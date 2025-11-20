Los pisos construidos tras la pandemia toman la delantera como los más caros al superar los 2.500€ por metro cuadrado

El ritmo de formación de nuevos hogares casi duplica al de la construcción de viviendas, acentuando el déficit habitacional en España.

Madrid y Baleares lideran el encarecimiento, con precios que superan los 4.200 euros por metro cuadrado en viviendas construidas tras la pandemia.

El valor de tasación de las viviendas nuevas es un 11,5% superior al del año anterior y representa el mayor incremento desde 2010.

Las viviendas construidas en España desde 2020 alcanzan un precio récord de 2.515 euros por metro cuadrado, superando a las de otras épocas.

En la crisis de la vivienda que atraviesa España, con récord interanuales acumulados de precios, también hay podio de lo más apetecible. Y no es un adosado ni un ático, si es que éstos se levantaron a principios de los años 2000.

En realidad, nada es más valioso que lo construido desde 2020. Así lo atestiguan los últimos datos de tasación divulgados por el Ministerio de Vivienda, que conceden al metro cuadrado de vivienda libre creado en los últimos cinco años el mayor valor de cuantos se registran en España: 2.515 euros.

Es un 11,5% más de lo que costaba exactamente un año antes del periodo analizado y ahora actualizado, el tercer trimestre de 2025. También es el mayor valor registrado hasta donde se remontan los archivos de esta estadística (2010) en el apartado de vivienda construida en los últimos cinco años.

En realidad todas las tasaciones de vivienda están en máximos. Terra incognita, pues, para la vivienda libre de más de cinco años de antigüedad (2.142 euros el metro cuadrado, un 12% más) y también para la protegida, una modalidad casi anecdótica dentro del volumen de vivienda construida en la última década en nuestro país que tampoco escapa del rally.

Porque su metro cuadrado está ya en los 1.195 euros el metro cuadrado (aunque apenas un 2,4% más que hace un año).

Los datos, que muestran precios medios, podrían pasar como un testigo más de la escalada de precios imparable en España si no fuera porque no se trata de valor de mercado sino de tasación, clave para afrontar el momento decisivo de la compra de vivienda: la autorización de la hipoteca.

Conviene no olvidar que el importe del préstamo suele ser el 80% del valor de tasación de la vivienda, una cantidad que la mayor parte de las veces es inferior a las cifras que se ven cuando los inmuebles salen a la venta.

¿Por qué la diferencia de casi 400 euros entre el metro cuadrado de la vivienda libre desde la pandemia con respecto a las anteriores?

Aquí entran en juego las diferencias de edificación desde entonces, en las que se ha priorizado una mayor eficiencia energética o aspectos mucho más valorados desde el covid, como mayor espacio, por ejemplo, en forma de terrazas.

Al tratarse de precios medios, con todo, las diferencias son notorias: en ningún lugar cuesta tanto el metro cuadrado construido desde la pandemia como Madrid (4.223 euros, un 15% más que hace un año) y Baleares (4.212 euros, un 16% más). Lo más asequible, por contra, en Extremadura (1.122 euros, un 3,8% más).

Los datos de Vivienda llegan apenas días después de que el Banco de España diera el último toque de atención sobre la brecha que es, sin duda, uno de los motores de este encarecimiento de la vivienda: la construcción de vivienda va muy por detrás de la creación de familias.

En los últimos doce meses, entre junio de 2024 y junio de 2025, se produjo la creación neta de 190.000 nuevos hogares, según los datos recogidos por el Banco de España.

En el mismo periodo, la producción de vivienda nueva alcanzó cifras en torno a las 100.000 unidades terminadas y a las 140.000 viviendas iniciadas. Es decir, el ritmo de creación neta de hogares casi duplica el de la construcción de vivienda nueva.

Es un fenómeno que se acentúa por el fuerte crecimiento poblacional, la inmigración y los cambios en la composición familiar. Ya hay cerca de 19,7 millones de hogares en nuestro país.

Pero la construcción de viviendas nuevas no logra seguir el mismo ritmo. Por cada 100 hogares que se formaron en 2024, se empezaron a construir 70 viviendas. Las cifras de 2023 y 2022 son incluso inferiores.