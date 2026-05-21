El Supremo anula el registro de alquileres turísticos al considerar que el Estado carece de competencias

El registro nacional entró en vigor el 2 de enero de 2025, pero su obligatoriedad no comenzaba hasta el 1 de julio del mismo año.

El Supremo mantiene las disposiciones sobre la ventanilla única digital, así como las obligaciones de transmisión de datos de las plataformas y para fines estadísticos.

La decisión responde a un recurso de la Generalitat Valenciana y afecta solo a los preceptos que crean el registro nacional, el cual se superponía a los registros autonómicos.

El Tribunal Supremo ha anulado el registro único de arrendamientos de corta duración del Real Decreto 1312/2024 por considerar que el Estado no tiene competencias para regularlo.

El Tribunal Supremo ha anulado el registro único de arrendamientos de corta duración, regulado en el Real Decreto 1312/2024 de 23 de diciembre, al considerar que el Estado carece de título competencial para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que "se superpone a los registros autonómicos existentes con respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos".

Así lo ha resuelto el órgano judicial al estimar parcialmente el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana, anulando únicamente aquellos preceptos por los que se crea este registro.

Sin embargo, ha desestimado lo referente a las disposiciones que regulan la ventanilla única digital de arrendamientos, las obligaciones de transmisión de datos de las plataformas en línea y la transmisión de datos con fines estadísticos.

De esta manera, ha analizado y rechazado diferentes títulos competenciales: legislación civil y ordenación de los registros e instrumentos públicos (artículo 149.1.18 CE), condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (artículo 149.1.1 CE), bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (artículo 149.1.13 CE) estadísticas para fines estatales (artículo 149.1.31 CE).

Esta herramienta entró en vigor el pasado 2 de enero de 2025, aunque su aplicación no se hizo obligatoria hasta el 1 de julio del mismo año, finalizado el período de transición para que empresas y administraciones se adapten a lo dispuesto en la norma.