moderan los precios de la vivienda. Este papel recae en las comunidades forales: País Vasco (10,3%) y Navarra (10,5%).

"Estos datos confirman que el precio de la vivienda continúa su escalada y arranca el año con uno de los incrementos más significativos de su historia, alcanzando ritmos de crecimiento que no se observaban desde el periodo previo a la crisis financiera de 2007", explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

"Este encarecimiento responde a la combinación de una demanda muy sólida, impulsada por la mejora de las condiciones de financiación, y una oferta de vivienda insuficiente para absorberla", añade.

Sin embargo, este escenario podría cambiar esta misma semana. "El reciente repunte de la inflación en la eurozona y la previsión de un endurecimiento de la política monetaria podrían marcar un punto de inflexión, moderando el extraordinario ritmo de crecimiento que registra actualmente el mercado en los próximos meses”, añade Matos.

En cualquier caso, los analistas consideran que el pago de la hipoteca sigue siendo más atractivo que abonar un alquiler. Según el asesor hipotecario iAhorro, un hogar medio destina el 36,85% de su renta neta al alquiler. En cambio, dedica sólo un 22,65% cuota hipotecaria.

El problema está en acceder a la propia hipoteca. Un informe elaborado por Oxford Economics avisa de que un comprador necesita 21 meses (cerca de dos años) de salario bruto para costear la entrada (y sus impuestos) de una vivienda y poder acceder a la correspondiente hipoteca.

Por otro lado, para ejecutar la compra completa, son necesarios ocho años de ingresos brutos. Una cifra que puede duplicarse fácilmente en lugares como Madrid, Barcelona, Baleares y Canarias.