La construcción de viviendas marca en 2025 su mejor cuarto trimestre en 17 años, con 34.200 pisos iniciados

La rentabilidad del alquiler cayó al 3,05%, y la compra de vivienda por extranjeros representa el 13,52% del total, destacando británicos, holandeses y alemanes.

El sector de la construcción empleó a 1.698.100 personas, un 5,1% más que en 2024, y el precio medio de la vivienda libre subió un 13,1%.

El cuarto trimestre de 2025 registró 34.200 viviendas libres iniciadas, el mejor dato en 17 años y un 14,5% más que el año anterior.

El número de viviendas libres iniciadas se situó en 34.200 viviendas en el cuarto trimestre de 2025. Esta cifra supone un incremento del 14,5% con respecto a la cifra del mismo trimestre del año anterior y su mejor dato en un cuarto trimestre en 17 años, según el Observatorio de Vivienda y Suelo del último cuarto de 2025 publicado este lunes por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El Departamento que dirige Isabel Rodríguez ha destacado que la rehabilitación, la actividad inmobiliaria y la financiación a la compra de vivienda también marcaron máximos de los últimos años, de forma que las compraventas alcanzaron su máximo para un cuarto trimestre desde 2007 y las hipotecas, su máximo en los últimos 15 años.

En concreto, durante el cuarto trimestre se escrituraron un total de 200.441 transacciones inmobiliarias de vivienda, lo que supone el mayor dato trimestral de operaciones de compraventa desde 2007, con un crecimiento interanual del 0,6%. Las transacciones de vivienda usada constituyeron el 90% del total.

Junto a ello, las hipotecas sobre vivienda crecieron un 8,7% con respecto al mismo trimestre del año anterior, hasta un total de 133.358, su mayor dato trimestral de los últimos 15 años. La media por vivienda fue de 169.827 euros, mientras que el importe total prestado ascendió a 22.648 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 21,5%.

El Ministerio ha resaltado que la proporción de hipotecas en relación el número de operaciones de compraventa escrituradas se situó en el cuarto trimestre de 2025 en el 66,5%, el porcentaje más elevado registrado en un cuarto trimestre de los últimos 14 años.

En relación con la actividad edificatoria, el presupuesto total de ejecución de los visados de dirección de obra aumentó un 11% respecto al mismo periodo de 2024, hasta los 7.048 millones de euros. Por su parte, el importe de ejecución de obra nueva se situó en 5.419,8 millones de euros en el cuarto trimestre del año pasado.

En cuanto a la actividad de construcción, el presupuesto destinado a obras de ampliación y reforma alcanzó en el cuarto trimestre de 2025 los 677,2 millones de euros, cifra que supone el mayor dato trimestral de la serie histórica (desde 1991), que es un 11,7% superior con respecto al mismo trimestre del año anterior y que representa un 13,3% del total de la edificación. Esta evolución favorable de la actividad, se apunta en el Observatorio, ha coincidido con el despliegue de los fondos del Plan de Recuperación.

Empleo en la construcción

Además, el Ministerio ha resaltado los buenos datos de empleo del sector de la construcción, que en el cuarto trimestre de 2025 empleaba a 1.698.100 personas, un 5,1% más que el mismo trimestre del año anterior o lo que, es lo mismo, 82.100 personas más en valores absolutos.

El informe refleja que el precio medio de la vivienda libre subió un 13,1% interanual en el cuarto trimestre de 2025, situándose en 2.230 euros por metro cuadrado. En lo que respecta a la compra de vivienda por extranjeros, ésta supone en torno a un 13,52% del total.

Por nacionalidades, destacan una vez más los compradores de Reino Unido, Países Bajos y Alemania, que representan, respectivamente, el 7,9%, el 6,8% y el 6,7%, sobre el total de los extranjeros compradores.

En lo que respecta a la rentabilidad del alquiler, en los últimos años se ha observado una progresiva caída de la misma, desde el máximo registrado a comienzos de 2018, cuando se situó en el 4,09%, hasta situarse en el 3,05% en el cuarto trimestre de 2025, según los datos proporcionados por el Banco de España.

Al mismo tiempo, la accesibilidad económica para la adquisición de vivienda, expresada como relación entre el precio de la vivienda y la renta bruta disponible de los hogares, ha experimentado un incremento continuado en los últimos años, hasta situarse en 7,98 años.

Asimismo, el esfuerzo para la compra de una vivienda registró en el cuarto trimestre del año 2025 un aumento interanual del 2,1%.