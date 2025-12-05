El precio de la vivienda libre se dispara un 12,8% en el tercer trimestre, su mayor subida en 18 años

Incrementos previstos de los precios de comprar y alquilar una casa en España, según el sector inmobiliario. Arte EE

Las claves nuevo Generado con IA El precio de la vivienda libre subió un 12,8% interanual en el tercer trimestre, su mayor aumento en 18 años según el INE. Este incremento supone 46 trimestres consecutivos de subidas en el precio de la vivienda libre. La vivienda usada se encareció un 13,4%, el mayor alza de la serie histórica, mientras que la nueva subió un 9,7%. Las mayores subidas se registraron en Murcia (+15%), Aragón (+14,6%), Ceuta y Melilla (+14,5%), y Madrid (+14,2%).

El precio de la vivienda libre se disparó un 12,8% en el tercer trimestre del año, registrando así su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica, en el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes.

Con la subida del tercer trimestre, superior en una décima a la experimentada en el segundo cuarto del año, el precio de la vivienda libre acumula 46 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 9,7% interanual en el tercer trimestre, 2,4 puntos menos que en el trimestre anterior y su menor ascenso interanual desde el tercer trimestre de 2024, mientras que el precio de la vivienda usada se disparó un 13,4%, tasa seis décimas superior a la del trimestre previo y la más elevada de toda la serie histórica, que arranca en 2007.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el tercer trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos.

Las mayores subidas de precios se produjeron en Murcia, con un alza del 15%; Aragón (+14,6%); Ceuta y Melilla (+14,5% en ambos casos); Castilla y León (+14,4%); Madrid (+14,2%), y La Rioja, que elevó sus precios un 14,1% en relación al tercer trimestre del año pasado.

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Navarra (+10,9%), Cataluña (+11,3%), y País Vasco y Castilla-La Mancha, que registraron en ambos casos un alza del 11,6%.

En tasa trimestral (tercer trimestre sobre segundo trimestre), el precio de la vivienda libre aumentó un 2,9%, tasa 1,1 puntos inferior a la del trimestre anterior y la más moderada desde el cuarto trimestre de 2024.

El precio de la vivienda usada avanzó entre julio y septiembre un 3,3%, nueve décimas menos que en el segundo trimestre, mientras que el precio de la vivienda nueva subió un 0,6%, frente al 2,6% del trimestre anterior.