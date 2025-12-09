El Gobierno compensará a los caseros por impagos o daños causados por inquilinos jóvenes o vulnerables

El Real Decreto responde a compromisos del presidente Pedro Sánchez con Junts y coincide con la renegociación de numerosos contratos de alquiler tras la pandemia.

La cobertura se limita a contratos vigentes al 30 de enero de 2025 y estará financiada mediante una nueva línea presupuestaria.

La medida, gestionada por comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, exige que la renta no supere el índice estatal de referencia y que se deposite la fianza legal.

El Gobierno ha aprobado una cobertura para compensar a propietarios por impagos o daños causados por inquilinos menores de 35 años o vulnerables.

El Consejo de Ministros ha aprobado una cobertura que compensará a los propietarios ante eventuales impagos o daños en las viviendas, además del corte de suministros, que causen inquilinos menores de 35 años o vulnerables.

La medida, aprobada este martes a través de un Real Decreto, supone un nuevo guiño para los propietarios que, ha explicado el Ejecutivo, estará gestionada por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

La idea es "facilitar el acceso a la vivienda de determinados colectivos", sostiene el Gobierno, que apunta que para acceder a esta cobertura los caseros deberán, entre otros requisitos, cobrar una renta del alquiler que no supere el índice estatal de referencia.

También tendrán que haber depositado la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler, así como

sus actualizaciones y suscribir con el inquilino el compromiso relativo al aval al alquiler.

No obstante, las comunidades autónomas, que también podrán recibir estos fondos si han suscrito un seguro con los propietarios, podrán fijar criterios adicionales si así lo consideran.

La cobertura estará limitada a eventuales impagos y daños generados en los contratos vigentes a 30 de enero de 2025, ha precisado el Gobierno, que en próximos días habilitará una línea presupuestaria para financiar esta medida.

El Real Decreto cumple otro de las compromisos pendientes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Junts, y que se trata de retomar en aras de recomponer la relación con los de Puigdemont.

El propio Sánchez anunció la semana pasada que su aprobación era inminente. La medida llega cuando se disponen a renegociarse cientos de miles de contratos de alquiler firmados justo tras la aparición de la pandemia, lo que conllevará notables incrementos de las cuotas.