El obstáculo añadido del acceso a la vivienda: en las CCAA donde comprar es barato hay que ahorrar más para la entrada

El porcentaje de ahorro inicial para comprar vivienda ha subido un 9% en un año, dificultando el acceso incluso a compradores solventes.

En Comunidad Valenciana y Cataluña, el ahorro necesario para acceder a una vivienda puede llegar al 31% del precio total del inmueble.

En comunidades donde la vivienda es más barata, como Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Castilla y León, se exige un mayor porcentaje de ahorro inicial para la entrada.

Las Comunidades Autónomas en las que comprar una vivienda es más barato cuentan con un 'bache extra' para quienes quieren acceder a este mercado: también son algunas en las que se necesita ahorrar un mayor porcentaje respecto al precio total del inmueble para hacer frente a la entrada.

Es una de conclusiones que se obtiene del estudio de Qualis Credit Risk, que agrupa el precio del metro cuadrado (m²) por provincia y comunidad autónoma en el territorio nacional según la plataforma Idealista.

Con esta base, el informe calcula cuánto costaría, de media, comprar un inmueble de 80m² y qué cantidad de este total habría que ahorrar para hacer el desembolso inicial. Un importe que corresponde a la suma del 20% del valor del inmueble -la aportación propia mínima al aval hipotecario- y los gastos de impuestos y costes de compraventa.

En este esfuerzo inicial destacan la Comunidad Valenciana y Cataluña. Son las autonomías en las que hay que ahorrar un mayor porcentaje en relación al precio total de la vivienda para afrontar la entrada. En concreto, casi un 31% de lo que vale.

Ambas se sitúan además en el top ten de las comunidades con el metro cuadrado más caro de España. Una diferencia con el resto de territorios que las siguen en el ránking.

Es así como en Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y Castilla y León hay que ahorrar casi un 30% de lo que vale el inmueble. Y esto dificulta la entrada al mercado inmobiliario justamente en las comunidades en las que -dentro del tensionado mercado que la vivienda español- cuentan con un precio por metro cuadrado más bajo.

Además, la diferencia entre las últimas de las lista y las que lideran este ránking es de casi 3.000 euros por metro cuadrado. En los puestos más altos: la Comunidad de Madrid, Baleares, País Vasco y Cataluña.

Por ejemplo,un inmueble de 80 metros cuadrados en la región madrileña asciende, de media, a los 148.432 euros mientras en Extremadura -la más barata- se sitúa en los 74.640 euros. Para acceder a ambas propiedades, en la capital habría que tener ahorrados unos 83.000 euros, mientras que en la región extremeña bastaría con 22.500.

Hay 60.000 euros de diferencia entre ambas cantidades, pero el porcentaje que supone la cifra respecto al precio total del inmueble es cuatro puntos porcentuales mayor en Extremadura (30,16%) que en la CAM (26,57%).

Esta barrera también se diluye en el País Vasco, la tercera comunidad con el metro cuadrado más caro de España. A pesar de ser uno de los mercados inmobiliarios más inaccesibles, es en el que menos porcentaje del total del valor de la vivienda hay que tener ahorrado para poder acceder a ella. En concreto, un 24,73%, que en el ejemplo anterior serían 58.692,60 euros.

Dentro de esta cifra, es significativa la parte que corresponde a los gastos de compraventa e impuestos asociados al movimiento. Es la cantidad que se suma al 20% del valor de la vivienda y que conforma el ahorro inicial que se ha de tener para afrontar una hipoteca para adquirir un inmueble.

En este sentido, País Vasco y Madrid se sitúan a la cola de la lista. Respecto al valor de compra de la vivienda, estos gastos suponen un 4,7% y un 6,6% respectivamente.

En el otro extremo se encuentran Cataluña (12,5%), Castilla-La Mancha (11,1%), Extremadura (10,2%) y Castilla y León (9,9%). A excepción de la Comunidad Valenciana, que se sitúa en el puesto 14, coinciden con el ránking de los territorios en los que hay que tener una mayor cantidad ahorrada. Y, salvo la región catalana, también coinciden con las que cuentan con un m² más barato.

Así, el informe también desvela que el porcentaje de ahorro inicial que necesitan los españoles para poder acceder a una hipoteca en España se ha incrementado un 9% en un año. Además, destaca que la necesidad de realizar este elevado desembolso inicial expulsa del mercado hipotecario a clientes solventes y con capacidad de pago pero que no disponen de suficiente ahorro o un familiar que les ayude en la entrada.