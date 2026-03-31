El precio de la vivienda crece un 14,3% interanual y queda sólo un 4,5% por debajo de los máximos históricos de 2007

Las claves nuevo Generado con IA El precio de la vivienda en España subió un 14,3% interanual en el primer trimestre, situándose solo un 4,5% por debajo de los máximos históricos de 2007. Las mayores subidas se registraron en la Comunidad de Madrid (+19,2%), Comunidad Valenciana (19,1%) y Castilla-La Mancha (18,8%). El informe advierte que la incertidumbre internacional y el aumento de la inflación pueden afectar a la demanda residencial en los próximos meses. La tasa de esfuerzo para acceder a la vivienda alcanza el 54% en Baleares, y supera el 35% en ocho provincias, incluyendo Madrid, Barcelona y Málaga.

El precio de la vivienda en España aumentó un 14,3% durante el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior. Si se tiene en cuenta la inflación, el incremento real fue del 11,8%, situando el valor medio en 1.987 €/m2, según el último informe de Tinsa by Accumin.

Desde el punto más bajo alcanzado tras la crisis inmobiliaria, en el verano de 2015, el precio de la vivienda (tanto nueva como usada) ha subido un 68%, aunque todavía se mantiene un 4,5% por debajo de los máximos registrados en 2007.

En términos reales, el aumento desde ese mínimo ha sido del 32%, mientras que el nivel actual sigue un 34% por debajo del pico previo a la burbuja.

Los mayores incrementos en el precio de las viviendas nueva y usada se localizan en la cornisa norte, Madrid, capitales del interior peninsular y en la costa mediterránea.

Respecto al último trimestre del año, el precio de la vivienda subió un 3,2% entre enero y marzo. La tasa interanual, tres décimas superior a la del cierre de 2025, lleva aumentando de forma continuada desde el cuarto trimestre de 2024, cuando el incremento era del 4,2%.

Guerra de Irán

Por otro lado, en el informe se avisa de la incertidumbre para los próximos meses que introduce el conflicto de Oriente Próximo por la afectación en la tasa de inflación y en los tipos de interés de referencia, lo que puede impactar en la demanda residencial.

Así, la demanda de vivienda afrontará tensiones contrapuestas. Por un lado, el enfriamiento que pueden causar la incertidumbre económica, la pérdida de poder adquisitivo y el mayor coste hipotecario y, por otro, el dinamismo que puede aportar la inversión en un activo que supone un buen refugio contra episodios inflacionistas.

De las 19 comunidades y ciudades autónomas, 14 registran variaciones interanuales nominales superiores al 10%, frente a las once de trimestre anterior.

De esta manera, los mayores crecimientos en el precio de la vivienda nueva y usada se registran en Comunidad de Madrid (+19,2%), Comunidad Valenciana (19,1%), Castilla-La Mancha (18,8%), Canarias (17,8%), Cantabria (16,2%), Región de Murcia (16%) e Islas Baleares (15,5%).

En el extremo contrario, Extremadura, Ceuta, La Rioja y Melilla muestran crecimientos inferiores al 8% interanual. El crecimiento del precio en el último trimestre aislado (tasa trimestral) supera el 4% en Castilla-La Mancha, Canarias, Castilla y León, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

En términos nominales, exceden los niveles máximos alcanzados durante la burbuja de 2007 las regiones de Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Melilla y, como novedad este trimestre, Canarias.

Si se descuenta el efecto de la inflación (en términos reales), tan solo Baleares está a punto de rebasar este máximo, situándose sólo un 0,1% por debajo.

A nivel provincial se registra una intensificación de los aumentos de precio en 40 de las 52 provincias. Las variaciones interanuales son superiores al 10% en 34 de ellas: los mayores aumentos se ubican en Madrid y algunas provincias limítrofes, las islas, la costa mediterránea y la cornisa cantábrica.

Tasa de esfuerzo

Pese a todo, la accesibilidad a la vivienda se mantiene en niveles razonables, con una tasa de esfuerzo promedio a nivel nacional del 33,9%, frente al 33,3% del trimestre anterior.

Sin embargo, el número de provincias que superan este trimestre el 35% (nivel de esfuerzo considerado razonable) se mantiene en ocho: Islas Baleares, Málaga, Madrid, Barcelona, Alicante, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife y Cádiz.

El caso de mayor tensionamiento se localiza en Islas Baleares, donde la población local se enfrenta a una tasa de esfuerzo del 54%. Le siguen Málaga y Madrid, con un 49%.