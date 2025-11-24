Crisis de la vivienda… y de la construcción: la producción del sector en España cae un 12,5%, el mayor descenso de toda la UE

El sector de la construcción en España enfrenta un déficit de unos 700.000 trabajadores y una formación inferior a la media europea, agravando la crisis de vivienda.

La rentabilidad de construir vivienda en España es del 3,1%, muy inferior al 18% de países como Francia o Alemania, lo que desincentiva la actividad empresarial.

El Banco de España estima que se necesitan 700.000 viviendas para cubrir la demanda actual de hogares, pero la rentabilidad baja y los trámites dificultan la promoción.

La producción del sector de la construcción en España cayó un 12,5% interanual en septiembre, el mayor descenso de toda la Unión Europea.

El Banco de España denuncia que hacen falta 700.000 viviendas para cubrir la creciente demanda de los hogares en España. Sin embargo, este problema está muy lejos de resolverse, teniendo en cuenta la evolución del sector de la construcción que, a día de hoy, produce menos que el año pasado.

Así lo indican los datos de Eurostat, que apuntan que la construcción en España produjo, en el pasado septiembre (último dato disponible), un 4,5% menos que en el mismo mes de 2024. La cifra no es anecdótica. Es el peor dato de toda la UE, por delante de Austria (-3,1%) y Alemania (-2,2%), que son los países con mayores descensos.

Llama la atención porque este indicador no mide sólo la construcción de vivienda, sino la de cualquier tipo de edificio o infraestructura. Y también porque la media comunitaria no cae, sino que crece, aunque muy levemente: un 0,5%.

Si se bucea en los datos, el drama es todavía mayor. La construcción de edificios (sean cuales sean, pero entre ellos viviendas) se desplomó un 12% anual en España en septiembre. No se trató de la mayor caída de la UE (ese dudoso honor recayó en Austria), pero certifica la crítica situación que hay en nuestro país.

Hay varias razones para esta situación en España. Más allá de los problemas de acceso a suelo (ya conocidos), la rentabilidad para construir tampoco convence a las empresas.

El beneficio por recurso propio (ROE) en vivienda (que es como se mide la rentabilidad) es de apenas el 3,1%, y está en esta cifra desde 2021, pese a las importantes subidas del precio de la vivienda, según el BBVA Research.

De hecho, el ROE español está muy lejos de lo que obtienen las constructoras en Francia y Alemania, países en los que esta tasa está en el 18%.

¿Por qué estas diferencias?Hay varias claves. Por un lado, está el importante aumento del coste de las materias primas experimentado en los últimos años. Pero también está el lento proceso de promoción de vivienda. Es decir, desde que se decide hacer edificable un terreno hasta que ese edificio está construido.

Los trámites para convertir un terreno en edificable "son largos, costosos y, a menudo, inciertos, con una compleja cadena de autorizaciones repartidas entre distintas administraciones". Ello obliga a afrontar mayores costes financieros, dado que las entidades bancarias son reticentes a dar financiación a proyectos que pueden estar bloqueados "durante años".

Por ello, la entidad financiera alerta del riesgo de "poco retorno" que tiene la construcción de vivienda en España.

Luego está el problema de la mano de obra. Desde la Comisión Nacional de la Construcción (CNS) se denuncia, desde hace años, que España sufre un importante déficit de trabajadores en este sector.

Según los cálculos de la patronal, harían falta unas 700.000 personas para poder cubrir las necesidades actuales. Y esto ocurre desde hace años.

Además, según BBVA Research, habría un importante problema formativo por cubrir. "La proporción de empleados en la construcción con escasa formación en España es superior a la media europea". Lo cual, a su vez, también supone un lastre para desplegar un sector fundamental ante una crisis de vivienda cada vez más difícil abordaje en nuestro país.