Cataluña es la CCAA que más impuestos cobra por comprar una vivienda: su peaje fiscal es un 16,2% más alto que la media

Los economistas advierten que el AJD se paga varias veces en la construcción de vivienda nueva, lo que penaliza el dinamismo del sector inmobiliario.

Madrid y Navarra aplican los tipos fiscales más bajos en la compra de vivienda, en contraste con Cataluña, que tiene los más altos.

El coste fiscal en Cataluña por impuestos como ITP y AJD supera los 15.000 euros para una vivienda de 150.000 euros, y la diferencia se mantiene en operaciones de mayor valor.

Cataluña es la comunidad autónoma con los impuestos más altos por la compra de vivienda, siendo su peaje fiscal un 16,2% superior a la media nacional.

La alta demanda y la falta de oferta están provocando que los precios de la vivienda se disparen en los últimos años. Sólo en 2025 se elevaron casi un 13%, un encarecimiento inédito desde 2007. Es decir, desde los tiempos de la burbuja financiera. Y este fenómeno va a ir a más.

Buena parte del coste de comprar una vivienda o un inmueble tiene que ver con los impuestos. Suponen entre el 10% y 12% de la operación, según CaixaBank. Sin embargo, dependen de la comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma tiene su propio peaje fiscal. Y el más caro se paga en Cataluña.

Así lo indican los datos del Consejo de Economistas correspondientes al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD). Estas dos figuras tributarias están gestionadas por las comunidades autónomas y son las que deciden intensidad del gravamen.

Una intensidad que, en la mayoría de los casos, es más elevada en Cataluña, según los economistas. Por ejemplo, si se transmite un inmueble valorado en 150.000 euros en esta región, hay que pagar por él 15.000 euros sólo por el ITP y el AJD. Esto supone un 16,2% más que la media autonómica.

Se trata de una diferencia de coste fiscal que se mantiene si las operaciones se elevan a 450.000 euros, a 500.000 euros y a 750.000 euros, según los ejemplos dispuestos por el Consejo General de Economistas. Esta situación sólo cambia en los inmuebles valorados en 1,1 millones de euros. En este caso, el coste fiscal más elevado está en Comunidad Valenciana (sus arcas se embolsarían 121.000 euros).

Ejemplos de aplicación del ITP y del AJD. CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Curiosamente, en todos los casos, Madrid y Navarra se colocan en la posición contraria. Estos territorios son los más baratos, fiscalmente hablando, en cuanto al ITP y el AJD.

La clave está en los tipos que aplican. Ambos territorios aplican algunos de los más bajos de todo el mapa autonómico. En cambio, Cataluña aplica los más altos. En el caso del ITP va del 10% al 13% (dependiendo de la cuantía de la operación) y en el del AJD se va al 1,5%.

Tipos fiscales, por CCAA. CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Los economistas, en cualquier caso, recuerdan que las regiones "han regulado muchos tipos reducidos para hechos imponibles muy concretos, como la adquisición de vivienda habitual cuando se realiza por personas jóvenes, con discapacidad o por familias numerosas".

Por otro lado, en su informe sobre fiscalidad autonómica, estos expertos llaman a "repensar el gravamen de la modalidad de AJD que, en la construcción de vivienda nueva, se paga en varias ocasiones constituyendo un peaje para el dinamismo de operaciones inmobiliarias".